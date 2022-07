DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL N.º 19 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 8 DE JULHO DE 2022

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO

EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), em cumprimento a decisões judiciais, torna públicas:

a) a inclusão do candidato sub judice Danilo Costa Luiz, inscrição n.º 10100378, no resultado final na avaliação da equipe multiprofissional de candidatos(as) que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência, mediante a inclusão do subitem 1.1.4.1 no Edital n.º 11 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 9 de maio de 2022; e no resultado final no processo seletivo público, mediante a inclusão do subitem 1.1.5.3 no Edital n.º 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 26 de maio de 2022, e suas alterações;

b) a inclusão do candidato sub judice Hugo Raphael Gomes Silva, inscrição n.º 10098219, no resultado final no processo seletivo público, mediante a inclusão do subitem 1.1.24.3 no Edital n.º 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 26 de maio de 2022, e suas alterações;

c) a inclusão do candidato sub judice Mateus Henrique Marins, inscrição n.º 10111833, no resultado final no processo seletivo público, divulgado por meio do subitem 1.1.11.4 no Edital n.º 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 26 de maio de 2022, e suas alterações;

d) a inclusão do candidato sub judice Flavia de Moraes Innocencio, inscrição n.º 10001039, no resultado final no processo seletivo público, mediante a inclusão do subitem 1.1.18.3 no Edital n.º 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 26 de maio de 2022, e suas alterações; e

e) a inclusão do candidato sub judice Matheus Santos Goncalves, inscrição n.º 10018180, no resultado final no processo seletivo público, mediante a inclusão do subitem 1.1.10.3 no Edital n.º 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 26 de maio de 2022, e suas alterações.

Torna pública, ainda, em cumprimento à Recomendação nº 20/2022/PRDC/PRDF/MPF, a retificação do resultado final no processo seletivo público para todas as ênfases, divulgado por meio do item 1 do Edital n.º 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 26 de maio de 2022, e suas alterações, conforme a seguir especificado.

1 DA INCLUSÃO DO CANDIDATO SUB JUDICE DE QUE TRATA ESTE EDITAL NO EDITAL N.º 11 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 9 DE MAIO DE 2022

[…]

1 DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE CANDIDATOS QUE SOLICITARAM CONCORRER COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1.1 Relação final de candidatos(as) considerados(as) pessoas com deficiência na avaliação da equipe multiprofissional, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição e nome do(a) candidato(a) em ordem alfabética.

[…]

1.1.4 ÊNFASE 5: ANÁLISE DE SISTEMAS – INFRAESTRUTURA

[…]

1.1.4.1 Relação final de candidatos(as) sub judice considerados(as) pessoas com deficiência na avaliação da equipe multiprofissional, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição e nome do(a) candidato(a) em ordem alfabética.

10100378, Danilo Costa Luiz

[…]

2 DA RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, DIVULGADO POR MEIO DO EDITAL N.º 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 26 DE MAIO DE 2022, E SUAS ALTERAÇÕES;

[…]

1 DO RESULTADO FINAL NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

1.1 Resultado final no processo seletivo público, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

1.1.1 ÊNFASE 1: ADMINISTRAÇÃO – AC

10122818, Andre Marin, 92.00, 1 / 10003315, Rainer Junio de Sousa, 90.00, 2 / 10179794, Renato Sielawa Brasil, 88.00, 3 / 10136958, Marcelo Grinsztajn, 86.00, 4 / 10109312, Rodrigo Santos Martins, 86.00, 5 / 10033170, Gabrielle Tenorio Gomes, 86.00, 6 / 10034016, Fernando Grillo Uliana, 84.00, 7 / 10145290, Nilton Francisco Rodrigues de Souza, 84.00, 8 / 10076296, Alberto Arouca Peixoto, 82.00, 9 / 10129488, Magno dos Santos Barbosa, 82.00, 10 / 10052455, Marcos Vinicius Wanderley Graciano Costa, 81.00, 11 / 10024882, Fernando dos Santos Azevedo Neto, 80.00, 12 / 10153737, Antonio Sergio Munhoz, 80.00, 13 / 10030293, Claudia da Silva Alves, 80.00, 14 / 10175488, Arlette de Oliveira Roca, 80.00, 15 / 10083893, Julio Fagundes Cocentino, 80.00, 16 / 10049239, Rodrigo Betzler Cardoso Gomes, 80.00, 17 / 10057338, Carlos Eduardo Silveira Rollo, 79.00, 18 / 10029934, Joao Alberto Gazzinelli Soutto Mayor Nogueira, 79.00, 19 / 10064896, Julio Cesar Brandao Jasserand de Moraes, 79.00, 20 / 10214507, Carlos Alberto dos Santos Rodrigues, 78.00, 21 / 10091347, Goncalo Ernesto Jose de Moraes Cavalcanti, 78.00, 22 / 10056848, Guilherme de Freitas Silva, 77.00, 23 / 10084984, Rodrigo Torres Westendorff, 77.00, 24 / 10027701, Lucas Tsutomu Nawa, 77.00, 25 / 10063508, Adriana Sayuri Okamura, 77.00, 26 / 10024694, Pedro Balistieri, 77.00, 27 / 10063975, Fabio Jose da Silva Bento, 77.00, 28 / 10176329, Vitor Paiva de Oliveira, 77.00, 29 / 10085356, Giulliano de Oliveira Viana, 76.00, 30 / 10096661, Bruno Abrantes Figueira, 76.00, 31 / 10035631, Henrique Silva Falcao Cavalcanti Lins, 76.00, 32 / 10007622, Djalma Jose da Cunha Filho, 76.00, 33 / 10003357, Gabriela Iduino da Paixao Terra de Faria, 76.00, 34 / 10105725, Marcelo Campos Portela, 76.00, 35 / 10123571, Pedro Phellipe Goncalves Mendonca, 76.00, 36 / 10031840, Henrique Pais da Costa, 76.00, 37 / 10112142, Vicente Moreira, 75.00, 38 / 10102333, Lucas de Oliveira Neves, 75.00, 39 / 10096110, Jose Eduardo Durks Wanderley Dias, 75.00, 40 / 10069628, Ana Carolina Nakamura, 75.00, 41 / 10002702, Giovani Esteves, 75.00, 42 / 10144562, Matheus Lima de Jesus, 75.00, 43 / 10061321, Thiago Faria Coelho de Souza, 75.00, 44 / 10043426, Ronald Lopes do Nascimento, 75.00, 45 / 10157444, Lorenna Ferreira Delphim Pereira, 75.00, 46 / 10055934, Alexandre de Freitas Pinto e Melo, 75.00, 47 / 10134452, Jose Luis da Silva Rosa, 75.00, 48 / 10002512, Nathalie Diirr Miglio Bensabat, 74.00, 49 / 10043343, Leonardo Oliveira Brito, 74.00, 50 / 10041477, Danilo de Moraes Nobrega, 74.00, 51 / 10058220, Lais Oliveira Delgado, 74.00, 52 / 10113194, Luiz Lopes Paixao Filho, 74.00, 53 / 10049707, Gustavo Lopes Barros, 74.00, 54 / 10021618, Flavia dos Santos, 74.00, 55 / 10016209, Matheus Barbosa de Oliveira, 73.00, 56 / 10070895, Bruno da Silva Crispim, 73.00, 57 / 10180209, Carlos Leonardo de Oliveira, 73.00, 58 / 10016255, Alexander Lopes de Freitas Teixeira, 73.00, 59 / 10005787, Renata da Silva Pessoa, 73.00, 60 / 10071448, Marcelo Campos de Nunes, 72.00, 61 / 10151168, Daniel de Andrade Vieira Alves, 72.00, 62 / 10062382, Marilia Mariano de Oliveira, 72.00, 63 / 10089260, Gabriel Soares Zica Bergo, 72.00, 64 / 10176687, Silvio Luiz Cardozo Marques, 72.00, 65 / 10063700, Rafael da Silva Grasso, 72.00, 66 / 10040326, Allan Vitor Azevedo Oliveira, 72.00, 67 / 10000397, Wagner do Nascimento Santos, 72.00, 68 / 10049219, Laisa Pinho Torres, 72.00, 69 / 10203400, Pedro Palmeira Queiroz, 72.00, 70 / 10136566, Raphael Alves Correa, 72.00, 71 / 10043489, Fernanda Kersting Gomes, 72.00, 72 / 10079471, David Galvao Rosao, 72.00, 73 / 10010331, Gustavo Felipe Mendes Correa, 72.00, 74 / 10062998, Ana Flavia Nogueira Santos, 72.00, 75 / 10062667, Tiago Gomes da Silva, 72.00, 76 / 10066624, Bruno Bispo Salles, 72.00, 77 / 10082045, Felipe Antonio Dias Soares de Azevedo, 72.00, 78 / 10027330, Flavia Kei Oshiro, 71.00, 79 / 10047804, Lucas Martins Furin, 71.00, 80 / 10057577, Breno Camargo Meira, 71.00, 81 / 10120568, Karina Silveira Nolasco de Souza, 71.00, 82 / 10118304, Daniel Reis Armond de Melo, 71.00, 83 / 10051768, Eduardo Selhorst, 71.00, 84 / 10115283, Felipe Fonseca Salerno, 71.00, 85 / 10117609, Andre Felipe Souza Okopni, 70.00, 86 / 10126283, Haroldo Cesar Hachem Vasconcelos Filho, 70.00, 87 / 10189490, Kelly Cristiane Bizerra, 70.00, 88 / 10013369, Gilmar Barbosa da Silva Junior, 70.00, 89 / 10062336, Marcelo Maia Sampaio, 70.00, 90 / 10019006, Bernardo Luiz de Moraes Reston, 70.00, 91 / 10032230, Lucas Costa Santos, 70.00, 92 / 10202964, Bruno Henrique Bley Branco, 70.00, 93 / 10173789, Marco Tulio Santos, 70.00, 94 / 10091001, Leandro Botelho Correia, 70.00, 95 / 10028732, Ana Carolina Naves, 70.00, 96 / 10093110, Henrique Campelo Costa, 70.00, 97 / 10012747, Joao Junio Filadelfo de Carvalho, 70.00, 98 / 10197927, Ana Paula Moreno Dantas, 70.00, 99 / 10000203, Fernando Vieira Fontes, 70.00, 100 / 10033520, Marcello Rodrigues de Oliveira, 70.00, 101 / 10047295, Daniela Souto Maior Lima, 70.00, 102 / 10011162, Rodrigo Barbosa Fialho, 70.00, 103 / 10055422, Mariana Tavares Moreira, 70.00, 104 / 10028436, Mayara Felix da Justa, 70.00, 105 / 10062933, Ramon Warto Cyrineu Wolf, 70.00, 106 / 10085709, Joao Francisco Vargas de Faria Meireles da Costa, 70.00, 107 / 10079320, Lucas Moulin Santos, 70.00, 108 / 10159057, Vanessa Ribeiro Gagliardi, 70.00, 109 / 10077716, Janaina Maria Amazonas Rodrigues, 70.00, 110 / 10084584, Vanessa Kakimori Pereira, 70.00, 111 / 10110046, Fransley Pereira Alves, 69.00, 112 / 10001766, Marcos Bleuler Gouveia Alves de Castro, 69.00, 113 / 10096234, Alfredo Freire Neto, 69.00, 114 / 10141024, Pedro Henrique Peixoto Carneiro Rodrigues, 69.00, 115 / 10055505, Gabriela Ramalho Pelosi, 69.00, 116 / 10108407, Luiz Fernando Bezerra Pereira Pinto, 69.00, 117 / 10035020, Thiago Cerqueira Marcos, 69.00, 118 / 10151569, Adriana Raquel Ritter Fontoura, 69.00, 119 / 10021614, Silvio Henrique dos Anjos Junior, 69.00, 120 / 10099774, Julia Santos Coelho, 69.00, 121 / 10043739, Marcela Giuliani Denardin, 69.00, 122 / 10015317, Clistenes Mota da Silva, 69.00, 123 / 10164343, Vitor Amorim de Carvalho Neves, 69.00, 124.

1.1.1.1 ÊNFASE 1: ADMINISTRAÇÃO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10013651, Viviane Furlanes Alves Veludo, 68.00, 1 / 10027872, Marcio Guilherme Alves de Paula Santos, 56.00, 2 / 10170645, Eduardo Julio, 55.00, 3 / 10144585, Rodrigo de Resende Goncalves, 55.00, 4 / 10055995, Pedro Henrique Ramos Ferro, 54.00, 5 / 10035571, Leandro Nascimento da Silva, 52.00, 6 / 10190366, Anderson Borges Pinheiro, 50.00, 7 / 10030148, Lucas Adriano de Souza, 45.00, 8.

1.1.1.2 ÊNFASE 1: ADMINISTRAÇÃO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10129488, Magno dos Santos Barbosa, 82.00, 1 / 10002702, Giovani Esteves, 75.00, 2 / 10049707, Gustavo Lopes Barros, 74.00, 3 / 10000397, Wagner do Nascimento Santos, 72.00, 4 / 10012747, Joao Junio Filadelfo de Carvalho, 70.00, 5 / 10015317, Clistenes Mota da Silva, 69.00, 6 / 10081237, Thiago Pereira Soares, 67.00, 7 / 10061575, Anna Louise Freitas Teixeira, 65.00, 8 / 10078949, Lucas Reis da Silva, 65.00, 9 / 10177771, Ana Paula Ferreira Dentello, 65.00, 10 / 10124415, Miller Jose Vargas Gonzaga, 64.00, 11 / 10159874, Joao Eduardo da Silva Junior, 62.00, 12 / 10171250, Naiara Lorraine da Silva Lopes, 62.00, 13 / 10212661, Evellyn de Souza Rodrigues, 62.00, 14 / 10083060, Marcel Henrique Isidoro e Silva, 62.00, 15 / 10038207, Carlos Vinicius Alves Matos, 61.00, 16 / 10018484, Camilla Mecenas Cardoso, 61.00, 17 / 10048916, Tuanne Leite Silva, 61.00, 18 / 10026237, Miguel Angelo dos Santos Silva, 61.00, 19 / 10000382, Marcos Yure Novaes da Paixao, 61.00, 20 / 10184998, Carlos Roberto da Conceicao, 60.00, 21 / 10007734, Fabiano Oliveira de Souza, 60.00, 22 / 10185018, William Cavalheiro de Souza, 59.00, 23 / 10159386, Rafael do Carmo Figueiredo Moreira, 58.00, 24 / 10059198, Felipe Santana Garrido Pedrosa, 58.00, 25 / 10080983, Eloa Vieira Cancio de Pontes, 58.00, 26 / 10040955, Danilo Santos Costa, 58.00, 27 / 10138078, Ana Cristina de Oliveira Rodrigues, 58.00, 28 / 10029188, Eduardo Donaire da Silva, 58.00, 29 / 10086338, Jessica da Silva Freitas, 57.00, 30 / 10099110, Schubert Orleans Domingos Rodrigues Maia, 57.00, 31 / 10147049, Cleiton Diniz da Silva, 57.00, 32 / 10039006, Antonio Ricardo Novaes, 56.00, 33 / 10138159, Laercio Francisco de Almeida Neto, 56.00, 34 / 10115069, Joao Vitor Barbosa Ramos, 55.00, 35 / 10170645, Eduardo Julio, 55.00, 36 / 10177156, Elida de Paula Pedro, 55.00, 37 / 10112988, Marcelle Almeida Lacerda de Araujo, 55.00, 38 / 10100331, Joyce Torres de Oliveira Rodrigues, 54.00, 39.

