Com o objetivo de capacitar integrantes da Patrulha Maria da Penha (PMP) do estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC) enviou duas equipes para Minas Gerais e Bahia, para que conheçam como é realizado o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e o tratamento destinado a agressores naqueles estados. O curso teve início no dia 11 de julho e encerramento em 15 do corrente mês, com carga horária de 40 horas.

Junto à PM de Minas, os militares participaram de um curso que abordou aspectos teóricos e práticos do tema, para referenciar sua atuação no Acre.

Já a equipe que se dirigiu à Bahia conheceu o trabalho desenvolvido pela PM local em relação ao agressor, numa estratégia que busca conscientizar essa figura por meio de palestras e ações.

“A capacitação tem por objetivo proporcionar à sociedade acreana a melhor prestação de serviço no atendimento a mulheres agredidas, visando cessar o ciclo de violência”. Finalizou a Tenente-coronel Alexssanda Rocha.