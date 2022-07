O IBGE divulgou, hoje (13/7), que em maio de 2022, o volume de vendas do comércio varejista do Acre variou -1,6%, frente a abril, na série com ajuste sazonal, depois de ter crescido 2,4% em abril. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista acreanos ficou estável (0%), frente a maio de 2021, após três meses de altas. O acumulado no ano chegou a 3,7% e o acumulado nos últimos 12 meses, a -0,2%. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas variou -2,2%. O acumulado no ano foi 0,8% e o acumulado em 12 meses, -1,6%.

A Equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Comércio que brevemente será divulgado.