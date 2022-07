Dados indicam, neste mês de julho, que o volume de serviços no Acre cresceu 11,7% em maio, maior crescimento do país.

Em maio de 2022, o volume de serviços no Acre se expandiu 11,7% frente a abril, na série com ajuste sazonal, depois de cair 7,9% em abril. Foi o Estado em que o setor mais cresceu em maio, seguido de longe pelo Tocantins que cresceu 6,1%. Dessa forma, o setor se encontra 3,2% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 20,5% abaixo de fevereiro de 2014 (ponto mais alto da série histórica). Na série sem ajuste sazonal, frente a maio de 2021, o volume de serviços teve uma taxa positiva de 10,0%. O acumulado no ano chegou a 7,2% frente a igual período de 2021. O acumulado nos últimos doze meses passou de 15,7% em abril para 13,9% em maio de 2022, com perda de ritmo pelo segundo mês consecutivo, pois chegara a 18,7% em março deste ano.