1.1.2 ÊNFASE 2: ANÁLISE – COMÉRCIO E SUPRIMENTO – AC

10051342, Igor Delio de Sousa, 94.00, 1 / 10020372, Bernardo de Oliveira Valois, 83.00, 2 / 10033436, Jayme Boarin de Magalhaes Alvim, 82.00, 3 / 10022622, Juliane Natalizi Cabral Cavalcanti, 80.00, 4 / 10001046, Danilo de Aguiar Pontes, 79.00, 5 / 10096235, Vinicius Gomide de Castro, 79.00, 6 / 10054166, Gustavo Baquiao Dantas Rocha, 78.00, 7 / 10067649, Christyan Castelhano Miguel, 78.00, 8 / 10093387, Eliseu Palmares Herculano, 78.00, 9 / 10092687, Maria Cecilia Basile Leite de Barros, 76.00, 10 / 10123284, Andre Siqueira Vieira, 76.00, 11 / 10034691, Vinicius Marins Coelho, 76.00, 12 / 10036782, Juan Luis Fernandez Gago, 74.00, 13 / 10028916, Daniel Mendes de Carvalho, 74.00, 14 / 10079919, Marcel Wilke Caruso, 74.00, 15 / 10097023, Filipe Alodio de Sousa, 74.00, 16 / 10178492, Ronald Pereira Mascarenhas, 74.00, 17 / 10094937, Pedro Henrique Gomes Jenkins, 74.00, 18 / 10064453, Ben Hur Francisco Cardoso, 74.00, 19 / 10005345, Alvaro Augusto Valenca de Melo Quadrado, 74.00, 20 / 10208901, Marcos Lazaro Maravilha Lourenco, 74.00, 21 / 10096895, Ygor Geovanni da Silva Nunes, 74.00, 22 / 10188748, Rafael Fernandes Sobral, 73.00, 23 / 10089146, Felipe Ferreira Siqueira, 73.00, 24 / 10083594, Fabricio Kriger Ribeiro, 72.00, 25 / 10020843, Vitor Emanuel Morais Portela, 72.00, 26 / 10055975, Mariana Moura Mascarenhas, 72.00, 27 / 10103637, Ronaldo Horta de Almeida Junior, 71.00, 28 / 10016924, Lucas Dias da Silva, 71.00, 29 / 10166555, Marco Antonio de Britto Abla, 71.00, 30 / 10110259, Vandeyberg Nogueira de Souza, 70.00, 31 / 10191274, Marcela Tarter da Rosa, 70.00, 32 / 10050009, Carolina Rigotti Coutinho, 70.00, 33 / 10025542, Brenno Gustavo Barbossa, 70.00, 34 / 10015810, Jose Lucas Mesquita Frota, 70.00, 35 / 10161808, Rodrigo Dorfman Mascarenhas, 70.00, 36 / 10058924, Pedro Kislanov da Costa, 70.00, 37 / 10089693, Bruna Eduarda Santos Simoes, 69.00, 38 / 10075089, Anderson Pinheiro de Souza, 69.00, 39 / 10120312, Daniel Silveira Denoa Henriques, 69.00, 40 / 10064779, Ivan Luiz Galassi, 69.00, 41 / 10092722, Luiz Henrique Dias Receputi, 69.00, 42 / 10197444, Thaissa Joyce Dias Goncalves, 68.00, 43 / 10140123, Gabriel de Souza Ferreira, 68.00, 44 / 10100290, Renato Martins Lobo, 68.00, 45 / 10030703, Thiago Soares Ribeiro, 68.00, 46 / 10003707, Gabriel Silva Fernandes, 68.00, 47 / 10086480, Vitor de Tommaso do Valle, 68.00, 48 / 10099690, Daniel Henrique de Queiroz, 68.00, 49 / 10086536, Carlos Eduardo Rinco de Mendonca Lima, 68.00, 50 / 10068652, Paulo Eduardo Cavalcanti Martins Filho, 68.00, 51 / 10080944, Lays Cardoso Tatagiba, 67.00, 52 / 10099123, Daniel Pinheiro Tassi, 67.00, 53 / 10076488, Isabela dos Santos Deambrozi, 67.00, 54 / 10145206, Ricardo Nogueira de Alcantara Pessoa, 67.00, 55 / 10005029, Guilherme Henrique Souto de Menezes, 67.00, 56 / 10118368, Alcindo Li, 67.00, 57 / 10020756, Arthur Sant Anna de Alvarenga, 67.00, 58 / 10017811, Fabio Ribeiro Queiroz, 67.00, 59 / 10018422, Brenda Amanda da Costa Santos, 67.00, 60 / 10026967, Luis Felipe Santana Freitas, 67.00, 61 / 10038534, Wesley Faria Busch, 67.00, 62 / 10104992, Arthur Estevan Gil Xavier, 67.00, 63 / 10069789, Ivan Augusto Lira Cavalcante, 66.00, 64 / 10109722, Isis Resende da Costa, 66.00, 65 / 10109819, Renato Fontanetti Bortolotti, 66.00, 66 / 10051757, Thiago Toneli Chagas, 66.00, 67 / 10036639, Pedro Pagliares de Almeida, 66.00, 68 / 10205634, Carlos Eduardo Grando Rocha, 66.00, 69 / 10212779, Sandra Krauchenco, 66.00, 70 / 10057258, Diego Lima Bomfim, 66.00, 71 / 10036077, Edson Ramos de Oliveira Filho, 66.00, 72 / 10069062, Suzana Pandini Gumiero, 66.00, 73 / 10077770, Guilherme Caymmi Tourinho Dantas, 66.00, 74 / 10119781, Wynnie Caroline da Silva Santos, 66.00, 75 / 10102243, Marcelo Andrade Santiago, 66.00, 76 / 10111051, Maria Rangel Peixoto Mesquita, 66.00, 77 / 10070059, Jardel Schettino Caetano, 66.00, 78 / 10071902, Bruno Vasconcelos Goes, 66.00, 79 / 10015295, Homero Ribeiro Neto, 66.00, 80 / 10065405, Lucas Jorge Mendes Spelta, 65.00, 81 / 10097807, Guillermo Soares Macedo Lopes, 65.00, 82 / 10060716, Felipe Barbosa Bispo, 65.00, 83 / 10041934, Juliana de Araujo Silva, 65.00, 84 / 10059814, Filipe Vieira da Silva Viana, 65.00, 85 / 10067758, Alexandre dos Santos Fernandes Silva, 65.00, 86 / 10070773, Taissa Kobayashi Cid Maia, 65.00, 87 / 10090442, Ivo Nunes Arona, 65.00, 88 / 10041633, Ilson Roberto da Silva, 65.00, 89 / 10023172, Andre Luis Parodi Andreatta, 64.00, 90 / 10115357, Davi Pacheco Fernandes Pacheco, 64.00, 91 / 10064573, Rafael Fernandes Gatto, 64.00, 92 / 10036773, Diana Marques Ferreira Queiroz, 64.00, 93 / 10057074, Alisson Henrique Melo da Cunha, 64.00, 94 / 10190282, Isabel Cristina Nibon de Carvalho, 64.00, 95 / 10064087, Fabio Montovani, 64.00, 96 / 10115553, Rafael Pereira de Camargo, 64.00, 97 / 10117739, Manoela Martins Flor de Oliveira, 64.00, 98 / 10093836, Leonardo Henrique Gomes, 64.00, 99 / 10115611, Felipe Afonso Soares Guimaraes, 64.00, 100 / 10069724, Cynthia Silva Ribeiro, 64.00, 101 / 10020737, Alexandre Mario Salles Junior, 64.00, 102 / 10041480, Ricardo Pelcerman Palatnic, 64.00, 103 / 10146581, Thiago de Brito Silva Ribeiro, 64.00, 104 / 10159935, Bricio Cunha Fagundes, 64.00, 105 / 10090168, Raoni Martins Leal, 64.00, 106 / 10128222, Nicolle Lima do Nascimento, 64.00, 107 / 10135040, Helena Carla de Melo Alves, 64.00, 108 / 10019478, Marcello Rodrigues Costa, 64.00, 109 / 10064963, Natalia Bernardi do Amaral, 64.00, 110 / 10161915, Artur da Silveira Ferreira, 64.00, 111 / 10133241, Flavio Tulio Fernandes Vaz de Carvalhaes, 63.00, 112 / 10105255, Jessica Rabelo do Nascimento, 63.00, 113 / 10050215, Bruno do Nascimento Ribeiro, 63.00, 114 / 10070427, Flavio Vieira Scofano, 63.00, 115 / 10066760, Ricardo Massao Suguimoto, 63.00, 116 / 10095484, Julia Ferreira Leite, 63.00, 117 / 10083290, Leonan Paula Gaburo, 63.00, 118 / 10099175, Rodrigo Otavio de Carvalho Lima, 63.00, 119 / 10117281, Diogo Henrique Araujo Sousa, 63.00, 120 / 10002104, Gabriela Cilda Chaul Cruz, 63.00, 121 / 10027908, Bruno Marques dos Anjos, 63.00, 122 / 10063678, Ricardo da Silva Herdeiro, 63.00, 123 / 10091066, Iago Bastos Dalfior dos Santos, 63.00, 124 / 10178449, Gabriel de Moraes Lucena, 63.00, 125 / 10071095, Matheus Costa Lopes, 63.00, 126 / 10104564, Eduardo Luiz Menezes Santana, 62.00, 127 / 10087371, Jefferson Siqueira Silva, 62.00, 128 / 10101452, Raphael Laranjeiras Gomes de Oliveira, 62.00, 129 / 10132620, Silvia Blajberg Schaffel, 62.00, 130 / 10058379, Eduardo Rodrigo Dias, 62.00, 131 / 10079766, Vinicius Boff Ciampi, 62.00, 132 / 10026399, Rafael de Souza Pavao, 62.00, 133 / 10021293, Daniela Rosa Ferreira de Anselmo, 62.00, 134 / 10130092, Luiz Felipe Peres Toledo da Cruz, 62.00, 135 / 10139178, Diego Silva Henriques, 62.00, 136 / 10062551, Edigar Fiorotti Vicente, 62.00, 137 / 10112229, Victor Augusto Nieto Righetti, 62.00, 138 / 10127028, Marcelo Silva Moraes, 62.00, 139.

1.1.2.1 ÊNFASE 2: ANÁLISE – COMÉRCIO E SUPRIMENTO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10133241, Flavio Tulio Fernandes Vaz de Carvalhaes, 63.00, 1 / 10199053, Carla Cristina Pereira, 55.00, 2 / 10187867, Alexandre Ferreira Cardoso, 52.00, 3 / 10166483, Naiara Marques Bezerra, 50.00, 4 / 10083528, Gilson Aparecido da Silva, 48.00, 5.

1.1.2.2 ÊNFASE 2: ANÁLISE – COMÉRCIO E SUPRIMENTO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10093387, Eliseu Palmares Herculano, 78.00, 1 / 10123284, Andre Siqueira Vieira, 76.00, 2 / 10020843, Vitor Emanuel Morais Portela, 72.00, 3 / 10140123, Gabriel de Souza Ferreira, 68.00, 4 / 10017811, Fabio Ribeiro Queiroz, 67.00, 5 / 10018422, Brenda Amanda da Costa Santos, 67.00, 6 / 10036077, Edson Ramos de Oliveira Filho, 66.00, 7 / 10071902, Bruno Vasconcelos Goes, 66.00, 8 / 10041934, Juliana de Araujo Silva, 65.00, 9 / 10091066, Iago Bastos Dalfior dos Santos, 63.00, 10 / 10090419, Cleber da Silva Nascimento, 61.00, 11 / 10147153, Linsmar Souza dos Santos, 59.00, 12 / 10072809, Isadora Pereira Paulo da Silva, 58.00, 13 / 10045417, Klexyuz Vinicius Lourenco Garcia, 58.00, 14 / 10128202, Marcos Vinicius dos Santos Romualdo, 57.00, 15 / 10013448, Amilcar Costa da Silva, 57.00, 16 / 10100902, Giulianna Ribeiro Dias Maia, 56.00, 17 / 10038586, Gustavo Nogueira de Souza, 55.00, 18 / 10080560, Claudio Alves da Silva, 55.00, 19 / 10129322, Roberval Conceicao dos Santos, 54.00, 20 / 10003000, Luiz Andre Silva, 53.00, 21 / 10159744, Diego Oliver Daldoce Pereira, 52.00, 22 / 10102813, Flavia Pinheiro da Costa, 52.00, 23 / 10097294, David Elias de Souza Oliveira, 52.00, 24 / 10129855, Fellipe Brito Almeida, 51.00, 25 / 10155861, Thiago Alves Pereira, 50.00, 26 / 10051899, Ana Luiza Batista da Silva, 50.00, 27 / 10058906, Otavio Jose de Lima Neto, 49.00, 28 / 10031044, Glenda Cristina da Silva Lopes, 49.00, 29 / 10083528, Gilson Aparecido da Silva, 48.00, 30 / 10083625, Fernanda Naves, 48.00, 31 / 10210282, Francisco Carlos dos Santos Junior, 47.00, 32 / 10103186, Reginaldo Sena de Almeida, 47.00, 33 / 10027262, Walbertty Afonso Lopes da Silva, 46.00, 34 / 10202943, Mayra de Souza Pimenta, 46.00, 35 / 10062122, Anderson Venicio Silva Santos, 46.00, 36 / 10133602, Olivar Messias Maia Saraiva, 45.00, 37 / 10057876, Fabio Henrique de Araujo Silva, 45.00, 38 / 10177513, Artur Lima da Silva Filho, 44.00, 39 / 10102367, Alan Moreira Antunes, 42.00, 40 / 10012132, Luziel Felipe Alves Junior, 42.00, 41 / 10058331, Anderson Coelho de Assis, 41.00, 42 / 10053266, Jeverson Martinho Regulo, 40.00, 43 / 10133422, Carolina Rosa Santos, 39.00, 44 / 10061951, Anderson Barbosa Teixeira, 38.00, 45 / 10003167, Luciano Almeida de Oliveira, 37.00, 46.

1.1.3 ÊNFASE 3: ANÁLISE – TRANSPORTE MARÍTIMO – AC

10077175, Edvan Lins da Silva, 88.00, 1 / 10167497, Luiz Henrique Vieira Leao, 88.00, 2 / 10100959, Bruno Dauzacker Vaiani Carneiro, 79.00, 3 / 10132398, Djair Santos do Nascimento, 76.00, 4 / 10101222, Cicero Batista da Rocha, 76.00, 5 / 10062232, Wellington Schuenck de Carvalho, 75.00, 6 / 10056487, Vinicius Borges Magdaleno, 75.00, 7 / 10107397, Michell de Sousa Teles, 74.00, 8 / 10033218, Eduardo Miranda Muller Drumond Casseres, 74.00, 9 / 10087680, Reynaldo Batista dos Santos, 73.00, 10 / 10096848, Ademar Terra da Costa Neto, 73.00, 11 / 10025325, Laiza Conceicao Coelho, 71.00, 12 / 10012899, Agatha Martins Pereira e Souza, 71.00, 13 / 10159713, Lucas Sanson de Angeli, 70.00, 14 / 10109867, Luciano de Oliveira Ferreira, 70.00, 15 / 10121538, Daniele A Anelhe, 69.00, 16.

1.1.3.1 ÊNFASE 3: ANÁLISE – TRANSPORTE MARÍTIMO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10087680, Reynaldo Batista dos Santos, 73.00, 1 / 10096848, Ademar Terra da Costa Neto, 73.00, 2 / 10041676, Antonio Paulo dos Santos Filho, 67.00, 3 / 10069487, Joyce Olimpio Pereira Gonzaga, 67.00, 4 / 10171411, Kivia Julliana Gomes Lopes Jorge do Santos, 66.00, 5 / 10128978, Vanessa Christina Rafael, 58.00, 6.

1.1.4 ÊNFASE 4: ANÁLISE DE SISTEMAS – ENGENHARIA DE SOFTWARE – AC

10087667, Cassio Alves de Oliveira, 82.00, 1 / 10069670, Anderson George Dias Ferreira, 82.00, 2 / 10165746, Antonio Agripino Nunes Moura, 80.00, 3 / 10119144, Daniel Gustavo Exposti Trovo, 78.00, 4 / 10104962, Thiago Soares Pinheiro, 78.00, 5 / 10064141, Matheus Salucci Vieira, 76.00, 6 / 10059735, Sandro Luiz Valdo, 76.00, 7 / 10087715, Bruno Borlini Duarte, 76.00, 8 / 10163725, Vinicius Melo Juraszek, 75.00, 9 / 10108585, Bruno Mayerle Leite, 75.00, 10 / 10065128, Christian Neves Barreto Lins, 75.00, 11 / 10051466, Joao Arthur Ferreira Gadelha Campelo, 74.00, 12 / 10039207, Eusebio Lopes de Sousa Neto, 74.00, 13 / 10004894, Danilo Mikio Cunha, 74.00, 14 / 10066144, Julio Rui Carvalho de Oliveira, 72.00, 15 / 10153308, Luan Talles da Silva Araujo, 72.00, 16 / 10070038, Daniel Ribeiro de Oliveira Baptista, 72.00, 17 / 10141346, Rodrigo Pugliesi Leitao, 72.00, 18 / 10152470, Matheus Salume Sobral, 72.00, 19 / 10052461, Matheus Blaas Bastos, 71.00, 20 / 10067831, Anderson dos Santos Pimentel, 71.00, 21 / 10059550, Vinicius Braz Pinto, 71.00, 22 / 10006994, Diogo Anderson de Oliveira Silva, 71.00, 23 / 10132698, Leonardo Araujo Zoehler Brum, 71.00, 24 / 10062355, Bruno Pereira da Silva Carateu, 70.00, 25 / 10043425, Tomas Barroso Fernandes Tamantini, 70.00, 26 / 10184394, Igor de Carvalho Leal, 70.00, 27 / 10143114, Gabriel Plaza Teixeira da Silva, 70.00, 28 / 10009023, Eric Guttemberg Valente Maia, 70.00, 29 / 10189443, Flavio Carlos Pinto, 70.00, 30 / 10078620, Lucas Moura Pessoa Oliveira Silva, 70.00, 31 / 10126158, Romulo Andrade de Oliveira, 70.00, 32 / 10104475, Yves Nogueira Sousa, 70.00, 33 / 10164633, Rafael Trotta de Morais, 69.00, 34 / 10091576, Vinicius Gomes Ferreira, 69.00, 35 / 10004753, Vanessa Carla Felipe Goncalves, 69.00, 36 / 10047155, Jhon Maycon Alves Santos, 69.00, 37 / 10109210, Francisco Jose Placido da Cunha, 69.00, 38 / 10106667, Andre Juliano Santos Sampaio, 69.00, 39 / 10204961, Gabriel Carlos de Souza Santos, 69.00, 40 / 10102207, Victor Santos Ferrari, 68.00, 41 / 10175929, Lucas Motta Sirimarco, 68.00, 42 / 10029624, Guilherme Andrade Del Cantoni, 68.00, 43 / 10114823, Daniel de Oliveira Campos, 68.00, 44 / 10034470, Rodrigo Santos Borges, 68.00, 45 / 10147503, Andre Luiz Figueiredo de Albuquerque, 68.00, 46 / 10161498, Daniel Freire Turmina, 68.00, 47 / 10120157, Victorio Takahashi Chu, 68.00, 48 / 10047780, Eduardo Winter Bess, 68.00, 49 / 10009694, Leandro Alves de Brito, 68.00, 50 / 10122652, Igor Henrique Soares Nunes, 68.00, 51 / 10147654, Joao Augusto Guedes Ferreira de Lima, 68.00, 52 / 10148886, Paulo Leonardo Souza Brizolara, 68.00, 53 / 10215994, Douglas Andre Silva da Costa, 67.00, 54 / 10112295, Carlos Eduardo Vaisman Muniz, 67.00, 55 / 10086745, Jun Miyazaki, 67.00, 56 / 10029344, Tiago Luis Cesquim, 67.00, 57 / 10144802, Vanderlei Braga de Carvalho, 67.00, 58 / 10034640, Douglas Feliciano Camargo da Silva, 66.00, 59 / 10164529, Marcelo Augusto dos Santos Vianna, 66.00, 60 / 10077761, Euclydes Gregorio de Melo, 66.00, 61 / 10165237, Daniel de Moura Varjao, 66.00, 62 / 10039428, Joel Carlos Farias de Queiroz, 66.00, 63 / 10092869, Nicholas Alexander Drabik de Almeida, 66.00, 64 / 10099663, Guilherme Virgilio Picinin Oliveira Simoes, 66.00, 65 / 10040857, Douglas Bayer Santos, 66.00, 66 / 10107511, Francisco Alberto Bastos de Oliveira Pena, 66.00, 67 / 10183589, Dennis Lopes da Silva, 66.00, 68 / 10062332, Bruno Freitas Rego, 66.00, 69 / 10111308, Jose Marcos Ferreira de Souza, 66.00, 70 / 10039518, Alexei Jose Zaratini, 66.00, 71 / 10181995, Antonio Eloy de Oliveira Araujo, 66.00, 72 / 10108930, Diego Pereira Calcada, 66.00, 73 / 10150217, Junior Guimaraes Pereira, 66.00, 74 / 10098291, Jorge Luiz Machado, 65.00, 75 / 10016204, Felipe Moreira de Sa, 65.00, 76 / 10058554, Ad Nunes Ribeiro, 65.00, 77 / 10043830, Rodrigo Cesar de Freitas Dias, 65.00, 78 / 10012336, Vinicius de Santanna Salustiano, 65.00, 79 / 10203021, Andre Luis Freitas de Andrade, 65.00, 80 / 10213118, Philippe Tolentino Leite Sousa, 65.00, 81 / 10066327, Carolina Santana Louzada, 65.00, 82 / 10152874, Evanilto Mattos de Barros, 64.00, 83 / 10169366, Norberto Eichstaedt Junior, 64.00, 84 / 10073432, Felipe Micaroni Lalli, 64.00, 85 / 10012498, Natalia Cristina Martins Marcondes, 64.00, 86 / 10155735, Felipe Gustavo de Souza Gomes, 64.00, 87 / 10133665, German de Lacerda Fiorillo Landivar, 64.00, 88 / 10149912, Guilherme Bastos de Oliveira, 64.00, 89 / 10213438, Leonardo Nery Freire, 64.00, 90 / 10002042, Vittor Firmino de Lira, 64.00, 91 / 10093825, Arthur Alcantara Oliveira Neves, 64.00, 92 / 10023169, Fernando Meneses Camacho, 64.00, 93 / 10032257, Ala Braulio Dias Freire, 64.00, 94 / 10201368, Otavio Augusto Toledo de Paula Cipro, 64.00, 95 / 10126389, Rafael Yuri Sarmento Rodrigues, 64.00, 96 / 10157570, Christian Ribeiro Johansen, 64.00, 97 / 10126540, Mauricio Emanuel Dourado Cescato, 64.00, 98 / 10095051, Fernando Von Held Mezini, 64.00, 99.

