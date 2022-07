Como parte da programação da V Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial etapa Estadual (Conapir), foi aberta oficialmente nesta sexta-feira, 15, a Quinzena da Mulher Negra. O evento está sendo realizado no Palácio do Comércio, em Rio Branco.

A Quinzena busca o empoderamento da mulher negra, por meio do conhecimento, estética, elevação da autoestima, do pertencimento étnico-racial e da luta pelos seus direitos. Ao final de cada quinzena é realizado um relatório sobre as reivindicações realizadas sobre as necessidades das mulheres negras e indígenas.

“Nossa associação surgiu com o objetivo de dar poder de fala às mulheres negras. Temos núcleos em todos os municípios, criamos ações para que as mulheres se reconheçam como vítimas e entendam a violência que sofrem, realizamos jornadas de formação e diálogos sobre feminicídio”, disse a representante da Associação de Mulheres Negras do Acre (AMN), Silvania Oliveira.

Durante a quinzena é celebrado o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, na data de 25 de julho, sendo um símbolo de resistência das mulheres negras. A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizará atividades junto aos conselhos e associações de mulheres.

O Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão auxiliar do Ministério Público do Estado do Acre, participou do evento e enfatizou a atuação do CAV. “Precisamos falar sobre violência doméstica, é importante estar presente neste evento, para que de fato consigamos reduzir os índices de violência contra a mulher”, ressaltou a coordenadora de Administração do CAV, Otília Marinho.

Além da abertura da quinzena, serão realizadas apresentações culturais, palestras sobre feminicídio e a continuação das apresentações e propostas para a Conferência Nacional.