Primeira etapa do Censo Escolar 2022 termina em 1º de agosto

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) alerta os gestores e secretários escolares para a data de encerramento da primeira etapa da coleta de dados do Censo Escolar 2022, que será dia 1º de agosto.

A coleta é dividida em duas etapas; a primeira se iniciou dia 25 de maio, com um evento de lançamento no auditório da SEE, em Rio Branco, na presença de autoridades e representantes de diversas instituições educacionais. Essa etapa se refere às informações sobre escola, gestor, aluno e estrutura da instituição.

Os responsáveis devem enviar os dados por meio do Sistema Educacenso. As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e a divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Como principal instrumento de coleta de informações da educação básica, o Censo Escolar é o mais importante levantamento estatístico educacional do Brasil. É coordenado pelo Inep e realizado em cooperação entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.

O Censo Escolar também é uma ferramenta fundamental para que os gestores possam compreender a situação educacional do Brasil, das unidades federativas e dos municípios, bem como das escolas, permitindo acompanhar a efetividade das políticas públicas.

O preenchimento do Censo é trabalhoso e envolve alguns profissionais em todas as etapas, pois a quantidade e o detalhamento dos dados são enormes. No entanto, todos esses esforços são essenciais, tendo em vista os benefícios que um correto diagnóstico pode proporcionar para o planejamento da educação básica no país.

Com informações precisas sobre os estudantes, fica mais fácil identificar as desigualdades em relação ao quadro educacional e atuar estrategicamente para saná-las.

A coleta está em andamento, mas o coordenador estadual do Censo Escolar, Jelsoni Calixto, alerta que 287 escolas, entre públicas e privadas, ainda não começaram o trabalho e informações de 34 mil alunos precisam ser lançadas.

“Precisamos realizar a coleta de 100% das escolas do Acre. Portanto, convido aqueles que ainda não começaram a iniciar o mais breve possível”, destacou Jelsoni Calixto.

O Acre tem sido destaque nacional há seis anos, por ser o primeiro estado da federação a concluir o Censo Escolar antes da data estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Na segunda etapa da pesquisa, que incide sobre a situação do aluno, o Instituto levantará informações sobre o rendimento (quantidade de aprovados ou reprovados) e ao movimento dos estudantes (quantos foram transferidos, deixaram de frequentar a escola ou faleceram), ao término do ano letivo de 2022.