1.1.4.1 ÊNFASE 4: ANÁLISE DE SISTEMAS – ENGENHARIA DE SOFTWARE – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10065522, Pedro Henrique Granzotto Soares, 62.00, 1 / 10020125, Guilherme Medeiros da Silva, 60.00, 2 / 10010402, Rodrigo Mafort Oliveira da Silva, 58.00, 3 / 10082676, Pedro Luis Berbel dos Santos, 54.00, 4 / 10065767, Andre dos Santos Nascimento, 40.00, 5.

1.1.4.2 ÊNFASE 4: ANÁLISE DE SISTEMAS – ENGENHARIA DE SOFTWARE – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10069670, Anderson George Dias Ferreira, 82.00, 1 / 10004753, Vanessa Carla Felipe Goncalves, 69.00, 2 / 10181995, Antonio Eloy de Oliveira Araujo, 66.00, 3 / 10157570, Christian Ribeiro Johansen, 64.00, 4 / 10063397, Jairo Farias das Neves, 64.00, 5 / 10147685, Nayara Luanna dos Santos Silva, 64.00, 6 / 10185123, Guilherme Balog Gardino, 62.00, 7 / 10201117, Paulo Mauricio de Souza Mota, 62.00, 8 / 10152625, Odivaney Ramos Pedro, 62.00, 9 / 10040841, Jonathan Augusto da Silva, 61.00, 10 / 10095645, Adriano de Oliveira Goncalves, 60.00, 11 / 10213874, Renan Barros dos Santos, 58.00, 12 / 10072084, Ednilson Veloso Moura, 58.00, 13 / 10004170, Iva Correa Conte, 58.00, 14 / 10196622, Mariangela Gomes de Souza Nascimento, 58.00, 15 / 10120899, Franklin de Jesus Santos, 57.00, 16 / 10107400, Rafael Leopoldo Alves de Souza, 56.00, 17 / 10197675, Amanda Monteiro Galvao, 55.00, 18 / 10016390, Marcos dos Santos Silva, 55.00, 19 / 10108275, Luis Bernardo Souza Braga, 54.00, 20 / 10029936, Nathalia Cristina Amaral Costa, 52.00, 21 / 10180367, Ricardo Eraldo de Santana, 50.00, 22 / 10014909, Gilmar de Jesus Barros, 50.00, 23 / 10061861, Thiago Machado Coelho, 50.00, 24 / 10058858, Rafael da Silva Rodrigues Pombo, 49.00, 25 / 10195447, Mauricio Nova Silva, 48.00, 26 / 10156607, Marcelo Conceicao Martins, 48.00, 27 / 10033477, Antonio Clarindo Oliveira de Souza, 47.00, 28 / 10209464, Rafael da Silva Rosa, 46.00, 29 / 10163464, Edson Felix Barbosa, 44.00, 30.

1.1.5 ÊNFASE 5: ANÁLISE DE SISTEMAS – INFRAESTRUTURA – AC

10059624, Isaac Henriques Francisco Pereira, 84.00, 1 / 10026931, Leonardo Rodrigues do Nascimento Pitanga, 82.00, 2 / 10113501, Jader Tavora Soares, 81.00, 3 / 10122438, Rafael Carduz Rocha, 80.00, 4 / 10052311, Cleirton Monte de Sousa, 78.00, 5 / 10030940, Ilton dos Santos Baracho, 78.00, 6 / 10025196, Pablo da Rosa Ramos, 78.00, 7 / 10082874, Roosewelt Silva Mota, 76.00, 8 / 10108109, Gustavo Araujo Bittencourt, 75.00, 9 / 10069025, Diogo Costa Reis de Paula, 74.00, 10 / 10104924, Robson de Carvalho, 74.00, 11 / 10181938, Daniel de Andrade Cunha, 74.00, 12 / 10020227, Luan da Silva Pessanha e Raphael, 74.00, 13 / 10051514, Marone Paes Ferreira Netto, 73.00, 14 / 10089278, Deivison Gomes Bergamin, 72.00, 15 / 10081500, Cleiton Mendes Dias, 72.00, 16 / 10179654, Jose Fernando de Lacerda Machado Junior, 72.00, 17 / 10091269, Leilson Santos de Santana, 71.00, 18 / 10006886, Marcelo de Moraes Freitas, 71.00, 19 / 10188548, Rodrigo Gomes de Souza, 70.00, 20 / 10157142, Alexandre Perez Giufrida, 70.00, 21 / 10087302, Arthur Cardozo Godinho, 70.00, 22 / 10047663, Rafael Cesar Merlo dos Santos, 70.00, 23 / 10016710, Bruno Raphael Pereira Morais, 70.00, 24 / 10015505, Fernando Tildes Guimaraes Filho, 70.00, 25 / 10014799, Julio Cesar de Arruda Junior, 69.00, 26 / 10058282, Roger Olioza do Nascimento, 69.00, 27 / 10117408, Edson Maciel Marques, 69.00, 28.

1.1.5.1 ÊNFASE 5: ANÁLISE DE SISTEMAS – INFRAESTRUTURA – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10009819, Leonardo de Conti Dias Aguiar, 65.00, 1 / 10013914, Jorge Luis Soares de Miranda, 47.00, 3 / 10142379, Helder Tavares Alexandrino, 44.00, 4 / 10006457, Edilon Pantaleao da Silva Oliveira, 39.00, 5.

1.1.5.2 ÊNFASE 5: ANÁLISE DE SISTEMAS – INFRAESTRUTURA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10091269, Leilson Santos de Santana, 71.00, 1 / 10014799, Julio Cesar de Arruda Junior, 69.00, 2 / 10018693, Fagner Luiz Alves da Silva, 64.00, 3 / 10177485, Jose da Conceicao Ferreira Neto, 61.00, 4 / 10076846, Rafael Lins da Silva, 61.00, 5 / 10018347, Matheus Henrique Dias Rodrigues, 60.00, 6 / 10047981, Daniel Ranine Pena de Sa, 59.00, 7 / 10036489, Otalino Geraldino Soares Junior, 56.00, 8 / 10143166, Marco Aurelio Cavalcante Azevedo, 56.00, 9 / 10198517, Sergio Coutinho de Oliveira, 55.00, 10.

1.1.5.3 ÊNFASE 5: ANÁLISE DE SISTEMAS – INFRAESTRUTURA – SUB JUDICE PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10100378, Danilo Costa Luiz, 54.00, 2.

1.1.6 ÊNFASE 6: ANÁLISE DE SISTEMAS – PROCESSOS DE NEGÓCIO – AC

10101082, Lucas Barcellos Oliveira, 90.00, 1 / 10079153, Thiago Cahon Leopoldo, 89.00, 2 / 10177330, Carlos Alexandre M A F J L V C Rossi, 88.00, 3 / 10073153, Breno Araujo Junqueira, 86.00, 4 / 10047420, Marcelo Jochem da Silva, 83.00, 5 / 10129006, Rannye Foster Abrantes Souza, 82.00, 6 / 10010489, Wallace Grola Cobian, 82.00, 7 / 10072030, Rodolfo Duarte Alves, 81.00, 8 / 10084249, Ronaldo Cardoso Cerqueira, 81.00, 9 / 10041774, Wendel Miler Silva da Silva, 81.00, 10 / 10042591, Andre Ricardo Natal Simoes, 80.00, 11 / 10058031, Mateus Fonseca de Mendonca, 79.00, 12 / 10126154, Rafael Vieira da Silva, 79.00, 13 / 10084457, Mateus Dauernheimer Machado, 78.00, 14 / 10057993, Yohann Linnus Miyamoto Bettini, 77.00, 15 / 10023454, Vinicius Lopes dos Santos, 76.00, 16 / 10017157, Breno Henrique Bicalho de Abreu, 76.00, 17 / 10087651, Renata Nogueira Leal, 76.00, 18 / 10065218, Gino Dornelles, 75.00, 19 / 10061903, Gabriel Soares da Costa, 75.00, 20 / 10066787, Ivan de Oliveira Rios, 75.00, 21 / 10094452, Mendel Nascimento de Oliveira, 75.00, 22 / 10210549, Gabriel Teixeira Oliveira, 75.00, 23 / 10085015, Fabio Severino Rangel, 74.00, 24 / 10080414, Marcos Peixoto Carrao, 74.00, 25 / 10059349, Rodrigo Brandao Coutinho, 74.00, 26 / 10130941, Joao Ricardo Barroca Mendes, 74.00, 27 / 10134265, Marcos de Almeida Alves, 73.00, 28 / 10100043, Victor Ferreira Muniz, 73.00, 29 / 10105589, Elizeu Bispo da Silva Junior, 73.00, 30 / 10106149, Leandro de Azevedo Gonzalez, 73.00, 31 / 10093580, Carlos Sana de Almeida Junior, 72.00, 32 / 10196587, Vitor Augusto Silva Ferragini, 72.00, 33 / 10138335, Joao Victor Trevisan Cavaroli, 72.00, 34 / 10156772, Sergio Luiz Rocha Fialho, 72.00, 35 / 10071116, Ygor Marques Lima, 71.00, 36 / 10032746, Carlos Alberto Barzotto Wirti, 71.00, 37 / 10082033, Alexandre Rosa Carvalho, 71.00, 38 / 10091333, Jose Aecio Galvao Fonseca, 71.00, 39 / 10055891, Fellipe Castro dos Santos, 70.00, 40 / 10159659, Elizabeth de Menezes Milanez Barbosa, 70.00, 41 / 10011606, Pablo Anderson de Luna Lima, 70.00, 42 / 10042868, Mitchel Soni Felske, 70.00, 43 / 10195387, Marcello Ferreira Marante Pego, 69.00, 44 / 10016038, Bruno Cesar Cardoso Maria, 69.00, 45 / 10088677, Lucas da Costa Badinhan, 69.00, 46 / 10086508, Joao Gabriel Gomes Gonzaga, 68.00, 47 / 10075164, Margarete Silva Araujo, 68.00, 48 / 10017141, Hugo Itapicuru Pereira Costa, 68.00, 49 / 10185720, Hiury Machado da Silva, 68.00, 50 / 10029126, Denis da Silva Alves, 68.00, 51 / 10211624, Daniel Anderson de Freitas, 68.00, 52 / 10202097, Antonio Carlos Fernandez, 68.00, 53 / 10156801, Rubia Silveira de Almeida, 68.00, 54 / 10078991, Elaine da Costa Podlyska, 68.00, 55 / 10012959, Ivo Santos Paiva, 68.00, 56 / 10059718, Marcelo Canevello Ferreira, 67.00, 57 / 10115774, Roberto Ferreira Costa Ribeiro, 67.00, 58.

1.1.6.1 ÊNFASE 6: ANÁLISE DE SISTEMAS – PROCESSOS DE NEGÓCIO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10004309, Victor Leonardo Mascarenhas Soares Horta, 52.00, 2 / 10058908, Paulo Henrique Ribeiro dos Santos, 38.00, 3.

1.1.6.2 ÊNFASE 6: ANÁLISE DE SISTEMAS – PROCESSOS DE NEGÓCIO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10101082, Lucas Barcellos Oliveira, 90.00, 1 / 10177330, Carlos Alexandre M A F J L V C Rossi, 88.00, 2 / 10094452, Mendel Nascimento de Oliveira, 75.00, 3 / 10210549, Gabriel Teixeira Oliveira, 75.00, 4 / 10080414, Marcos Peixoto Carrao, 74.00, 5 / 10055891, Fellipe Castro dos Santos, 70.00, 6 / 10029126, Denis da Silva Alves, 68.00, 7 / 10163137, Antonio Cesar Brandao Gomes da Silva, 66.00, 8 / 10041722, Tiago Paiva da Silva, 64.00, 9 / 10094326, Lelio Felipe dos Santos Rodrigues, 62.00, 10 / 10040700, Dandara Paula Adao de Assis, 61.00, 11 / 10082648, Jeferson da Silva Scott, 60.00, 12 / 10198431, Iori Mapuche Cortes Santos, 58.00, 13 / 10063782, Leonardo da Silva Junior, 56.00, 14 / 10008197, Alvaro Sergio de Souza Junior, 54.00, 15 / 10071322, Luana Goncalves de Freitas Almeida, 53.00, 16 / 10127045, Eduardo da Rocha Santos, 51.00, 17 / 10188712, Diego Fernando Passamani Lopes, 51.00, 18 / 10012173, Valeria do Espirito Santo da Silva, 51.00, 19 / 10143130, Felipe Santos da Cruz, 50.00, 20 / 10116722, Rozelito Felix da Silva, 49.00, 21 / 10034912, Heleno Morao Vieira, 49.00, 22.

1.1.6.3 ÊNFASE 6: ANÁLISE DE SISTEMAS – PROCESSOS DE NEGÓCIO – SUB JUDICE PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10049686, Neide Cristina Gomes de Andrade, 55.00, 1.

