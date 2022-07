Mais de 60 escolas indígenas em construção ou reforma no Acre

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), investe na construção, reforma e ampliação de pelo menos 60 escolas indígenas em todos os municípios onde existe esse modelo escolar em funcionamento.

Ao todo, de acordo com o secretário Aberson Carvalho (SEE) são mais de R$ 18 milhões que estão sendo investidos nessas escolas, inclusive com a aquisição de mobiliário, com carteiras, mesas, armários e equipamentos.

“Desde o ano passado assinamos contratos com as indústrias locais e, por isso mesmo, temos um estoque e as carteiras e mesas serão distribuídas às escolas, estávamos apenas aguardando a conclusão de algumas delas, mas temos condições de entregar hoje mesmo se for o caso”, explicou.

Para realizar a distribuição dos mobiliários, por exemplo, a SEE montou uma logística para a entrega dos equipamentos a partir do momento que as reformas e construções das unidades escolares vão sendo concluídas.

Entre os municípios que estão recebendo investimentos na reforma e construção de escolas indígenas estão Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus.