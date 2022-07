Assinada ordem de serviço para construção de creche na Sobral

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), assinou nesta sexta-feira, 15, a ordem de serviço para construção de uma creche na Travessa Beija-Flor (paralela à Estrada da Sobral), ao lado do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre, e nas proximidades da Central de Comercialização e Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), no Bairro Sobral.

De acordo com o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, os investimentos são de quase R$ 1 milhão, oriundos de recursos próprios do Estado e de emenda parlamentar. A previsão é de que a obra seja concluída em quatro meses.

“Iniciará já na próxima segunda-feira. Temos uma equipe da Seinfra para acompanhar semanalmente a execução do serviço, e a expectativa é de que até o final do ano seja entregue à comunidade”, frisou Alencar.

A obra vai gerar 35 empregos diretos e 100 indiretos, além de oferecer mais comodidade para centenas de mães. Será firmado um termo de responsabilidade para cessão de uso da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Coração de Jesus. A concessão valerá por 20 anos.

A coordenadora e fundadora do projeto Coração de Jesus, Maria Júlia de Oliveira, afirmou que a creche atende, atualmente, 475 crianças. Com o novo espaço, ampliará este número.