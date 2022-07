O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo diretor de Operações, Ronan Fonseca e o prefeito de Capixaba, Manoel Maia, assinaram ordem de serviço para execução de tapa-buraco nas ruas no município.

A assinatura ocorreu durante entrega da unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e da Secretaria de Estado da Fazenda.

A parceria com a Prefeitura de Capixaba deve levar mais mobilidade para a população, com a execução dos serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

Na ocasião, o prefeito de Capixaba agradeceu ao presidente do Deracre, Petronio Antunes, e ao Estado, por atenderem ao pedido e pela parceria.