1.1.7 ÊNFASE 7: CIÊNCIA DE DADOS – AC

10022581, Thales Amaral Paes de Mesentier, 93.00, 1 / 10060867, Vitor Giudice Batista de Araujo Porto, 92.00, 2 / 10102983, Thiago Pereira Meirelles, 92.00, 3 / 10186103, Paulo Victor Nunes Monteiro Vidal, 89.00, 4 / 10027866, Demetrius Silva de Santana, 88.00, 5 / 10013739, Luis Alberto Martins Sales, 87.00, 6 / 10117716, Mario Gomes Neves Neto, 86.00, 7 / 10053680, Claudio Daniel Tenorio de Barros, 86.00, 8 / 10035948, Patrick da Silva Viveiros, 86.00, 9 / 10021401, Andre Luis de Alcantara Ramos, 86.00, 10 / 10050199, Salvio Medeiros Costa Neto, 85.00, 11 / 10067256, Mario Oliveira Canossi, 85.00, 12 / 10093253, Pedro Gil Oliveira de Magalhaes Couto, 85.00, 13 / 10043672, Rodrigo Maximo Menezes de Lima, 84.00, 14 / 10087626, Afranio Jose de Melo Junior, 84.00, 15 / 10074910, Marcello Antonio Ventura Gorini, 84.00, 16 / 10197089, Iana Mota Araujo, 84.00, 17 / 10102345, Ronnypetson Souza da Silva, 82.00, 18 / 10009790, Gustavo Borba Evangelista, 82.00, 19 / 10025955, Elias Lawrence Marques Junior, 82.00, 20 / 10045556, Haroldo do Rosario Vieira Junior, 81.00, 21 / 10046465, Leonardo Gama Assumpcao, 81.00, 22 / 10003050, Gustavo Ryuji Taira, 81.00, 23 / 10008168, Matheus Correia Ferreira, 81.00, 24 / 10067739, Daniel Carletti, 80.00, 25 / 10005693, Andre Carpinteiro do Amaral, 80.00, 26 / 10085972, Rafael Maues de Avila Goulart, 80.00, 27 / 10056856, Augusto Pizano Vieira Beltrao, 79.00, 28 / 10054460, Danyella Oliveira de Carvalho, 79.00, 29 / 10025038, Eduardo Guimaraes Pereira, 79.00, 30 / 10103692, Alexandre Augusto Abreu Almeida, 78.00, 31 / 10059759, Alexandre Pinheiro Guimaraes, 78.00, 32 / 10124556, Nicolas Garcia Cavalcante, 78.00, 33 / 10088698, Gabriel Ferreira Silva, 78.00, 34 / 10005436, Fernando Santos Barbosa, 78.00, 35 / 10001178, Gustavo Cunha Junior, 78.00, 36 / 10196021, Afonso Teberga Campos, 78.00, 37 / 10050549, Lucca Severo Furtado, 78.00, 38 / 10063402, Pablo Aguiar Raposo, 77.00, 39 / 10032584, Saulo Mendes de Melo, 77.00, 40 / 10095584, Ruy Felippe Souza Vasconcelos, 77.00, 41 / 10039833, Elaine de Oliveira Jesuino, 77.00, 42 / 10051268, Matheus de Castro Ribeiro, 77.00, 43 / 10160952, Carlos Andre Duna Magno de Jesus, 77.00, 44 / 10056907, Victor dos Santos Morais, 77.00, 45 / 10079767, Guilherme Souza Rodrigues, 76.00, 46 / 10140021, Luiz Carlos Rumbelsperger Viana, 76.00, 47 / 10185180, Ivan Orquiza, 76.00, 48 / 10118780, Erick Muzart Fonseca dos Santos, 76.00, 49 / 10095660, Victor Rezende Franco, 76.00, 50 / 10045088, Lucas Correia da Silva Jardim, 76.00, 51 / 10048204, Christopher de Carvalho, 76.00, 52 / 10007832, Celio Roni Schechter, 76.00, 53 / 10059566, Thiago Arnaud Abreu de Oliveira, 76.00, 54 / 10131518, Eliseu Paz e Silva de Guimaraes, 76.00, 55 / 10021273, Matheus Henrique Soares Pinheiro, 75.00, 56 / 10137343, Orlando Gomes dos Reis Neto, 75.00, 57 / 10064486, Gabriel Curvelo Leite, 75.00, 58 / 10057925, Tiago Machado Sampaio, 75.00, 59 / 10077026, Luis Fernando Mendes Cury, 75.00, 60 / 10037191, Ricardo Drudi, 75.00, 61 / 10186122, Pedro Reisen Zanotti, 75.00, 62 / 10114119, Sergio Fernandovitch Chevtchenko, 74.00, 63 / 10089620, Wallace Correa de Moura Filho, 74.00, 64 / 10146820, Daniel Porto Queiroz Carneiro, 74.00, 65 / 10129958, Samuel Borges Ferreira Gomes, 74.00, 66 / 10122820, Pedro Anselmo Santana de Angeli, 74.00, 67 / 10039915, Marcos Reinan de Assis Conceicao, 74.00, 68 / 10056683, Tiago Barreiros de Freitas, 74.00, 69 / 10078909, Bruno Mauricio Rodrigues Crotman, 74.00, 70 / 10034681, Anderson Santos Vieira, 74.00, 71 / 10074578, Ramon Pereira Lopes, 74.00, 72 / 10160056, Marcio Antonio de Freitas Junior, 74.00, 73 / 10140342, Samya de Lara Lins de Araujo Pinheiro, 74.00, 74 / 10192692, Joao Gabriel Moura Campos, 74.00, 75 / 10024685, Allef Kristian Tavares Rocha, 74.00, 76 / 10136748, Thomas Vaitses Fontanari, 74.00, 77 / 10172238, Daniel Francisco de Assis, 74.00, 78 / 10177963, Filipe Vieira Mendes dos Santos, 74.00, 79 / 10123707, Maycon Jean de Moura, 73.00, 80 / 10043494, Ulisses Diego Almeida Santos Machado, 73.00, 81 / 10064934, Antonio Luis Sombra de Medeiros, 73.00, 82 / 10103603, Fernando Jose Esteves de Souza, 73.00, 83 / 10023156, Nicholas Ganz Engelbert, 73.00, 84 / 10012216, Luiz Gustavo Rodrigues Martins, 73.00, 85 / 10001267, Victor Andrade de Almeida, 73.00, 86 / 10043783, Angelo Garangau Menezes, 73.00, 87 / 10023769, Jonas Teixeira de Freitas da Silva, 73.00, 88 / 10062500, Gabriel Mattos Gonzalez, 73.00, 89 / 10045068, Eduardo Facanha Dutra, 73.00, 90 / 10061746, Bruno Kiyoshi Ynumaru, 73.00, 91 / 10024080, Yves Augusto Lima Romero, 73.00, 92 / 10002245, Braulio Henrique Orion Uchoa Veloso Pinto, 73.00, 93 / 10031814, Felipe Carneiro Wanderley, 72.00, 94 / 10017312, Leonardo Fernandes Souza, 72.00, 95 / 10092960, Marcelo Mendes Duarte, 72.00, 96 / 10064194, Vinicius Oliveira dos Santos, 72.00, 97 / 10105686, Gabriel Aires Moreira, 72.00, 98 / 10132766, Rafael Gilmar Ribeiro Gurgel, 72.00, 99 / 10096499, Nicolas dos Santos Siqueira, 72.00, 100 / 10045797, Rodrigo da Matta Bastos, 72.00, 101 / 10069553, Marcos Gabriel Barboza Dure Diaz, 72.00, 102 / 10041371, Guilherme Molnar Castro, 72.00, 103 / 10059362, Andre Seiji Sunahara, 72.00, 104 / 10036155, Rodrigo da Silva Cunha, 72.00, 105 / 10100455, Tiago Pereira de Faria, 72.00, 106 / 10013258, Ghabriel Anton Gomes de Sa, 72.00, 107 / 10055979, Rafael Schena, 72.00, 108 / 10133772, Philipe de Almeida Mota, 72.00, 109 / 10069445, Henrique Pelisson Chimetta, 72.00, 110 / 10017964, Erico Vinicius Cavalcanti, 72.00, 111 / 10101124, Henrique Costa Jung, 72.00, 112 / 10205711, Thales Tozatto Filgueiras, 72.00, 113 / 10102056, Fernando Yamamoto Paz, 72.00, 114 / 10019886, Julio Ricardo Boaro Costa, 72.00, 115 / 10075810, Isaias Ferreira da Silva, 72.00, 116 / 10185168, Felipo Doval Rojas Soares, 71.00, 117 / 10105287, Natalia Crepaldi Del Coco, 71.00, 118 / 10126343, Joao Robson Santos Martins, 71.00, 119 / 10059483, Pedro Porto da Silva Cordeiro Fernandes, 71.00, 120 / 10019044, Daniel Pinheiro Scardini, 71.00, 121 / 10071122, Diego Cezar Gomes Magalhaes, 71.00, 122 / 10191614, Renan Lucas Siena Del Bel, 71.00, 123 / 10072129, Cassio Antonio Andrade, 71.00, 124 / 10111724, Andre Nuncio de Oliveira Sol, 71.00, 125.

1.1.7.1 ÊNFASE 7: CIÊNCIA DE DADOS – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10013739, Luis Alberto Martins Sales, 87.00, 1 / 10067739, Daniel Carletti, 80.00, 2 / 10136137, Dayane Vieira de Sousa, 66.00, 3 / 10148759, Vinicius Lopes Simoes, 65.00, 4 / 10085912, Michelle Soares Pereira Facina, 62.00, 5 / 10077288, Marcello Vinicius Rezende Carnevale, 57.00, 6 / 10043916, Hugo Teixeira Silva, 47.00, 7.

1.1.7.2 ÊNFASE 7: CIÊNCIA DE DADOS – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10035948, Patrick da Silva Viveiros, 86.00, 1 / 10025038, Eduardo Guimaraes Pereira, 79.00, 2 / 10020711, Taiane Almeida Jambeiro, 69.00, 3 / 10066258, Rodrigo Araujo Pereira, 68.00, 4 / 10072855, Thonny Santos Jardim, 68.00, 5 / 10108710, Caio Felippe Curitiba Marcellos, 67.00, 6 / 10136438, Marcus Vinicius Pereira Saraiva, 67.00, 7 / 10042898, Miguel Angelo Magalhaes Galiza Junior, 65.00, 8 / 10057822, Rafael Lemos dos Santos, 65.00, 9 / 10081247, Francis Oliveira Bittencourt, 64.00, 10 / 10116942, Felliphe Goes Fernandes Barbosa, 64.00, 11 / 10003548, Rafael Vieira Martins, 64.00, 12 / 10058296, Arthur Barbosa dos Santos, 63.00, 13 / 10003537, Renan Pedra de Souza, 63.00, 14 / 10159737, Renato Santos Aranha, 62.00, 15 / 10209372, Livio Antonio Melo Freire, 60.00, 16 / 10215952, Attyla Fellipe Sousa Lino, 60.00, 17 / 10043157, Vinicius Marques de Oliveira, 59.00, 18 / 10037848, Gustavo Brito de Almeida Mendonca, 58.00, 19 / 10037633, Gabriel Assis Sampaio, 58.00, 20 / 10091294, Leonardo Paixao de Paulo, 58.00, 21 / 10115361, Aledson de Souza Moura, 58.00, 22 / 10091314, Keyla Elisa Silva Correia, 57.00, 23 / 10166521, Claudemir Firmino Souza Cruz, 57.00, 24 / 10066827, Marcio Valerio dos Santos, 57.00, 25 / 10001096, Camila Martins Saporetti, 56.00, 26 / 10053221, Graziela Belmira Dias da Silva, 56.00, 27 / 10138158, Ludimila de Oliveira Felix, 55.00, 28 / 10050096, Carolline Victor Gomes da Silva, 54.00, 29 / 10058061, Jesy Karolayne Sales dos Santos, 54.00, 30 / 10048033, Marcos Jose Moura Pinho Junior, 52.00, 31 / 10074106, Fabio Junior Miranda dos Santos, 52.00, 32 / 10182382, Daniel de Brito Reis, 51.00, 33 / 10042024, Lucas de Oliveira Suplino, 51.00, 34 / 10074271, Felipe Saulo Rodrigues de Souza Catojo, 51.00, 35.

1.1.8 ÊNFASE 8: ECONOMIA – AC

10007277, Henrique Pereira Campos, 74.00, 1 / 10078890, Alan Scarpari Pereira, 71.00, 2 / 10097533, Helder Seabra Consoli, 69.00, 3 / 10196200, Ben Hur dos Santos Petry, 68.00, 4 / 10085661, Nicholas Suassuna Fiuza, 68.00, 5 / 10137835, Igor Rigolon La Cava Veiga, 66.00, 6 / 10085317, Vitor Chagas da Costa, 66.00, 7 / 10119060, Matheus Souza Pecanha, 66.00, 8 / 10050411, Joao Victor Cavalcante dos Santos, 66.00, 9 / 10008244, Adriano Pedroza Galvao Titoneli Alvim, 65.00, 10 / 10075998, Pedro Vianna da Costa e Faria, 65.00, 11 / 10062047, Leandro Vieira Villela, 64.00, 12.

1.1.8.1 ÊNFASE 8: ECONOMIA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10050411, Joao Victor Cavalcante dos Santos, 66.00, 1 / 10015168, Gabriel Hozana da Silva, 58.00, 2 / 10004185, Johann Marques Viana Freitas, 57.00, 3 / 10048853, Danilo da Silva e Silva, 56.00, 4.

1.1.9 ÊNFASE 9: ENGENHARIA AMBIENTAL – AC

10097100, Ricardo Guasselli Torres, 90.00, 1 / 10120639, Marcus Vinicius Bergonzini do Prado, 84.00, 3 / 10026438, Cayo Cezar Franco de Lima, 83.00, 4 / 10109254, Fabio Paiva da Silva, 82.00, 5 / 10000903, Michelle Cristine Wagner, 82.00, 6 / 10094510, Ana Leticia Lima de Carvalho, 82.00, 7.

1.1.9.1 ÊNFASE 9: ENGENHARIA AMBIENTAL – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10085737, Joao Frederico Pereira Jacome, 74.00, 1.

1.1.9.2 ÊNFASE 9: ENGENHARIA AMBIENTAL – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10026438, Cayo Cezar Franco de Lima, 83.00, 1 / 10046997, Luis Fernando de Morais Silva, 82.00, 2 / 10079068, Isadora dos Reis Estrela Marques, 78.00, 3.

1.1.9.3 ÊNFASE 9: ENGENHARIA AMBIENTAL – SUB JUDICE

Resultado final no processo seletivo público dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10200976, Antonio Carlos Felix Ferreira Junior, 85.00, 2.

1.1.10 ÊNFASE 10: ENGENHARIA CIVIL – AC

10031958, Renan Araujo Duarte Castro, 88.00, 1 / 10030010, Felipe Barreto Ribeiro Santos Macedo, 87.00, 2 / 10033512, Igor Mastrianni de Albuquerque, 86.00, 3 / 10066497, Tiago Guimaraes Rodrigues, 85.00, 4 / 10098579, Valter Gora Venancio, 85.00, 5 / 10175483, Vinicius Oliveira Rocha, 85.00, 6 / 10050400, Guilherme Avelino Venturim, 84.00, 7 / 10100270, Jorge Alberto Nunes Falcao de Oliveira, 84.00, 8 / 10007210, Daniel Pessoa Ferreira Marinho, 84.00, 9 / 10000578, Icaro Barros Sanglard, 84.00, 10 / 10027629, Felipe Costa Corona, 84.00, 11 / 10057392, Lucas Fonseca de Oliveira, 84.00, 12 / 10148994, Jessica Huller, 84.00, 13 / 10068438, Samuel Amaral Silva, 83.00, 14 / 10075152, Caio Vianna Martinez, 83.00, 15 / 10062890, Rafael Ferreira Campos, 83.00, 16 / 10137354, Leticia Machado Botteon, 82.00, 17 / 10100549, Rodrigo Santos de Quadros, 82.00, 18 / 10102783, Vanessa Oerle Kautzmann, 82.00, 19 / 10051743, Manoel Joaquim Rodrigues Barroso Neto, 82.00, 20 / 10117618, Felipe Bayao Salgado Leao, 82.00, 21 / 10061521, Ken Daigo, 82.00, 22 / 10093545, David Germano Paes, 81.00, 23 / 10083505, Fernanda Mattos Deucher, 81.00, 24 / 10023518, Laiza Leticia da Silveira Lopes, 81.00, 25 / 10090624, Jairo Januario Oliveira, 81.00, 26 / 10024585, Luis Andre Rios, 81.00, 27 / 10138778, Romulo Costa Melo, 81.00, 28.

1.1.10.1 ÊNFASE 10: ENGENHARIA CIVIL – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10185263, Eleoni Felix Matias, 75.00, 1 / 10033594, Alexandre Strongylis Matias, 62.00, 3 / 10056562, Joao Batista de Araujo Lobao, 55.00, 4 / 10160739, Darlan Padrao Serrano, 55.00, 5.

1.1.10.2 ÊNFASE 10: ENGENHARIA CIVIL – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10148255, Rafaelle Cavalcanti Ribeiro Galvao, 80.00, 1 / 10048260, Gabriel Barbosa Machado, 79.00, 2 / 10097016, Diogo Raniere Ramos e Silva, 78.00, 3 / 10003971, Breno Campos Baroni, 76.00, 4 / 10157731, Leandro Patta de Matos, 76.00, 5 / 10010995, Maria Leideday Santos Sousa, 75.00, 6 / 10072981, Leticia Sabrina de Melo Souza, 71.00, 7 / 10056863, Maxwell Sousa Costa, 70.00, 8.

1.1.10.3 ÊNFASE 10: ENGENHARIA CIVIL – SUB JUDICE PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10018180, Matheus Santos Goncalves, 66.00, 2.

