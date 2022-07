Rainha do Rodeio: etapa final dia 23/7 no Palácio Rio Branco

Há mais de vinte anos a escolha da Rainha do Rodeio vem agregando charme, beleza, entre outros atributos da mulher acreana, a uma das maiores festas do estado do Acre.

No ano em que se retoma as festividades, até então suspensas devido à pandemia da covid-19, o concurso também volta com grande participação, pois neste ano superou o número de candidatas, com a inscrição de 54 mulheres.

“Queremos agradecer a parceria da Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo [Seet], pelo apoio que vem dando na organização desse evento, que reverencia a beleza da mulher acreana e insere um charme à festa popular e agita as torcidas organizadas das candidatas”, disse Roberta Lima, organizadora do concurso.

A primeira etapa da seletiva aconteceu nesta última segunda-feira, 11, no Gran Reserva, onde um júri fez a pré-seletiva, escolhendo 16 candidatas.

A segunda etapa será no dia 16, na Festa Peão do Rodeio, também no espaço Gran Reserva, onde um novo corpo de júri irá escolher, dentre as 16 selecionadas, as 10 finalistas. O primeiro lote de convites custa R$ 40.

A etapa final do certame, com as 10 candidatas, será no Palácio Rio Branco, no dia 23, às 19h, numa grande festa.