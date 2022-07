Segurança  inicia formação de 154 novos policiais civis no Acre

Com o início do curso de formação da Academia de Polícia Civil (Acadepol), o sonho do futuro policial Gustavo Fleming está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Pelos próximos quatro meses, ele receberá uma capacitação teórica e prática robusta para desempenhar suas funções com a qualidade que a profissão exige.

“Essa é a minha vocação e serei um policial que deseja servir, derramar o meu suor para ajudar o Acre no combate ao crime e contribuir com a garantia de uma segurança pública melhor para a população”, declarou.

Michelle Boscaro também aguardava muito por esse momento. Ela está entre os candidatos que tentam seguir a carreira de delegada de polícia. “A expectativa era muito grande desde 2017. Vou me dedicar ao máximo durante a Acadepol para poder contribuir com a Polícia Civil do nosso estado”, afirmou.

Aula inaugural foi prestigiada pelo governador Gladson Cameli



Na noite desta segunda-feira, 11, em Rio Branco, ocorreu a aula inaugural da Acadepol. O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli. Em seu pronunciamento, o gestor desejou sucesso aos alunos nesta etapa do concurso e aproveitou para enaltecer a relevância que os futuros profissionais representarão à sociedade.

“O trabalho de vocês bem realizado significa salvar vidas e, em algumas situações, até mesmo colocando as suas próprias vidas em risco. Mas tenho certeza que Deus sempre estará ao lado de um de vocês protegendo e dando o entusiasmo que vocês precisarão para cumprirem essa tão nobre missão”, declarou.

De acordo com delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, a formação dos novos profissionais representa uma conquista para os quadros da instituição investigativa.

“O início do curso de formação era bastante aguardado por nós. Já estamos trabalhando no sentido de fazer a distribuição desses policiais de acordo com as necessidades da capital e dos municípios do interior. O nosso principal objetivo é melhorar ainda mais os serviços que oferecemos nos 22 municípios”, frisou.

O curso possui carga superior a 760 horas-aulas e será ministrado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa da Segurança Pública Francisco Mangabeira (Cieps), na capital. Desta vez, serão formados 117 agentes de polícia; oito escrivães; nove delegados; 19 peritos criminais e um médico legista.

“Os alunos aprenderão não somente o ofício da atividade de polícia judiciária, mas um novo modelo de polícia investigativa. Pautada, principalmente, nos direitos e garantias fundamentais”, destacou o delegado Fabrizzio Sobreira, diretor da Acadepol.

A solenidade contou ainda com a presença do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos; da secretária-adjunta de Justiça e Segurança Pública, Márdhia El Shawwa; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos; do presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, Mário César Freitas; e do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Pedro Longo; entre outras autoridades.