1.1.11 ÊNFASE 11: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA – AC

10020805, Gustavo Jacques Friedrich, 88.00, 1 / 10036310, Alvaro Augusto Ferreira Duarte, 87.00, 2 / 10008287, Bruno Teixeira Jeveaux, 87.00, 3 / 10086788, Breno Ventorim Comarella, 85.00, 4 / 10053210, Matheus Ribeiro Santos, 84.00, 5 / 10117431, Jose Luis Bandeira de Oliveira, 82.00, 6 / 10175981, Lucas Sales Neves, 82.00, 7 / 10002466, Leandro Celso Duarte, 81.00, 8 / 10097545, Eduardo Passos Apoliano Gomes, 80.00, 9 / 10085183, Jonathan Vieira Franca, 79.00, 10 / 10019981, Drayton Roger Lebid, 79.00, 11 / 10066434, Daniel Hauser, 78.00, 12 / 10017937, Erasmo de Souza Persici, 78.00, 13 / 10089504, Milton Ribeiro da Costa Neto, 78.00, 14 / 10090746, Victor Alves Freitas de Almeida, 78.00, 15 / 10089869, Renan Borges de Vasconselos, 77.00, 16 / 10060614, Felipe Emmanuel Ferreira de Castro, 77.00, 17 / 10010900, Diego Lopes Martins Lordello, 76.00, 18 / 10046125, Leonardo Heliodoro Fonseca, 76.00, 19 / 10152085, Marcelo Silveira Dantas Lizarazu, 76.00, 20 / 10038692, Suan Sortenes Torres Cantanhede, 76.00, 21 / 10072476, Wesley Hoffmann, 76.00, 22 / 10091095, Denes Maykon Dias de Oliveira, 76.00, 23 / 10032830, Guilherme Mesquita Loureiro Pinto, 76.00, 24 / 10017503, Diogo David Oliveira, 75.00, 25 / 10095886, Alex Fabiane Silveira Menezes, 75.00, 26 / 10122161, Rodolfo de Oliveira, 75.00, 27 / 10040642, Filipe Hamdan Sampaio Souto, 75.00, 28 / 10003302, Felipe Moraes Laburu, 75.00, 29 / 10174518, Denilton Figueiredo Chaves, 75.00, 30 / 10024363, Johnny Souza Andrade, 75.00, 31 / 10111119, Vitor Goncalves Queiroz, 75.00, 32 / 10018368, Matheus Albuquerque Goncalves, 75.00, 33 / 10015916, Raimundo Nonato de Sousa Franco, 75.00, 34 / 10037549, Marco Tulio Rancao de Oliveira, 75.00, 35 / 10057874, Raul Mendes Gomes da Silva, 75.00, 36 / 10125214, Joao Gabriel Silochi, 74.00, 37 / 10199107, Rodrigo Nobis da Costa Lima, 74.00, 38 / 10082758, Caio Araujo Damasceno, 74.00, 39 / 10001143, Caio Goncalves Raggi, 74.00, 40 / 10029738, Thiago Aguiar de Melo, 74.00, 41 / 10014886, Rafael de Carvalho Caetano, 74.00, 42 / 10196154, Eduardo Tavares Silverio, 74.00, 43 / 10030076, Bruno Dager Bezerra, 74.00, 44 / 10138773, Julio Cesar Bento, 74.00, 45 / 10097211, Joao Adolpho Victorio da Costa e Costa, 74.00, 46 / 10117218, Djalma Gomes de Mendonca Filho, 74.00, 47 / 10106416, Marco Tulio Alves do Nascimento, 73.00, 48 / 10066348, Laila Sindra Ribeiro, 73.00, 49 / 10093108, Gleydson Joventino Silva, 73.00, 50 / 10026405, Ana Clara Alves Menezes, 73.00, 51 / 10135999, Ramon de Angeli Cesconetto, 73.00, 52 / 10015297, Fernanda Leonel Fontes, 73.00, 53 / 10053051, David Felipe Dias, 73.00, 54 / 10059259, Karsten Kennedy Vasconcelos Abreu, 72.00, 55 / 10133632, Tarcisio Alves da Costa Junior, 72.00, 56 / 10159579, Angelo Manoel Fernandes Moreira, 72.00, 57 / 10040136, Pedro Vitor Ferreira Goncalves, 72.00, 58 / 10037524, Atila Arthur de Almeida Santos, 72.00, 59 / 10077427, Daniel Assis Carneiro, 72.00, 60 / 10044791, Renato de Sousa Nascimento, 72.00, 61 / 10035012, Gabriel Oliveira Jaco, 72.00, 62 / 10028438, Davi Matheus da Costa e Silva Ferreira, 72.00, 63 / 10009771, Gabriel Boaventura Andrade, 72.00, 64 / 10146963, Marcelo Porfirio Velozo, 72.00, 65 / 10142347, Thiago Gotlib Neves, 72.00, 66 / 10115810, Webert Esteves da Silva, 71.00, 67 / 10171804, Peter Zucatelli Libardi, 71.00, 68 / 10091070, Jose Hemerson Albuquerque Lima, 71.00, 69 / 10070409, Paulo Henrique Luiz Farias, 71.00, 70 / 10150583, Mateus Gomes Lucas, 71.00, 71 / 10100339, Ariosvaldo Santos Pereira, 71.00, 72 / 10023625, Renan Sousa dos Santos Goncalves, 71.00, 73 / 10039940, Thales Schuabb de Almeida, 71.00, 74 / 10197592, Igor Teixeira de Oliveira, 71.00, 75 / 10006891, Gabriel Ramos Pereira, 71.00, 76 / 10149858, Lucio Sidney de Oliveira Souza, 71.00, 77 / 10148007, Murilo Santolini de Mendonca, 71.00, 78 / 10091844, Rodolfo Cesar Santos de Almeida, 70.00, 79 / 10097585, Patrick de Carvalho Tavares Rezende Ferreira, 70.00, 80 / 10038821, Emerson Santos Silva, 70.00, 81 / 10184307, Bruno Nervis, 70.00, 82 / 10203938, Joao Paulo de Oliveira e Silva, 70.00, 83 / 10006509, Gabriel Silva Rocha, 70.00, 84 / 10130674, Mateus Cardozo Magalhaes, 70.00, 85 / 10109423, Vinicius Andre Uberti, 70.00, 86 / 10117334, Everton de Kassio Moraes Vasconcelos, 70.00, 87 / 10028447, Lucas Assis de Moraes, 70.00, 88 / 10176718, Fellipe Andre Lucena de Oliveira, 70.00, 89 / 10068944, Vinicius Novicki Obadowski, 70.00, 90 / 10007340, Rayner Christian Rodrigues Pereira, 70.00, 91 / 10152948, Laerty Joao dos Santos Damiao, 70.00, 92 / 10150564, Raul Oliveira da Silva Junior, 70.00, 93 / 10102222, Murillo Montovanelli Boldrini, 70.00, 94 / 10187275, Duaymy Bruno Rodrigues Goes, 70.00, 95 / 10084201, Ricardo Jensen Didonet, 70.00, 96 / 10130360, Mauricio Esper Andere, 70.00, 97 / 10169804, Nelson Monteiro de Sousa, 69.00, 98 / 10183794, Yuri Roberto Ferreira, 69.00, 99 / 10058174, Matheus Henrique Rosa Duarte, 69.00, 100 / 10107296, Luciano Goncalves Moreira, 69.00, 102 / 10078424, Rafael Santos Casaes, 69.00, 103 / 10054693, Abner Cezar Peres Pacheco, 69.00, 104 / 10066098, Tulio Francisco Senna Lourenco, 69.00, 105 / 10046195, Bruna Andrade Parcianello Campos, 69.00, 106 / 10107657, Andressa Soares dos Santos, 69.00, 107 / 10046747, Enzo Del Rio Pertence Gomes, 69.00, 108 / 10058233, Mariana Alves Alcoforado, 69.00, 109 / 10160398, Daniel Porto Carreiro Paes de Lira, 68.00, 110 / 10008419, Lucas do Nascimento Gomes, 68.00, 111 / 10063340, Yan Lucas de Araujo Pinheiro, 68.00, 112 / 10127623, Caio Felippe Abe, 68.00, 113 / 10090610, Raphael Adamelk Bispo de Oliveira, 68.00, 114 / 10021840, Luis Felipe Mendonca da Silva, 68.00, 115 / 10213177, Felipe Lana Daher, 68.00, 116 / 10060348, Luiz Eduardo Altoe Lirio, 68.00, 117 / 10006101, Ezio Soares de Moura, 68.00, 118 / 10143774, Eduardo Bortolin Argenton, 68.00, 119 / 10003123, Livia Rodrigues Montezzano de Castro, 68.00, 120 / 10149775, Vitor da Silva, 68.00, 121 / 10113266, Felipe Teodoro de Oliveira, 68.00, 122 / 10105699, Jhenifer Aline Pereira dos Anjos, 68.00, 123 / 10034963, Errison dos Santos Alves, 68.00, 124 / 10105277, Leonardo Falcao Barbosa Ourique, 68.00, 125 / 10032325, Andre Luis Macagnan, 68.00, 126 / 10135628, Raphael Henrique Godoi Siguel, 68.00, 127 / 10038166, Mateus Ribeiro Pereira, 68.00, 128 / 10185277, Jonathan Naves Coelho, 68.00, 129 / 10104744, Jose Sandoval Dias dos Santos Junior, 67.00, 130 / 10032047, Allan Moraes Lessa Busson, 67.00, 131 / 10121728, Mayk Blendon Moura Conde, 67.00, 132 / 10033338, Joao Phellipe Andrade Barusco, 67.00, 133 / 10038478, Victor Matheus Brito Belo Franca, 67.00, 134 / 10110055, Victor Guilherme Lopes da Silva, 67.00, 135 / 10029148, Kelno do Espirito Santo, 67.00, 136 / 10050938, Vicente Guedes Carneiro da Silva, 67.00, 137 / 10118232, Rubens Oliveira de Franca Junior, 67.00, 138 / 10101959, Vitor Cardoso da Costa, 67.00, 139 / 10186737, Guilherme Costa Nunes Coelho, 67.00, 140 / 10009569, Glauber Daniel Souza do Vale, 67.00, 141 / 10162723, George Andre Marques Lacerda, 67.00, 142 / 10105176, Gilson Coelho Machado Filho, 67.00, 143 / 10075270, Lucas Tito Carmona, 67.00, 144 / 10024704, Felipe de Pinho Reboucas, 67.00, 145 / 10147021, Luis Felipe Antunes de Barros Nogueira, 67.00, 146.

1.1.11.1 ÊNFASE 11: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10035012, Gabriel Oliveira Jaco, 72.00, 1 / 10121236, Maxwell de Melo Costa, 65.00, 2 / 10045993, Wagner Teixeira Francez, 57.00, 3 / 10091796, Alexandre Silva Allil, 57.00, 4 / 10093758, Alejandro Javier Maldonado Rosa e Silva, 55.00, 5 / 10079162, Rodrigo de Deus Bazilio, 52.00, 6 / 10063937, Mateus Orben, 51.00, 7 / 10035758, Higor Silva Sobral, 49.00, 8 / 10088731, Lucas Martins Mendes, 47.00, 9 / 10047773, Carlos Barbosa de Almeida Lino, 47.00, 10 / 10018013, Felipe Rosin de Vargas, 46.00, 11.

1.1.11.2 ÊNFASE 11: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10053210, Matheus Ribeiro Santos, 84.00, 1 / 10100339, Ariosvaldo Santos Pereira, 71.00, 2 / 10023625, Renan Sousa dos Santos Goncalves, 71.00, 3 / 10007340, Rayner Christian Rodrigues Pereira, 70.00, 4 / 10058174, Matheus Henrique Rosa Duarte, 69.00, 5 / 10078424, Rafael Santos Casaes, 69.00, 7 / 10113266, Felipe Teodoro de Oliveira, 68.00, 8 / 10104744, Jose Sandoval Dias dos Santos Junior, 67.00, 9 / 10118232, Rubens Oliveira de Franca Junior, 67.00, 10 / 10101959, Vitor Cardoso da Costa, 67.00, 11 / 10031954, Daniel Augusto Diniz Souza Bueno, 66.00, 12 / 10080177, Luciano Medina Barros, 65.00, 13 / 10156000, Clayton Roberto de Araujo Moraes, 65.00, 14 / 10037582, Ramon Lopes de Sousa, 65.00, 15 / 10028079, Elienai de Oliveira Macedo, 65.00, 16 / 10133111, Raul Ribeiro da Silva, 64.00, 17 / 10138421, Inaldo Bento de Avelino Filho, 63.00, 18 / 10081995, Linneker Franca Teixeira, 63.00, 19 / 10042257, Joao Henrique Pereira Silva, 62.00, 20 / 10153041, Joao Pedro Ferreira do Carmo, 62.00, 21 / 10075988, Osmar Felipe Alves Eleodoro, 61.00, 22 / 10043925, Aiury Sant Anna Jureswski, 60.00, 23 / 10046616, Luis Fernando Campos de Carvalho Costa, 59.00, 24 / 10095373, Matheus Venancio Muniz Souza e Silva, 58.00, 25 / 10025296, Luiz Carlos Junior Ribeiro Honorato, 58.00, 26 / 10106606, Fernando Pessanha Costa Carvalho, 58.00, 27 / 10057421, Rodrigo Gomes da Silva, 57.00, 28 / 10060837, Diego Fabiano da Silva Marques, 57.00, 29 / 10046222, Marcio Conceicao da Silva, 57.00, 30 / 10132084, Dayvson Silva Oliveira, 56.00, 31 / 10062903, Ednaldo Luis de Jesus Souza, 56.00, 32 / 10044857, Paulo Mendes dos Santos, 55.00, 34 / 10137120, Helio Pereira Arante Junior, 55.00, 35 / 10127050, Thomaz Filipe de Sousa Silva, 54.00, 36 / 10077477, Josemar Figueiredo Pereira, 54.00, 37 / 10067911, Juan Costa da Costa, 54.00, 38 / 10144415, Jordao Paulino Cassiano da Silva, 54.00, 39 / 10133950, Jose Maria Gomes Bezerra Junior, 54.00, 40 / 10017031, Geybson Diego Candido da Silva, 54.00, 41 / 10119833, Vinicius Araujo de Oliveira, 54.00, 42 / 10119548, Bruno Muller Silva, 54.00, 43 / 10024005, Alysson Viana da Silva, 53.00, 44 / 10067991, Jairo Rodrigues da Rocha, 52.00, 45 / 10201250, Cicero Josean Mateus Nunes da Silva, 52.00, 46 / 10071231, Rafael Pereira da Silva, 51.00, 47 / 10008216, Nefi Maciel do Nascimento, 50.00, 48 / 10079947, Fabio Inacio da Silva, 50.00, 49 / 10068545, Hyrllann Almeida de Souza, 50.00, 50.

1.1.11.3 ÊNFASE 11: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA – SUB JUDICE

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10097827, William de Paulo Silva, 69.00, 101.

1.1.11.4 ÊNFASE 11: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELÉTRICA – SUB JUDICE NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10097827, William de Paulo Silva, 69.00, 6 / 10111833, Mateus Henrique Marins, 55.00, 33.

1.1.12 ÊNFASE 12: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELETRÔNICA – AC

