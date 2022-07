Na sessão desta quarta-feira (13) o vereador Ismael Machado (PSDB) apresentou ao Executivo a indicação para que seja criado um Centro Municipal de Atendimento Especializado – CEMAE, sob o modelo de atendimentos com equipe multidisciplinar destinado as crianças público alvo da educação especial matriculadas na rede municipal de Rio Branco/AC.

De acordo com a indicação, Centro Municipal de Atendimento Especializado – CEMAE deverá atender famílias de baixa renda e contará com serviços e atendimento com profissionais: psicopedagogos, fonoaudiólogo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e Psicólogos.

“Se faz necessário a criação desse Centro, tendo em vista, o aumento elevado de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autismo – TEA e essas famílias necessitam desse apoio e suporte para a educação, no Estado, temos o Centro Especializado em Reabilitação (CER) a lista é gigantesca, no Município temos o Mundo Azul, fazem um excelente trabalho, contudo sua capacidade de atendimento ainda é muito reduzida. Espero que o poder público tenha a sensibilidade necessária com essas famílias, com essas crianças”, concluiu.