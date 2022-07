Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e da Construtora Cidade, o Estado iniciou os trabalhos para construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito do município.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a construtora finalizou a construção do canteiro de obras, instalou uma central de concreto e tem trabalhado na desapropriação dos moradores da área.

“Estão sendo fabricadas no canteiro de obras as estacas pré-moldadas de concreto que serão utilizadas na fundação da ponte. Em breve, as estacas serão cravadas no solo por meio de bate-estaca, com martelo de sete toneladas”, destacou Petronio Antunes.

A empresa contratada inicia em agosto a conformação das plataformas de trabalho para implantação da fundação da ponte e construção do sistema de drenagem, no lado esquerdo, na região central da cidade.