10008520, Eduardo Moraes Lopes, 97.00, 1 / 10040647, Rafael Mendes Campello, 96.00, 2 / 10054727, Ivan Veloso Penna, 95.00, 3 / 10137573, Bruno Martins de Oliveira Maia, 92.00, 4 / 10104722, Adler Fonseca de Castro, 90.00, 5 / 10017587, Joao Victor da Silva, 89.00, 6 / 10044655, Andre Abido Figueiro, 88.00, 7 / 10047650, Jose Rafael Seratti Rossi, 88.00, 8 / 10031005, Bruno Maximo Menezes de Lima, 88.00, 9 / 10157342, Felipe Augusto Rizzi, 87.00, 10 / 10079429, Rodolpho Costa Ribeiro, 86.00, 11 / 10034995, Eric Pereira Silva de Oliveira, 85.00, 12 / 10211330, Luiz Vitor Tavares Vaz Ferreira, 84.00, 13 / 10091584, Daniel Fernandes da Nobrega, 84.00, 14 / 10000227, Gustavo dos Santos de Campos, 84.00, 15 / 10142119, Joao Pedro da Costa Macabu, 82.00, 16 / 10091103, Carlos Augusto de Andrade Reverbel, 82.00, 17 / 10158904, Lucas Guedes Santos, 82.00, 18 / 10142352, Paulo Ernesto Maciel Pereira, 81.00, 19 / 10119379, Gislaine Hoffmann, 80.00, 20 / 10011166, Gabriel de Azevedo Limeira, 80.00, 21 / 10037021, Joao Alberto de Franca Ferreira, 79.00, 22 / 10080633, Israel Araujo do Nascimento Dantas, 79.00, 23 / 10203606, Jose Ednelson Wesen Moreira, 78.00, 24 / 10120070, Douglas de Barros Basilio Silva, 78.00, 25 / 10197227, Arthur Cesar Claudino Queiroga de Abrantes Figueiredo, 78.00, 26 / 10154930, Leonardo de Almeida Feliciano da Silva, 78.00, 27 / 10147578, Eduardo Augusto Chaves Junqueira, 78.00, 28 / 10149481, Rafael Bregalda, 77.00, 29 / 10057198, Rodrigo Cardoso da Silva, 77.00, 30 / 10079546, Pietro Serpa Konzgen, 77.00, 31 / 10162898, Joao Eduardo Costa Gomes, 76.00, 32 / 10020308, Eduardo Alves da Silva, 76.00, 33 / 10044744, Victor Elias de Sousa da Silva, 76.00, 34 / 10052211, Raffaello Claser, 76.00, 35 / 10094152, Jose Nuno Almeida Dias Bueno, 76.00, 36 / 10045452, Victor Gomes Cardoso, 76.00, 37 / 10198261, Murilo Nicolau, 76.00, 38 / 10112125, Sandro Rodrigo Goncalves Bastos, 75.00, 39 / 10114004, Marcos Aurelio da Silva Mapurunga Filho, 75.00, 40 / 10125804, Eduardo Felipe Mendonca de Menezes, 75.00, 41 / 10121048, Leone Max Faria de Souza, 75.00, 42 / 10102693, Felipe de Paula Alves Benedicto, 75.00, 43 / 10087606, Thobias Antonio Candido Pereira, 75.00, 44 / 10153608, Lucas Eduardo O Candido, 75.00, 45 / 10013867, Victor Santana Pereira, 75.00, 46 / 10009416, Marcelo Monari Baccaro, 74.00, 47 / 10155720, Renan Picoli de Souza, 74.00, 48 / 10064800, Guilherme Sampaio de Albuquerque, 74.00, 49 / 10163985, Jimmy Timmermans, 74.00, 50 / 10168724, Francislei Jose da Silva, 74.00, 51 / 10174119, Arthur Jaber Costato, 74.00, 52 / 10097737, Krishynan Shanty Fernandes Meirelles Araujo, 74.00, 53 / 10076918, Ronan Fim Largura, 74.00, 54 / 10020888, Matheus Kleming de Castro Cunha, 74.00, 55 / 10151249, Erick Andrade Schwarzelmuller, 74.00, 56 / 10082295, Jose Yuri das Neves Rodrigues, 73.00, 57 / 10169963, Daniel Denardi Huff, 73.00, 58 / 10066483, Carlos Henrique Costa Barbosa, 73.00, 59 / 10205919, Rayann Pablo de Alencar Azevedo, 73.00, 60 / 10048291, Paula Reis da Silva, 73.00, 61 / 10143256, Pedro Paulo Ventura Tecchio, 73.00, 62 / 10197684, Felipe Jose Coelho Pedroso, 72.00, 63 / 10166429, Bruno Giordano Leite, 72.00, 64 / 10062195, Lucas Kendrick Dal Castel, 72.00, 65 / 10147088, Pedro Henrique Colem da Costa Val, 72.00, 66 / 10135676, Felipe Douglas Makara, 72.00, 67 / 10091982, Fernando Rafael Arnhold da Silva, 72.00, 68 / 10017047, Alexandre Aragao Souza Coelho, 72.00, 69 / 10123302, Rafael Miranda de Oliveira Silva, 72.00, 70 / 10074544, Ewerton Samuel Sabino Vital, 72.00, 71 / 10190156, Thales Liuti Nascimento, 72.00, 72 / 10026619, Fernando Barbosa Monteiro Girao, 72.00, 73 / 10063466, Guilherme Monteiro Torelly, 72.00, 74 / 10111396, Fabiana Sandes Soares, 72.00, 75 / 10073291, Lucas Pereira Pesse, 72.00, 76 / 10114208, Julio Cesar Roloff Peres, 71.00, 77 / 10034249, Jose Victor Goncalez de Souza, 71.00, 78 / 10037854, Geraldo Lucas Pugialli de Paiva, 71.00, 79 / 10016439, Victor Sverzuti, 71.00, 80 / 10028552, Luis Vitor Viegas Goncalves, 71.00, 81 / 10095756, Elizabeth Aparecida Guisleni da Fonseca, 71.00, 82 / 10157054, Eduardo Veras Argento, 71.00, 83 / 10064329, Antonio Barros Feitosa Junior, 71.00, 84 / 10031133, Roberto Santos da Silveira, 71.00, 85 / 10042944, Sarah Coura de Lima, 71.00, 86 / 10079390, Vinicius Caseiro de Oliveira, 71.00, 87 / 10121864, Marcos Reich, 70.00, 88 / 10041942, Dennis Azevedo de Oliveira, 70.00, 89 / 10078681, Robson Luiz da Silva Freire, 70.00, 90 / 10189080, Marcelo Hahn Aita, 70.00, 91 / 10068463, Arthur Medeiros Macedo, 70.00, 92 / 10123093, Pedro Vitor Taranto de Carvalho, 70.00, 93 / 10190098, Everaldo Costa Queiroz, 70.00, 94 / 10195416, Vinicius de Vargas Terres, 70.00, 95 / 10001669, Gustavo Alencar Fernandes, 70.00, 96 / 10043663, Rodrigo Emanoel de Britto Andrade Barros, 70.00, 97 / 10106833, Kelvin de Almeida Carvalho, 70.00, 98.

1.1.12.1 ÊNFASE 12: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELETRÔNICA – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10103831, Vitor dos Santos Sousa, 66.00, 1 / 10064439, Mateus Cecato Delunardo, 65.00, 2 / 10057997, Ricardo Henrique Fonseca Alves, 60.00, 3 / 10135094, Claudia de Amorim Araujo, 51.00, 4 / 10093441, Ricardo Jose Miguel, 46.00, 6 / 10091476, Rafael Baggio Secches, 37.00, 7.

1.1.12.2 ÊNFASE 12: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELETRÔNICA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10102693, Felipe de Paula Alves Benedicto, 75.00, 1 / 10074544, Ewerton Samuel Sabino Vital, 72.00, 2 / 10114208, Julio Cesar Roloff Peres, 71.00, 3 / 10123093, Pedro Vitor Taranto de Carvalho, 70.00, 4 / 10005838, Mateus Henrique da Silva, 67.00, 5 / 10179496, Luiz Eduardo Marinho, 66.00, 6 / 10131199, Felipe Jose de Sousa Vasconcelos, 63.00, 7 / 10174716, Julie Correia Miranda, 61.00, 8 / 10102945, Andre Luis Gomes Magalhaes, 60.00, 9 / 10060108, Rafael Fagundes Rosa Campos, 60.00, 10 / 10210687, Juliene dos Santos Davi Muniz, 60.00, 11 / 10117994, Amos dos Santos Nunes de Lima, 59.00, 12 / 10084664, Virginia Elaine Licerio dos Santos, 58.00, 13 / 10091065, Daniel Arcanjo Santana, 58.00, 14 / 10013533, Gabriel de Carvalho Eiras Alves, 58.00, 15 / 10172527, Leandro Henrique de Andrade Leite, 57.00, 16 / 10045962, Alyson Silveira Santos de Oliveira, 57.00, 17 / 10190538, Marcelo Guimaraes Martins, 56.00, 18 / 10128050, Taynan Roger Silva, 56.00, 19 / 10159370, Felipe Araujo dos Santos, 56.00, 20 / 10162323, Henrique Kelsen de Macedo e Silva, 56.00, 21 / 10010028, Maria Augusta Alves Sousa, 56.00, 22 / 10051742, Everton Marques dos Santos Lima, 55.00, 23 / 10197191, Caio Cesar de Oliveira Nascimento, 54.00, 24 / 10034002, Isaac Monteiro Gentini, 54.00, 25 / 10084325, Gabriel de Andrade Duarte, 54.00, 26 / 10000368, Pedro Henrique Ferreira Alves, 53.00, 27 / 10106085, Paulo Roberto Souza da Paz, 53.00, 28 / 10172369, Roberto Oliveira Correia de Brito, 52.00, 29 / 10113196, Gustavo Alves da Silva Miranda, 52.00, 30.

1.1.12.3 ÊNFASE 12: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – ELETRÔNICA – SUB JUDICE PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10061773, Mariana Aguiar Massote, 48.00, 5.

1.1.13 ÊNFASE 13: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – INSPEÇÃO – AC

10201262, Manuelle Corbani Romero, 95.00, 1 / 10061652, Murillo Romero da Silva, 95.00, 2 / 10012535, Vinicius Pereira Maia, 94.00, 3 / 10180707, Bruno Dias Fonseca, 94.00, 4 / 10042839, Joao Vitor Baptista Salgado, 93.00, 5 / 10151369, Caio de Campos Bueno, 92.00, 6 / 10096066, Matheus Cremonese Tronco, 92.00, 7 / 10043934, Kaio Cesar Barp, 91.00, 8 / 10113384, Joao Pedro Barcellos dos Santos, 91.00, 9 / 10146407, Victor Hugo Pereira Moraes e Oliveira, 90.00, 10 / 10051220, Pedro Affonso Lacerda Zugliani, 90.00, 11 / 10022951, Vinicius Antonio de Oliveira, 90.00, 12 / 10022999, Pedro Paulo Nunes Maia, 89.00, 13 / 10084849, Tatiane Oliveira Campos, 88.00, 14 / 10088776, Kaio Niitsu Campo, 88.00, 15 / 10046924, Laura Valacio de Carvalho, 87.00, 16 / 10142889, Roberto Marcio Oliveira Felipe Junior, 87.00, 17 / 10012306, Hugo Leonardo Faria Nascimento, 87.00, 18 / 10052829, Kayro de Souza Aguilar, 87.00, 19 / 10064487, Lucas Barcelos Otani, 86.00, 20 / 10025059, Guilherme da Silva Macena, 86.00, 21 / 10150832, Argos Yoneda Coletti, 86.00, 22 / 10003623, Dyego Irineu Silva de Almeida, 86.00, 23 / 10078202, Marina Ferraz Viana, 86.00, 24 / 10045533, Ricardo Sanson Namur, 86.00, 25 / 10130019, Filipe da Silva Germano, 86.00, 26 / 10037817, Anderson de Farias Pereira, 86.00, 27 / 10086010, Flavia Koch Ferreira, 86.00, 28 / 10025366, Pedro Henrique Silva, 85.00, 29 / 10051608, Ricardo Frederico Leuck Filho, 85.00, 30 / 10108640, Claudio Beserra Martins Junior, 85.00, 31 / 10051987, Daniel Lapenne Dantas, 85.00, 32 / 10123485, Leandro Prates Ferreira de Almeida, 84.00, 33 / 10108737, Yuri Leandro Rodrigues Lopes Fernandes, 84.00, 34 / 10093619, Pedro Henrique Moura Leal, 84.00, 35 / 10091845, Tiago Ribeiro Espindola Soares, 84.00, 36 / 10011177, Vinicius Holanda Monteiro, 84.00, 37 / 10088848, Pedro Rainho Elias Ataide, 84.00, 38 / 10114552, Marina Izabelle Grabarski, 83.00, 39 / 10033954, Giovany Biava, 83.00, 40 / 10124457, Juliane Ribeiro da Cruz, 83.00, 41.

1.1.13.1 ÊNFASE 13: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – INSPEÇÃO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10044338, Raphael Cons Andrades, 69.00, 1 / 10052271, Paulo Gideao Domingos Leal, 69.00, 2 / 10054828, Erick Stefano Silveira Guerra, 68.00, 3.

1.1.13.2 ÊNFASE 13: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – INSPEÇÃO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10003623, Dyego Irineu Silva de Almeida, 86.00, 1 / 10034267, Samuel Barbosa Lima, 80.00, 2 / 10012841, Anderson Douglas Simao dos Santos, 78.00, 3 / 10018971, Paulo Sergio Dias da Silva, 78.00, 4 / 10030235, Alexandre Neris Vigas Moncao, 76.00, 5 / 10051972, Romulo Saldanha Fagundes, 72.00, 6 / 10094657, Hebert de Araujo Lopes, 72.00, 7 / 10036281, Saulo Marcius da Silva, 71.00, 8 / 10142021, Julio Cesar da Silva Rosa, 69.00, 9 / 10078604, Andre Evandro da Costa e Torregrosa, 65.00, 10 / 10112290, Igor dos Santos Cerqueira, 64.00, 11 / 10068488, Lucas Alan de Aguiar, 64.00, 12.

1.1.14 ÊNFASE 14: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – MECÂNICA – AC

