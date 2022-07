Universidade de Brasília (UnB) divulga aprovados em concurso

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 268, DE 8 DE JULHO DE 2022CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB torna público, nos termos da base legal indicada e da homologação pela unidade acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos Públicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério Superior, nas condições e características a seguir: Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 316, de 19/10/2017 / Departamento de Ecologia / Edital de Abertura nº 104/2021, publicado no Diário Oficial da União em 05 de maio de 2021 / Vaga: 1 (uma) / Classe, Denominação e Regime: “A”, Adjunto “A” e Dedicação Exclusiva / Área: Ecologia / Candidatos aprovados: 1. FERNANDA VIEIRA DA COSTA. 2. DANIELLE KATHARINE PETSCH. 3. ALAN MOSELE TONIN. 4. HERNANI FERNANDES MAGALHÃES DE OLIVEIRA.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES

Decana de Gestão de Pessoas

EDITALA Nº 269, DE 12 DE JULHO DE 2022CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), em conformidade com a Lei n. 8.112/1990, com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013, de 24/9/2013, e pela Lei n. 13.325/2016, de 29/7/2016, com o Decreto 7.485/2011, e com Decreto n. 9.739/2019 e nos termos da Portaria Interministerial n. 316, de 09/10/2017, publicada no DOU de 19/10/2017, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público de Provas e Prova de Títulos, e estabelece normas destinadas a selecionar candidatos para o cargo de Professor de Magistério Superior da UnB. EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO DOCENTE N°. 269/2022, de 12/07/2022, para a Denominação Adjunto “A”, Dedicação Exclusiva – DE; Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina, 01 (uma) vaga e formação de cadastro reserva, Área: Bioestatística. Informações adicionais e Cronograma de Provas estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos candidatos.

