Iapen promove ação social no bairro Montanhês, na capital

Neste sábado, 16, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) promoveu uma ação social voltada para o público masculino. Os reeducandos do regime semiaberto e que estão concluindo o curso técnico de barbeiro na capital realizaram cortes de cabelo na escola Pedro Martinelli, no bairro Montanhês.

A ação é uma estratégia do Escritório Social do instituto, que é um serviço público para os egressos do sistema prisional. Neste processo, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) auxilia os reeducandos com instrução ministrada pelo professor Dagmar de Oliveira. A Energisa também é parceira da ação.

Esse trabalho conjunto visa inserir os reeducandos no mercado de trabalho por meio de cursos técnicos. A atividade começou às 8h deste sábado e deverá se encerrar às 14h.

“Essa ação faz parte de uma estratégia para mostrar para sociedade que existem pessoas que buscam a transformação e que só precisam de oportunidade. Além disso, estamos levando um serviço essencial, pois cortar cabelo é higiene e saúde”, disse a chefe do Departamento de Reintegração Social do Iapen, Liliane Moura