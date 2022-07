ESTADO DO ACRE

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC

EDITAL Nº02/2022 DE 29 DE ABRIL DE 2022. QUINTA CHAMADA “PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS E MERENDEIRA (O) PROVISÓRIOS EM CADASTRO DE RESEVA”. O PREFEITO e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO WALTER, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a quinta chamada do Concurso

Público que, de acordo com o previsto na Lei Orgânica do município e de acordo com o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal de 1988,

em vigor, que estão abertas as inscrições para contratação, objetivando o provimento de cargos do quadro de pessoal – Contratação Temporária

– Cadastro de Reserva, o qual depois da terceira chamada, se reapresenta com a quinta Chamada:

NOMES ESCOLAS

COMUNIDADE /

URBANA/

RURAL

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AUXILIAR DE

SERVIÇOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR

MERENDEIRA

PONTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

GERAL

Richardes Correia da Silva Manoel Moreira Pinheiro Zona Urbana 18 º lugar 60 pontos 18º lugar

NOMES ESCOLAS

COMUNIDADE /

URBANA/

RURAL

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AUXILIAR DE

SERVIÇOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR

MERENDEIRA

PONTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

GERAL

Maria José Maura Pereira Helena Nobre Zona Rural 1º Lugar 56 pontos 1º lugar

Porto Walter-Ac, em 14 de Julho de 2022.

Retroativo ao dia 13 de Julho.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Sebastião Nogueira de Andrade

Prefeito Municipal

Ericson Araújo da Costa

Secretário Municipal de Educação