10061673, Vinicius da Silva Duarte, 96.00, 1 / 10030604, Antonio Cesar Valadares de Oliveira, 94.00, 2 / 10006483, Jean Muniz de Souza, 90.00, 3 / 10068918, Gustavo Colheri Uchida, 90.00, 4 / 10046774, Vitor Peliciari Paranhos Giolo, 89.00, 5 / 10036531, Renato Nunes Cunha, 89.00, 6 / 10061771, Thiago Villela Ferreira Jakobsson, 89.00, 7 / 10065121, Breno Mascarenhas de Cerqueira Menezes, 89.00, 8 / 10014635, Felipe Borges Correa, 88.00, 9 / 10059094, Yuri Lira Santos, 88.00, 10 / 10068320, Gustavo Gomes Cartaxo, 88.00, 11 / 10015554, Lucas Veronez Goulart Ferreira, 87.00, 12 / 10014898, Lucas de Abreu Niedner Nunes, 87.00, 13 / 10007950, Roderick Gustavo Pivovarski, 87.00, 14 / 10027934, Pedro Henrique Mattos Melo, 87.00, 15 / 10201858, Luccas Pereira Miguel, 87.00, 16 / 10129799, Jonatas Stefanello Fagundes, 86.00, 17 / 10147047, Andre Mayer Delfiaco, 86.00, 18 / 10067604, Matheus Rodrigues Mendes, 86.00, 19 / 10046439, Bruno Calvao de Carvalho, 86.00, 20 / 10057440, Luiz Henrique Pirrone Tavares, 86.00, 21 / 10001470, Matheus Abreu Lopes, 85.00, 22 / 10090109, Gabriel Santos da Costa Pinto, 85.00, 23 / 10044860, Augusto Luiz Cheffer de Melo, 85.00, 24 / 10042391, Conrado Martins Cavalcanti, 85.00, 25 / 10059495, Pedro Ivo Diniz Costa, 85.00, 26 / 10033600, Fernando Amaral Sarcinelli Garcia, 85.00, 27 / 10090330, Rodrigo Aragao Rattes, 85.00, 28 / 10098701, Rafael Simoes Giovani, 85.00, 29 / 10060683, Mariana Tavares Condados, 85.00, 30 / 10090601, Matheus Ribeiro Rodrigues, 85.00, 31 / 10119823, Bruno Christiano Correa Ruiz Zart, 84.00, 32 / 10084833, Luiz Eduardo Muzzo, 84.00, 33 / 10147450, Gustavo Cunningham Gmyterco, 84.00, 34 / 10116843, Matheus do Nascimento Muller, 84.00, 35 / 10010203, Tulio Gama de Pinho, 84.00, 36 / 10087727, Joao Augusto de Sa, 84.00, 37 / 10122001, Fernando Nobrega dos Santos, 83.00, 38 / 10072348, Luis Fernando dos Anjos, 83.00, 39 / 10095853, Filipe Tavares Oliveira, 83.00, 40 / 10042019, Mateus Ismael Rodrigues, 83.00, 41 / 10011339, Rodrigo Yugi Ikuta Tobisawa, 83.00, 42 / 10191169, Chrisarlin Ribeiro da Cunha, 82.00, 43 / 10057202, Paulo Henrique Vilela Quiodeto, 82.00, 44 / 10133007, Leonardo de Almeida Puppin, 82.00, 45 / 10155216, Rafael Lima de Carvalho, 82.00, 46 / 10000047, Felipe Cavalcanti Saraiva, 82.00, 47 / 10007646, Leonardo Angelo do Carmo Avila, 82.00, 48 / 10017221, Benedito Batista de Oliveira Neto, 82.00, 49 / 10131276, Eden Suzart Landim Costa, 82.00, 50 / 10004099, Marcos Vinicius Silva Alves, 82.00, 51 / 10125784, Carlos Emmanuel de Sa Kattar, 82.00, 52 / 10006594, Lucas Novaes Fernandes, 82.00, 53 / 10058599, Eric Freitas de Paula Petrilo, 82.00, 54 / 10126284, Victor Moreira Santos, 82.00, 55 / 10109204, Lucas de Oliveira Barbosa, 81.00, 56 / 10102390, Lucas Costa Sena, 81.00, 57 / 10142524, Mateus Pedrosa Franco Barbosa, 81.00, 58 / 10084330, Paulo Henrique Santos Ribeiro, 81.00, 59 / 10061744, Daniel Coradini Schwarz, 81.00, 60 / 10029178, Rafael Paulino da Cruz, 81.00, 61 / 10021538, Fernando Henrique Teixeira, 81.00, 62 / 10044096, Rodolfo Cotta Rangel, 81.00, 63 / 10091586, Tiago Foloni Tessarolli, 81.00, 64 / 10096782, Pedro Henrique Barzotto Wirti, 81.00, 65 / 10062866, Gabriel de Oliveira Franco Briguiet, 81.00, 66 / 10043521, Iago Henrique Lima Santiago, 81.00, 67 / 10050639, Rafael Piveta Manoel, 81.00, 68 / 10089387, Matheus Oliveira Barbosa, 81.00, 69 / 10023591, Eugenio Pacelli Teles Filho, 81.00, 70 / 10095102, Victor Rodrigues Alves, 81.00, 71 / 10042850, Joao Victor Mendes Ferreira, 81.00, 72 / 10059585, Joao Pedro Costa Rodrigues de Souza, 81.00, 73 / 10132522, Rodrigo Takeshi da Silva Miura, 80.00, 74 / 10094247, Lucas Elias Caldart da Silveira, 80.00, 75 / 10071159, Mateus Borges da Silva Souza, 80.00, 76 / 10039511, Eduardo Bonifacio de Sena, 80.00, 77 / 10028407, Lucas Campoy Miguez, 80.00, 78 / 10083263, Paulo Augusto do Nascimento, 80.00, 79 / 10000263, Felipe David Rocha de Almeida, 80.00, 80 / 10023847, Daniel Scalercio Santos, 80.00, 81 / 10030217, Matheus Bezerra de Alencar Barros, 80.00, 82 / 10096356, Lucas Gutembergue da Costa, 80.00, 83 / 10139995, Rafael Avelar Cesar Moreira, 80.00, 84 / 10064264, Nicolas Faial Soneghet, 80.00, 85 / 10043487, Dimitri Cesar de Campos, 79.00, 86 / 10167570, Joao Victor Pereira da Silva, 79.00, 87 / 10024549, Gustavo Schiappacassa de Almeida, 79.00, 88 / 10055838, Thomaz Henrique Hollenstein Gomes, 79.00, 89 / 10033235, Enzo Schlottfeldt Ocanha, 79.00, 90 / 10055004, Guilherme Oliveira Comim, 79.00, 91 / 10110968, Antonio Cesar Orozco, 79.00, 92 / 10006803, Tiago de Oliveira Carvalho, 79.00, 93 / 10011491, Andre Sarkis Rosa, 79.00, 94 / 10113596, Caio Victor Pavani Branco, 79.00, 95 / 10043822, Daniel Dias Mendes, 79.00, 96 / 10012110, William Nascimento, 79.00, 97 / 10141895, Ayrton Santos de Lima Farias, 79.00, 98 / 10065722, Ramon Pereira Cerqueira, 79.00, 99 / 10153573, Hercules Campina de Vasconcelos, 79.00, 100 / 10067011, Maikon Bressani, 79.00, 101 / 10066037, Mario Nogueira Carvalho da Silva, 79.00, 102 / 10012321, Deyvison dos Santos Alves, 79.00, 103 / 10113831, Vinicius Lopes Vilaca Santos, 78.00, 104 / 10075546, Oscar Martins Pereira, 78.00, 105 / 10188042, Philip Canabarro Blocker, 78.00, 106 / 10104767, Giovani Gayer de Oliveira, 78.00, 107 / 10030333, Lucas Abrantes Conde, 78.00, 108 / 10112460, Allison Durigan Ganzert, 78.00, 109 / 10058668, Maycon Bittencourt da Silva Guedes, 78.00, 110 / 10012130, Wendell Porto de Oliveira, 78.00, 111 / 10023235, Gustavo Tavares Cavalcanti Toledo de Campos, 78.00, 112 / 10123904, Daniel Dias Gomes Xavier, 78.00, 113 / 10118211, Lara Dutra Fonseca, 78.00, 114 / 10187004, Eder Pereira Resende Soares, 78.00, 115 / 10152398, Rodrigo Fernandes Lara, 78.00, 116 / 10080201, Rodrigo Savi Justi, 78.00, 117 / 10075429, Luis Henrique Rodrigues Apolinario, 78.00, 118 / 10023943, Alexandre Tomaz da Fonseca, 78.00, 119 / 10097326, Guilherme Assuncao Cavalcante Segundo, 78.00, 120 / 10013830, Mateus da Silva de Carvalho Queiroz, 78.00, 121 / 10001847, Gabriel Welfany Rodrigues, 78.00, 122 / 10186442, Einar Leal de Aquino, 78.00, 123 / 10065052, Cleiton Soares Camilo Junior, 78.00, 124 / 10111017, Diego Cesar de Sousa Soares, 78.00, 125 / 10097401, Pedro Henrique Carvalho de Lucena, 78.00, 126 / 10085144, Georgyson Dias Gondim Neo, 78.00, 127 / 10151512, Luan Werneck Richa, 77.00, 128 / 10014043, Victor Vieira Maudonet, 77.00, 129 / 10183763, Rodrigo Cezar Silva, 77.00, 130 / 10067617, Andre Filipe Mendes Alves, 77.00, 131 / 10056329, Marcos Flamini, 77.00, 132 / 10026661, Alexandre Spinola Senos de Oliveira, 77.00, 133 / 10132531, Ricardo Jose Canali, 77.00, 134 / 10124101, George Patton de Oliveira Silva, 77.00, 135 / 10057785, Flavio Drancka Mesquita, 77.00, 136 / 10100036, Luiz Otavio de Oliveira Fraiz, 77.00, 137 / 10001120, Rafael Braga, 77.00, 138 / 10128268, Renan Marques Rosa dos Reis, 77.00, 139 / 10008984, Gabriel Asvolinsque Godinho, 77.00, 140 / 10058195, Luiz Antonio Rodrigues Dias, 77.00, 141 / 10115915, Eric Claro Dittrich, 77.00, 142 / 10064578, Camila Ranucci de Luca, 77.00, 143 / 10132039, Adalgisa Barbosa de Oliveira, 76.00, 144 / 10053296, Thales Azevedo do Carmo, 76.00, 145 / 10159144, Igor Luz Grams, 76.00, 146 / 10069492, Francisco Luiz Campos Hidalgo, 76.00, 147 / 10047218, Lucas Gosuen Cunha, 76.00, 148 / 10036143, Erivelto dos Santos Filho, 76.00, 149 / 10103443, Gabriel Correa Xavier, 76.00, 150 / 10008297, Samuel Luis Ribeiro e Ribeiro, 76.00, 151 / 10111776, Carlos Eduardo Borges Miranda, 76.00, 152 / 10128306, Erick Goncalves Moro, 76.00, 153 / 10016123, Jaquison de Carvalho Andrade, 76.00, 154 / 10095644, Teofilo Jacob Freitas e Souza, 76.00, 155 / 10198126, Douglas Carvalho Cerbino, 76.00, 156 / 10031382, Bruno Pinto Araujo, 76.00, 157 / 10081498, Matheus Soares Elias, 76.00, 158 / 10109500, Samuelson Vinicius do Nascimento, 76.00, 159 / 10027971, Vitor Alberto Lemes Monteiro, 76.00, 160 / 10056730, Felipe Antonio Almeida Serodio, 76.00, 161 / 10036641, Tiago Tosca dos Santos, 76.00, 162 / 10017840, Henrique Oliveira de Almeida Pires, 76.00, 163 / 10126857, Pablo Victor de Souza Ferreira, 76.00, 164 / 10059708, Joberth Luiz Silva Santos, 76.00, 165 / 10071040, Pedro Henrique dos Santos Reis, 76.00, 166 / 10041929, Tao Hasse, 75.00, 167 / 10002781, Andre Luis Severino Abrego, 75.00, 168 / 10150620, Matheus de Oliveira Camelo, 75.00, 169 / 10020217, Jose Guilherme Lopes Carvalho, 75.00, 170 / 10103156, Leonardo Olivieri Camargo, 75.00, 171 / 10124449, Mario Henrique Socolik de Paiva, 75.00, 172 / 10000013, Mateus da Silva Reis Teixeira, 75.00, 173 / 10088105, Angelo Bezerra Modolo, 75.00, 174 / 10027885, Daniel Oliveira Silva, 75.00, 175 / 10009931, Rangel de Paula Almeida, 75.00, 176 / 10141643, Rolando Naves Neto, 75.00, 177 / 10015057, Diego Henrique Souza Praes, 75.00, 178 / 10166744, Carlos Gustavo Horn Goncalves, 75.00, 179 / 10027970, Gabriel Nogueira Cristovam, 75.00, 180 / 10007245, Rian Mauricio Santana, 75.00, 181 / 10059178, Jose Daniel Cardoso Gomes, 75.00, 182 / 10078427, Eduardo Rosa Godinho, 75.00, 183 / 10023335, Bruno Cesar Almeida Goncalves, 75.00, 184 / 10182945, Filipe Lima dos Santos, 74.00, 185 / 10072477, Rafael Carneiro Leao Pitta, 74.00, 186 / 10002297, Renan Favaro Caliman, 74.00, 187 / 10059518, Breno Barros Costa, 74.00, 188 / 10113853, Joao Carlos Gaigher Junior, 74.00, 189 / 10024593, Vitor Hugo Tokenshi Ambrosio, 74.00, 190 / 10079599, Lucas Carvalho de Figueiredo, 74.00, 191 / 10017843, Germano Scarabeli Custodio Assuncao, 74.00, 192 / 10183942, Romero Mantuano Netto, 74.00, 193 / 10001007, Alberto Tenorio de Moura Filho, 74.00, 194 / 10078328, Thiago da Silva Bastos, 74.00, 195 / 10018646, Daniel Antonio Amaro, 74.00, 196 / 10060382, Douglas Baldresca, 74.00, 197 / 10052415, Guilherme Kowalski, 74.00, 198 / 10101913, Daniel do Amaral Rodrigues, 74.00, 199 / 10067176, Marcos Neves Bertolani, 74.00, 200 / 10100262, Flavio Assumpcao de Castro, 74.00, 201 / 10001664, Alan Vitor Santos de Jesus, 74.00, 202 / 10044671, Paulo Burger, 74.00, 203 / 10093940, Mariane Alkmin Dias, 74.00, 204 / 10101753, Gabriel Furlan, 74.00, 205 / 10008181, Joao Pedro Urbano Alberton, 74.00, 206 / 10007496, Rodrigo Oliveira Telini, 74.00, 207 / 10069302, Raphael Vasconcelos Viegas Brandao, 74.00, 208 / 10064361, Vinicius Ferreira Cortes, 74.00, 209 / 10012830, Guilherme Geremia, 74.00, 210 / 10178304, Matheus Pestana Silva, 74.00, 211 / 10093397, Cassio Maciel Lemos, 74.00, 212 / 10057677, Carlos Augusto Cardoso Lima, 74.00, 213 / 10069870, Felipe Cardim de Araujo, 74.00, 214 / 10095850, Bruno Henrique de Souza, 74.00, 215 / 10090612, Rafael Goncalves Dias Netto, 74.00, 216 / 10043543, Renato Azevedo Cossich Furtado, 74.00, 217 / 10032636, Vagner Elert Vally, 74.00, 218 / 10002709, Gustavo Silva Alves, 74.00, 219 / 10070192, Giuliano Bettiol, 74.00, 220 / 10008203, Victor Luis Santos Rodrigues, 74.00, 221 / 10028149, Augusto Antonio Coutinho Silva, 74.00, 222 / 10097286, Joel Assuncao dos Santos, 73.00, 223 / 10054819, Jose Aparecido de Sousa, 73.00, 224 / 10089743, Wagner Coimbra de Moraes Junior, 73.00, 225 / 10042611, Allan Rafael da Silva Santana, 73.00, 226 / 10139206, Felipe Fernandes Lopes, 73.00, 227 / 10055904, Felipe Mazzarotto Corso, 73.00, 228 / 10125058, Felipe Pinheiro Maia, 73.00, 229 / 10016507, Leonardo Cardoso Machado, 73.00, 230 / 10126877, Miguel Lucas Clementino Rabelo Aguiar, 73.00, 231 / 10075556, Murillo Mendes, 73.00, 232 / 10116845, Alessandra Luisa Jaeger de Carvalho, 73.00, 233 / 10023895, Diordon Vasconcelos Dias de Souza, 73.00, 234 / 10034783, Layse Freitas Boere de Moraes, 73.00, 235 / 10098428, Alex Silva da Purificacao, 73.00, 236 / 10055930, Hugo Marmori de Morais, 73.00, 237 / 10070803, Julio Teixeira Bojan, 73.00, 238 / 10007055, Adriano Silveira Giordani, 73.00, 239 / 10095153, Rogerio Ghiraldeli Botelho de Paula, 73.00, 240 / 10131283, Marcos Davi de Lima Goncalves, 73.00, 241 / 10005872, Rafael Gobbi Molina, 73.00, 242 / 10015123, Allan Raphael Lentz, 73.00, 243 / 10056787, Erivaldo Pereira Nunes, 73.00, 244 / 10065721, Gleiton de Paula Oliveira, 73.00, 245 / 10070521, Joao Carlos Fonseca Valente, 73.00, 246 / 10045204, Silvio Nascimbem de Freitas, 73.00, 247 / 10071682, Barbara Emmanuelle Sanches Silva, 73.00, 248 / 10093803, Matheus Strapasson, 73.00, 249 / 10127526, Alisson Andre Rosa da Silva, 72.00, 250 / 10038704, Rafael Firmino da Silva, 72.00, 251 / 10140799, Alvaro Yuh Yojo, 72.00, 252 / 10125581, Marcus Filipe Sousa Reis, 72.00, 253 / 10068886, Anderson Rodrigo Gontijo Assuncao, 72.00, 254 / 10118726, Nicolas Ferraro Sgarbi Moraes da Silva, 72.00, 255 / 10055320, Jakson Vieira Menezes, 72.00, 256 / 10002501, Marcus Vinicius Paes Carvalho, 72.00, 257 / 10160334, Delcio da Silva Pimentel Filho, 72.00, 258 / 10043859, Filipe Maximiano Viana, 72.00, 259 / 10074742, Matheus Jose Peres Miguel, 72.00, 260 / 10102938, Diego Bizotto, 72.00, 261 / 10067571, Francisco Luiz Perdigao Neto, 72.00, 262 / 10094826, Ricardo da Silva Nunes, 72.00, 263 / 10206036, Pedro Lucas Serafim Fernandes, 72.00, 264 / 10009043, Marcos Vinicius Lopes Rodrigues Silva, 72.00, 265 / 10084146, Ricardo Luiz Pugina Filho, 72.00, 266 / 10066446, Pedro Diogoneto, 72.00, 267 / 10160263, Arthur Felipe Silva Reis, 72.00, 268 / 10030904, Ricardo Pereira Souza Santos, 72.00, 269 / 10148284, Luis Augusto Castilho Leite, 72.00, 270 / 10137859, Gabriel Marques Pinto, 72.00, 271 / 10045045, Josina Saraiva Ximenes, 72.00, 272 / 10100851, Gustavo Kushima, 72.00, 273 / 10188084, Mauricio Guimaraes Reynaldo, 72.00, 274 / 10129622, Eduardo Lagreca Pacheco, 72.00, 275 / 10009953, Yuri Moreira Barbosa, 72.00, 276 / 10014922, Clezio Rodrigues da Costa, 72.00, 277 / 10051057, Lucas de Oliveira Cunha, 72.00, 278 / 10159396, Roaldo Hamilton Sgarbi Junior, 72.00, 279 / 10061511, Pedro Luiz Dias Rocha, 72.00, 280 / 10001569, Alice Toledo de Castro, 72.00, 281 / 10065091, Ricardo Peng Yee, 72.00, 282 / 10161099, Vitor Willian Rodrigues Braga, 72.00, 283 / 10116213, Fabio Camilo Unterman Santos, 72.00, 284 / 10082384, Valter Alvares Gonzaga Filho, 72.00, 285 / 10005799, Tomas Suguinoshita Quirino, 72.00, 286 / 10056699, Vitorino Biazi Neto, 72.00, 287 / 10001723, John Carlos Laranjeira Montovanelli, 72.00, 288 / 10060907, Milton Conde dos Santos, 72.00, 289 / 10000581, Mateus de Landa Couto, 72.00, 290 / 10136736, Matheus Protasio de Lima, 72.00, 291 / 10106771, Lucas Jean Vicente Su, 72.00, 292 / 10175911, Bruno Fernandes Egger, 72.00, 293 / 10061350, Filipe Augusto de Faria Cunha, 72.00, 294 / 10050309, Lucas Daniel Silva Leal, 72.00, 295 / 10058698, Ivan Keiti Umezu, 72.00, 296 / 10059730, Diogo Yu Xavier Ikeda, 72.00, 297 / 10041139, Felipe Maues Bergh, 72.00, 298 / 10025167, Mateus Schuler Volff, 71.00, 299 / 10089857, Thairo Matheus Trindade de Souza, 71.00, 300 / 10051625, Danilo Dultra de Almeida, 71.00, 301 / 10092498, Luis Henrique Calzado, 71.00, 302 / 10039810, Juan Tamassia Ricci, 71.00, 303 / 10020788, Allan Rangel de Jesus, 71.00, 304 / 10104322, Filipe Jose Viana Ribeiro, 71.00, 305 / 10108200, Renato Leao Tauffer, 71.00, 306 / 10043867, Vinicius de Abreu Mendonca, 71.00, 307 / 10013288, Charles Lourenco Rocha, 71.00, 308 / 10062474, Nicolas Lara, 71.00, 309 / 10009428, Igor Ximenes Alvarenga, 71.00, 310 / 10081034, Robson Felipe Viana da Silva, 71.00, 311 / 10033833, Joao Paulo Luiz Grisotto Alves, 71.00, 312 / 10042504, Lucas Braga Lopes Gato, 71.00, 313 / 10116923, Pedro Gabriel Pinheiro Coelho, 71.00, 314 / 10196611, Victor Cesar Pigozzo Filho, 71.00, 315 / 10000888, Gustavo Bittencourt de Seixas, 71.00, 316 / 10048483, Edmilson Ferreira Soares, 71.00, 317 / 10041062, Felipe Feres Ferreira, 71.00, 318 / 10045933, Jean Felipe Nunes Neto, 71.00, 319 / 10034772, Gabriel Alves Costa, 71.00, 320 / 10055027, Vinicius Carneiro Rios Machado, 71.00, 321 / 10102605, Giulio Cezar Fioroti Talhate, 71.00, 322 / 10057110, Ayrton Alef Castanheira Pereira, 71.00, 323 / 10120814, Tiago Belcavello Guedes, 71.00, 324 / 10106714, Yuri Ramalho Paiva, 71.00, 325 / 10057349, Mateus Feitosa Armagne Rocha, 71.00, 326 / 10017341, Eduarda Esteves de Castro, 71.00, 327 / 10067390, Carlos Alberto Mahl Spohr, 71.00, 328 / 10108468, Luis Eduardo Duarte Hasselmann, 71.00, 329 / 10107682, Gabriel Medeiros Bozza, 71.00, 330 / 10098332, Bruno Diego de Oliveira, 71.00, 331 / 10031160, Fernando Andrade Rodrigues, 71.00, 332 / 10056447, Henrique de Salvo Castro, 71.00, 333 / 10004468, Leonardo Piluski Bilinski, 71.00, 334 / 10135113, Charley Goncalves da Rocha, 71.00, 335 / 10047857, Lenine Marques de Castro Silva, 71.00, 336 / 10099439, Kayna Vasconcelos Santos, 71.00, 337 / 10003661, Tulio de Moura Cavalcante, 71.00, 338 / 10061786, Guilherme Henrique de Sena e Oliveira, 71.00, 339 / 10029429, Rodrigo Mariani Verginelli, 71.00, 340 / 10040435, Juan Sousa Lopes, 71.00, 341 / 10082290, Fernando Marcon Tavares, 71.00, 342 / 10113775, Gabriel Viana Lopes, 71.00, 343 / 10093239, Dener Delmiro Martins, 71.00, 344 / 10054698, Luis Gabriel de Matos Noberto, 71.00, 345 / 10020863, Lucas Andrade Queiroga Pinho, 71.00, 346 / 10133798, Diogo de Assis Roedel, 71.00, 347 / 10138912, Vitor Silveira de Carvalho, 71.00, 348 / 10077932, Joao Ricardo Lima Oliveira, 70.00, 349 / 10097182, Bruno Barros Cheng, 70.00, 350 / 10084705, Lucas Froner Back, 70.00, 351 / 10107082, Arthur Oliveira dos Santos, 70.00, 352 / 10000537, Lucas Dartora, 70.00, 353 / 10075315, Thiago Costa Garcia, 70.00, 354 / 10100881, Guilherme Simoes da Costa, 70.00, 355 / 10039053, Rafael Fernando Dutra, 70.00, 356 / 10064894, Lucas Matheus Mello de Lemos, 70.00, 357 / 10096323, Alistofanes Mingote Viana, 70.00, 358 / 10055412, Matheus de Souza Frazao, 70.00, 359 / 10115330, Bruno Santos Picinatti, 70.00, 360 / 10021610, Tiago Matos dos Santos, 70.00, 361 / 10056152, Rafael de Carvalho Cavalcanti, 70.00, 362 / 10116011, Pedro Humberto Wust Felix, 70.00, 363 / 10066788, Augusto Meira Kandler, 70.00, 364 / 10063538, Marcelo Rodrigues Almeida, 70.00, 365 / 10109898, Cacyo Mattos Nunes, 70.00, 366 / 10066550, Emerson Almeida Camargo, 70.00, 367 / 10144364, Calebe Dantas Torres, 70.00, 368 / 10149890, Francisco Arthur Costa dos Santos, 70.00, 369 / 10102834, Stefan Wiggers Viggiano, 70.00, 370 / 10066661, Plinio de Azevedo Regis Neto, 70.00, 371 / 10076560, Max Renan Stoco, 70.00, 372 / 10143005, Mauricio Fonseca de Aguiar, 70.00, 373 / 10055856, Ramon Oliveira Souza, 70.00, 374 / 10060843, Francisco Cesar Martins Candido Filho, 70.00, 375 / 10141935, Guilherme Martins de Andrade, 70.00, 376 / 10074087, Daniel Jesus de Oliveira, 70.00, 377 / 10097405, Bruno Morais Bueno, 70.00, 378 / 10117329, Thalles Emannuel Batista Pinheiro, 70.00, 379 / 10124192, Savio Weslley Oliveira Figueiredo, 70.00, 380 / 10142360, Agnaldo Luis Guolo, 70.00, 381 / 10006565, Anderson Zavoli Habib, 70.00, 382 / 10004083, Diego Chou Pazo Blanco, 70.00, 383 / 10044746, Marcos Flavio Fernandes Fiuza, 70.00, 384 / 10011529, Eduardo Cadete Machado, 70.00, 385 / 10027552, Pedro Paulo Kuramoto, 70.00, 386 / 10132678, Pedro Soucasaux Pires Garcia, 70.00, 387 / 10044364, Edson Benites Pimentel, 70.00, 388 / 10051490, Gustavo Coelho Costa dos Reis Feijo, 70.00, 389 / 10074940, Victor Antonio Romeiro Diniz, 70.00, 390 / 10055121, Luccas Barbosa Carneiro, 70.00, 391 / 10094053, Bruno Henrique Macedo Lisboa, 70.00, 392 / 10032403, Rafael Correa Moraes, 70.00, 393 / 10036075, Marilson Fonseca de Carvalho Almeida, 70.00, 394 / 10032056, Rodrigo Moreira Dias Lucas, 70.00, 395 / 10113091, Victor Soares Gualberto, 70.00, 396 / 10185013, Anderson da Costa, 70.00, 397 / 10065242, Arthur da Silva Klusener, 70.00, 398 / 10017633, Andre Luiz Coelho Ferreira, 70.00, 399 / 10160482, Cesar Loschi de Paulo, 70.00, 400 / 10019242, Brunno Marques de Almeida Barbosa, 70.00, 401 / 10108768, Allan Douglas dos Santos Silva, 70.00, 402 / 10086410, Rafael de Almeida Galdino, 70.00, 403 / 10011454, Lucas Marchi Pedro de Azevedo Silva, 70.00, 404 / 10079165, Valqui

