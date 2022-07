Fique atento às datas do edital do concurso da Secretaria de Estado da Saúde do Acre. São mais de 600 vagas efetivas para quem tem os níveis médio e superior – e os salários são atraentes, variando de R$1.392,81 a R$11.096,93

Atenção: as inscrições começaram dia 28 de junho e vão até 27 de julho. As provas serão aplicadas no dia 4 de setembro.

Acesse o edital