O resultado final do processo seletivo de docentes da educação superior para ingressar no Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis) foi publicado nesta quinta-feira, 14 de julho, no Diário Oficial da União, por meio do Edital n.º 59/2022. A lista com o nome dos selecionados está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e é referente à chamada pública n.º 18/2022. Os profissionais serão convocados para a capacitação, que ocorrerá conforme demanda do Instituto.

Os docentes devem ser aprovados na capacitação para fazerem parte do BASis e realizarem avaliação externa in loco (presencial e virtual) dos cursos de graduação e das instituições de educação superior.

BASis – O Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é o cadastro nacional e único de avaliadores que compõem as comissões responsáveis pela avaliação externa in loco dos cursos de graduação e das instituições de educação superior.

Sinaes – O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é responsável pela avaliação das instituições, dos cursos de graduação e do desempenho dos estudantes, por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

