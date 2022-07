Após encontrar com visitantes estrangeiros, comerciante de Feijó é isolado com suspeita de varíola dos macacos

Monkey pox virus, a new world problem of modern humanity. Close-up of the hands of a sick person with pimples and blisters. Smallpox vaccine.

O Acre registrou o 6º caso suspeito da doença de monkeypox. O paciente é um homem de Cruzeiro do Sul, que apresentou vesículas (bolhas), pústulas (bolinhas), febre de 39°, cefaleia (dor de cabeça), astenia (fraqueza), e adenomegalia (aumento dos linfonodos do pescoço) no primeiro dia de sintomas.

O rapaz, que é casado com uma mulher indígena e trabalha em um comércio em área indígena no município de Feijó, relata ter tido contato com viajantes de outros países há três meses e outras cinco pessoas do estado de Minas Gerais, não tendo contato físico direto com eles.

De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Acre (Cievs), o caso foi notificado no dia 6 de julho, mas apenas essa semana constou no sistema. O paciente encontra-se em isolamento domiciliar desde o aparecimento dos sintomas, com o tratamento iniciado após a notificação.

Em nova avaliação, o paciente apresentou melhora clínica, persistindo apenas três pequenas lesões, com presença de crosta. Entre os familiares e contatos íntimos não há aparecimento de sintomas da doença.

Dos seis casos notificados, quatro foram descartados por critério laboratorial, dois de Cruzeiro do Sul, um de Rio Branco e um de Boca do Acre, que encontra-se internado em Rio Branco. Ainda permanecem sob investigação um caso no município de Cruzeiro do Sul e um em Rio Branco.