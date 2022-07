Estudantes de todo Brasil, fazem o segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio

Estudantes de todo Brasil, fazem o segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio

Nesta sexta-feira, 15 de julho, foram divulgados os resultados dos recursos referentes ao tratamento pelo nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os interessados podem verificá-los por meio da Página do Participante. A opção está prevista, em edital, à pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero (transexual, travesti ou transgênero).

Para acessar a Página do Participante, é necessário ter o login único dos portais gov.br. Caso o inscrito não lembre a senha, é possível recuperá-la acessando o sistema do Governo Federal, informando o número do CPF e seguindo as instruções apresentadas.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Desde 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. As duas versões do Enem 2022 (impressa e digital) serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

Acesse a Página do Participante

Saiba mais sobre o Enem