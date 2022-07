Estado entrega unidade do Detran e posto da Sefaz em Capixaba

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Capixaba é a 14º unidade do Detran entregue pelo Estado nos municípios do Acre e faz parte da política de expansão e interiorização do órgão.

Serão oferecidos serviços nas áreas de Veículos e Habilitação. Como ocorre na capital, na unidade será possível protocolar defesas prévias e recursos de primeira e segunda instância.

“O Detran deve se fazer presente em todas as localidades. Estamos firmes nesse propósito, de chegar a todas as cidades do Acre, pois levar serviços públicos com eficiência é o dever do Estado e aqui cumprimos mais uma etapa”, disse Taynara Martins, presidente do Detran.

O investimento é fruto de uma parceria entre Estado e Município, em que o Detran disponibiliza servidores para atender o público, mobiliário, computadores e condicionadores de ar, perfazendo um investimento superior a R$ 50 mil.

O prédio onde vai funcionar a Ciretran, localizado na Avenida Governador Edmundo Pinto, é totalmente acessível. Com a inauguração, o Detran passa a contar com unidades do Baixo ao Alto Acre, de Rio Branco a Assis Brasil.

“O Detran aqui traz mais comodidade aos munícipes. As pessoas não vão mais precisar se deslocar a Senador Guiomard ou Rio Branco para renovar uma CNH, por exemplo. Economia de tempo, dinheiro e facilidade”, lembrou o prefeito de Capixaba, Manoel Maia.

Posto da Sefaz

Para atender às necessidades dos contribuintes, a Secretaria de Estado de Fazenda do Acre (Sefaz) implantou um posto de atendimento avançado em Capixaba.

A unidade vai funcionar, inicialmente, todas as segundas-feiras, das 7 às 14 horas, com abertura de processo de isenção e restituição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, cadastro do contribuinte no portal Sefaz Online e consulta de lançamento de débitos tributários, bem como o parcelamento, além da emissão de nota fiscal avulsa eletrônica.

“O atendimento da Sefaz em Capixaba ocorre graças a parceria da Prefeitura com o Estado, beneficiando principalmente empresários, comerciantes e contadores, que não precisarão mais se deslocar à capital para usufruir os serviços”, ressaltou Amarísio Freitas, titular da Sefaz.