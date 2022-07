Arraial Cultural é oportunidade de renda e trabalho no Acre

O Arraial Cultural, evento promovido pelo Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (SEET) vai além de uma festa para o público. Ela representa o fortalecimento da cultura e da identidade do acreano, com um objetivo final: a responsabilidade social e econômica.

Além de ser um entretenimento para os visitantes, o arraial tem servido para alcançar e dignificar a vida dos mais de 80 feirantes, ambulantes e prestadores de serviços que estão trabalhando no calçadão da Gameleira durante as quatro noites do arraial.

Para Aline Ribeiro, 33, dona da barraca “Rabada Acreana”, a volta do Arraial Cultural para os microempreendedores, após dois anos de pandemia, tem sido uma oportunidade de aumentar a renda familiar.

“As vendas estão muito boas. Estou muito empolgada para continuar vendendo. Ficamos dois anos em casa e isso acabou afetando muitas pessoas. O arraial cultural está sendo uma oportunidade de ouro para a gente alavancar nossas vendas”, disse.

Neste sábado, 16, a festa continua com shows, bingos e a apuração das campeãs do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2022, no Calçadão da Gameleira.