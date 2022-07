O Ministério Público do Acre (MPAC) lançou, neste sábado, 16, o Anuário de Indicadores de Violência e Criminalidade no Acre, referente ao período de 2012 a 2021.

O evento contou com a palestra “A dinâmica da criminalidade violenta na sociedade”, ministrada pelo sociólogo e doutor em sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Luís Flávio Sapori.

A publicação apresenta dados e informações sobre o comportamento da violência e da criminalidade no estado, a partir da exploração do conjunto de variáveis dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), das mortes violentas intencionais (MVI), dos homicídios dolosos consumados (HDC), das mortes decorrentes de intervenções policiais (MDIP), dos roubos, do sistema prisional, da violência juvenil, da violência contra a mulher, da atuação do crime organizado, da fronteira e dos suicídios.

Iniciativa inédita no âmbito do MP, o trabalho consiste em coletar informações, tanto internamente quanto em bases de dados de outros órgãos públicos e fontes informais, dar tratamento às informações através de técnicas de filtração e cruzamento de dados, finalizando com análise e difusão do conjunto organizado de conhecimentos.

A publicação foi produzida pelo Observatório de Análise Criminal, setor que integra o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão auxiliar do MPAC, sendo considerada uma ferramenta analítica capaz de induzir ações coletivas e integradas de prevenção e combate à violência.