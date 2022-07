O público compareceu em grande número para prestigiar as duas primeiras noites do Arraial Cultural, evento promovido pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

Na primeira noite, o público pôde assistir a um lindo e colorido show pirotécnico de fogos de artifícios silenciosos, que demorou cerca de 10 minutos.

Em sua fala de abertura do evento na primeira noite, o presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza Gomes, destacou a importância do evento e de seu retorno após dois anos.

“Essa festa tem um sabor especial, pois há dois anos não a realizamos e nossos quadrilheiros e população estavam sentindo falta desta festividade que faz parte de nossa identidade”, destacou.

Já o secretário de turismo destacou o trabalho que o Estado vem fazendo para fortalecer a cultura e o turismo em todo o Acre.

“Estamos felizes por esse momento. O Estado tem trabalhado muito para mudar a realidade do Acre, e tem investido na cultura e no turismo da região. Prova disto é esse lindo e grandioso evento”, declarou.

Já na segunda noite do evento, nesta última quarta-feira, 13, foi dada a abertura da etapa de apresentações das quadrilhas que disputam o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

Se apresentaram nessa primeira noite as quadrilhas juninas JRF Plácido, CL na Roça, Junina Assanhados na Roça.

A junina JRF Plácido abriu a etapa de apresentações, e também representou as juninas do interior na primeira noite.

Em seguida, foi a vez da junina CL na roça se apresentar. E a quadrilha Assanhados na Roça fechou o primeiro dia de apresentações.

O coordenador da junina Assanhados na Roça, Cleyber Silva, frisou a importância do arraial cultural e os desafios superados para estarem no concurso:

“Esse arraial é um dos maiores e para nós foi um prazer participar e, apesar de muitas dificuldades, conseguimos construir um trabalho que pudesse mostrar essa história do movimento junino.”

Nesta quinta-feira, 14, a festa continua com apresentações de artistas, bingos e com as apresentações das quadrilhas.