Cia. de Teatro Tertúlias realiza curso de Cenotécnica Básica

A Cia. Amazônica de Teatro Tertúlias (AC) realiza a oficina Cenotécnica Básica, de 18 a 30 de julho, na Ufac. Trata-se de um curso de extensão híbrido, na modalidade presencial e remoto, com carga horária de 30 horas. As inscrições são gratuitas e estão abertas via formulário eletrônico; são oferecidas sete vagas.

A oficina de Cenotécnica Básica é um curso de iniciação às técnicas de construção de cenários para teatro, cinema ou publicidade, ministrado por integrantes da Cia. Amazônica de Teatro Tertúlias (AC), a qual foi formada em 2021, a partir de um processo coordenado pelo professor do curso de Teatro da Ufac, Flávio Lofêgo Encarnação.

O objetivo do curso é oferecer uma visão panorâmica da atividade do cenotécnico, suas funções na execução de cenários para teatro e meios audiovisuais e as aptidões necessárias para sua realização.