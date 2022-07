Em iniciativa promovida pelo 8º Batalhão de Polícia Militar do Acre (8º BPM/AC), 60 crianças e jovens de 8 a 12 anos de Sena Madureira farão parte do projeto Guarda Mirim. As aulas estão programadas para se iniciar no dia 1º de agosto, com turmas nos períodos da manhã e tarde. Os alunos foram selecionados entre 150 inscritos.

Com destaque para área social, o 8º BPM possui uma base comunitária, e de 2018 a 2022 já realizou mais de três mil atendimentos à comunidade sena-madureirense. O desafio da unidade é retomar o projeto, que, após as inscrições, realizou uma seleção com vistas a atender as famílias com situação de vulnerabilidade social.

A turma contará com disciplinas de prevenção ao uso e abuso de drogas, primeiros socorros, chefia e liderança e treinamentos esportivos. Além disso, inclui instruções relacionadas à área de atuação militar.

A tenente Ivanise Pontes, subcomandante da unidade, falou sobre a importância do projeto: “Em Sena Madureira, a Polícia Militar sempre teve preocupação com o trabalho social. A Guarda Mirim já existiu na cidade no período de 2010 a 2016 e durante esses anos foram atendidos 350 adolescentes. Em 2018 foi reformulada, com a criação da nossa base comunitária, localizada no bairro da Pista”.

A oficial destacou ainda a realização de outras ações já promovidas pela unidade. “A partir de 2018, colocamos em prática outras modalidades de ações sociais, oferecemos futebol, natação, capoeira e ações de polícia e cidadania, como por exemplo o projeto Polícia Legal, no qual oferecíamos, nos bairros, corte de cabelo, cestas básicas e um dia de atendimento às crianças”, relatou.