ria Bomfim Fernandes, 70.00, 405 / 10002953, Valeska Thaisa da Silva, 70.00, 406 / 10092777, Matheus Leandro de Souza Borges, 70.00, 407 / 10103442, Matheus Taia de Almeida Ribeiro, 69.00, 408 / 10051383, Marcello Adriano Porto de Moraes, 69.00, 409 / 10165130, Thiago Minoru Sukekava, 69.00, 410 / 10047903, Lucas Coelho de Andrade Almeida, 69.00, 411 / 10076336, Rafael Silva Lima, 69.00, 412 / 10032815, Demian Abreu, 69.00, 413 / 10115998, Israel Ricardo de Lima, 69.00, 414 / 10197371, Gabriel Lucas Sousa da Silva, 69.00, 415 / 10030561, Thiago Pereira Brito, 69.00, 416 / 10000769, Lucas Fernandes Casotti Vidaurre, 69.00, 417 / 10104809, Luiz Gustavo da Costa Luppi, 69.00, 418 / 10051452, Ricardo Figueiredo de Oliveira, 69.00, 419 / 10091124, Joao Paulo Innocente de Souza, 69.00, 420 / 10065014, Renan Marconcini de Souza Leite, 69.00, 421 / 10059414, Guilherme Pino Romani, 69.00, 422 / 10106313, Guilherme Bueno Aquino de Oliveira, 69.00, 423 / 10002511, Mateus Rattes Lima da Motta, 69.00, 424 / 10101985, Gabriel Lucius de Castro Silva, 69.00, 425 / 10022659, Rodrigo Lopes Alves D Amico, 69.00, 426 / 10140643, Vitor Caldart Cezar, 69.00, 427 / 10025105, Paulo Vinicius Nobrega Feitosa, 69.00, 428 / 10173539, Christofer Gostinski Bieseki, 69.00, 429 / 10097076, Ramon Carneiro, 69.00, 430 / 10211468, Deivid Monnerat de Aguiar, 69.00, 431 / 10146127, Vitor Daudt de Mello, 69.00, 432 / 10077068, Victor Paluma da Silva, 69.00, 433 / 10088659, Andre Daniel da Silva Leite, 69.00, 434 / 10097473, Leandro Nascimento Santos, 69.00, 435 / 10164001, Henrique Flayth de Freitas Santos, 69.00, 436 / 10013772, Igor Felipe Grzybowski, 69.00, 437 / 10037670, Rodrigo Schelb Sepulveda Benevides, 69.00, 438 / 10081285, Ricardo de Souza Antunes, 69.00, 439 / 10052841, Samuel Filgueira da Silva, 69.00, 440 / 10062672, Pedro Kuser Falcao, 69.00, 441 / 10088339, Daniel Cirne Romani, 69.00, 442 / 10072781, Joao Vitor Rodrigues da Silva, 69.00, 443 / 10017145, Marcelo Rodrigues Viveiros, 69.00, 444 / 10054273, Luis Guilherme Hagemeyer, 69.00, 445 / 10066199, Ricardo Fernando Paes Tiecher, 69.00, 446 / 10050544, Vinicius Fischer Goncalves, 69.00, 447 / 10118154, Jonas Vicente Nunes, 69.00, 448 / 10087904, Daniel Westin Wood, 69.00, 449 / 10169662, Samuel Slipack, 69.00, 450 / 10100894, Nicolas Mariano Pereira de Souza, 69.00, 451 / 10012398, Fabio de Almeida Vilela Mendes, 69.00, 452 / 10093439, Guilherme Augusto Requenate Fonseca, 69.00, 453 / 10068576, Luisa Imbroisi Cavalcanti, 69.00, 454 / 10093042, Victor Rios Belarmino, 69.00, 455 / 10132856, Lorenzo Alfonso Caliari de Neves Gomes, 69.00, 456 / 10001163, Breno Silveira Mota, 69.00, 457 / 10093390, Daniel Flores Canaan Ribeiro, 69.00, 458 / 10164166, Willian Jefferson Gonzalez Castillo, 69.00, 459 / 10080874, Edna Andrade Fernandes, 69.00, 460 / 10018161, Cesar Augusto Lurial Gomes, 69.00, 461 / 10058583, Joao Damasceno Xavier Neto, 69.00, 462 / 10160215, Renan Douglas da Silva Honorato, 69.00, 463 / 10100212, David Jonhson Barcelos, 68.00, 464 / 10055309, Fernando Augusto Moraes Leite, 68.00, 465 / 10166000, Claudio Beninca Pimentel, 68.00, 466 / 10130196, Marcus Arthur Klitzke Andriani, 68.00, 467 / 10102581, Tyago Fylipe Vieira Proenca, 68.00, 468 / 10168859, Amauri Oliveira de Almeida, 68.00, 469 / 10006068, Charles dos Santos Gomes, 68.00, 470 / 10080322, Lucas Pereira de Souza Coutinho, 68.00, 471 / 10025193, Igor Roberto Emanuel da Silva Patrocinio, 68.00, 472 / 10102401, Gabriel Ferreira de Souza, 68.00, 473 / 10039226, Dirceu Alves Machado Junior, 68.00, 474 / 10077607, Jose Rodrigo Rodrigues Lopes, 68.00, 475 / 10085976, Caio Torres Crispim, 68.00, 476 / 10057219, Victor Azeredo Trindade, 68.00, 477 / 10110804, Guilherme Junji Miyasawa, 68.00, 478 / 10170099, Juliano de Paula Nunes, 68.00, 479 / 10181924, Murilo do Nascimento Cruz, 68.00, 480 / 10061945, Helio Muller Bonfim Silva, 68.00, 481 / 10048166, Leandro Ruben Gonzalez, 68.00, 482 / 10117567, Leonardo Henrique da Silva, 68.00, 483 / 10094643, Lucas Moura Andrade, 68.00, 484 / 10072131, Joao Victor Nascimento Reis, 68.00, 485 / 10188756, Brenno Tavares Duarte, 68.00, 486 / 10174973, Henrique Leandro Borges Isidoro, 68.00, 487 / 10144588, Bruno Souza de Lima, 68.00, 488 / 10067387, Michael Araujo Camara, 68.00, 489 / 10083354, Joao Cairo Pereira Alcantara, 68.00, 490 / 10046096, Eduardo Jose Inacio de Oliveira, 68.00, 491 / 10085155, Enzo Della Giustina, 68.00, 492 / 10013162, Saulo Acioli de Matos Carmo, 68.00, 493 / 10025081, Luis Renato Cabral Muniz, 68.00, 494 / 10182936, Erico Calais Bravo, 68.00, 495 / 10072671, Matheus Dalazem Santos, 68.00, 496 / 10100796, Christian Fernandes de Aguiar, 68.00, 497 / 10116917, Jose Lucas Ferreira Batista, 68.00, 498 / 10078412, Thiago Watanabe Ono, 68.00, 499 / 10055744, Alvaro Klein Gerhard, 68.00, 500 / 10130021, Wallisson Alves da Silva, 68.00, 501 / 10139018, Guilherme de Carlo Stahler, 68.00, 502 / 10057644, Gabriel Angelo Santos Mendes, 68.00, 503 / 10002438, Matheus de Abreu Monteiro Campos, 68.00, 504 / 10070594, Roger Carvalho Kazama, 68.00, 505 / 10047811, Fabio Vinicius Faria Afonso Ribeiro, 68.00, 506 / 10021659, Leandro Bastos Bergami, 68.00, 507 / 10210196, Palloma Silva Cardoso, 68.00, 508 / 10074944, Fernando da Silva Oliveira, 68.00, 509 / 10098604, Eduardo Victor Tavares de Melo Andrade, 68.00, 510 / 10207623, Paulo Victor Vieira Pinto, 68.00, 511 / 10153136, Bruno Henrique Linhares Pinto, 68.00, 512 / 10021124, Renan Pacheco dos Santos, 68.00, 513 / 10009034, Thadeu Melo Roquette, 68.00, 514 / 10017443, Breno Marques de Souza, 68.00, 515 / 10202431, Luis Gustavo Mazzaro, 68.00, 516 / 10034026, Eduardo Ferreira Fonseca, 68.00, 517 / 10065875, Leandro Lima Santos, 68.00, 518 / 10055753, Rogerio Chaves Figueiredo, 68.00, 519 / 10173750, Andre Luiz Ponte de Aguiar, 68.00, 520 / 10081240, Lucas Iolanda de Andrade, 68.00, 521 / 10000960, Paulo Vitor Lustoza Soares, 68.00, 522 / 10021889, Luciano Malta Rodrigues, 68.00, 523 / 10036650, Alex Maliska de Moura, 68.00, 524 / 10059867, Lucas Amaral Gaspar, 68.00, 525 / 10069864, Luiz Felipe de Oliveira Marchezini, 68.00, 526 / 10073300, Eduardo Berlesi Brigatto Ferreira, 68.00, 527 / 10080745, Beatriz Oliveira Lisboa, 68.00, 528 / 10010989, Bhertrand Gabler Mauro Gomes, 68.00, 529 / 10158203, Paulo Erico Carvalho Santos de Oliveira, 68.00, 530 / 10055924, Rafael da Silva Magalhaes, 67.00, 531 / 10082184, Maria Helena Moure de Magalhaes Barbosa, 67.00, 532 / 10014771, Pablo Arturo Coelho Campos, 67.00, 533 / 10026422, Edmur Ferro Corte, 67.00, 534 / 10098081, Gustavo George Leite Torres, 67.00, 535 / 10092482, Guilherme Fernandes Ventura, 67.00, 536 / 10073528, Andre Morais Portela, 67.00, 537 / 10104661, Natham Correa Andrade Delpupo Neto, 67.00, 538 / 10174765, Reginaldo de Freitas, 67.00, 539 / 10101187, Murilo Teixeira Ribas, 67.00, 540 / 10133339, Gustavo Brollo Bocois, 67.00, 541 / 10059492, Matheus Santos Bandeira, 67.00, 542 / 10054369, Felipe Wendrio da Silva Marques, 67.00, 543 / 10067174, Rafael Rodrigo de Melo, 67.00, 544 / 10091170, Felinto Rabelo Fonseca Neto, 67.00, 545 / 10073648, Marcos Antonio Magalhaes Lima Junior, 67.00, 546 / 10071427, Pedro Henrique Barbosa Pontalti, 67.00, 547 / 10062397, Lucas Martins Chmielewski, 67.00, 548 / 10146890, Murilo Goncalves Quevedo, 67.00, 549 / 10116712, Lucas Pini Tanabe, 67.00, 550 / 10050238, Murilo Oliveira Sousa, 67.00, 551 / 10133807, Eduardo Arduini Folster, 67.00, 552 / 10051052, Fellipe Leao Santos, 67.00, 553 / 10025349, Raphael Conceicao Menezes, 67.00, 554 / 10000301, Kandice Suane Barros Ribeiro, 67.00, 555 / 10142100, Felipe Barros Delphino, 67.00, 556 / 10143578, Pedro Guilherme Silva Pesci, 67.00, 557 / 10012592, Stephens Miranda, 67.00, 558 / 10064415, Marcelo Henrique Nepomuceno Silva, 67.00, 559 / 10079841, Lucas Flavio Gressinger Barbosa, 67.00, 560 / 10045299, Vitor Santos Mamede, 67.00, 561 / 10151761, Erica Valeska Gurgel Torres, 67.00, 562 / 10126485, Leandro Henrique Moreno Guimaraes, 67.00, 563 / 10023102, Felipe Albuquerque Garcia, 67.00, 564 / 10030858, Giovane Leal de Azevedo Junior, 67.00, 565 / 10049774, Fabio Henrique Rodrigues da Silva, 67.00, 566 / 10051749, Renner Tetzner Ramos, 67.00, 567 / 10146019, Joao Pedro da Silva Bandeira, 67.00, 568 / 10045676, Fernando Vieira de Oliveira, 67.00, 569 / 10101451, Lucas de Jesus Costa, 67.00, 570 / 10020947, Andre Cysneiros Landim Barbosa de Melo, 67.00, 571 / 10093163, Kayque Euclides Moreira Soares, 67.00, 572 / 10112984, Luiz Paulo Borges Miranda, 67.00, 573 / 10011097, Gilberto de Sousa Pinheiro Filho, 67.00, 574 / 10112076, Sarita Maria de Figueiredo Souza Melo, 67.00, 575 / 10112572, Marcos Henrique Silvado Baldim Tristao, 67.00, 576 / 10020427, Fabio Matos Kayser, 67.00, 577 / 10123935, Pedro Mantegazza, 67.00, 578 / 10015225, Saulo Silva Martins, 67.00, 579 / 10163248, Ana Luiza Ferreira Leal, 67.00, 580 / 10101073, Ryan Rodrigues Moreira Resende da Silva, 67.00, 581 / 10064511, Daniel Azevedo Costa, 67.00, 582 / 10042764, Gustavo Teixeira Costa, 67.00, 583 / 10085202, Lucas Hemerly de Mori, 67.00, 584 / 10143919, Gabriel Shen Baldon, 67.00, 585 / 10002158, Jose Eduardo Martins, 67.00, 586 / 10053638, Ednardo Oliveira Barbosa, 67.00, 587 / 10094250, Anderson Oliveira da Silva, 67.00, 588 / 10052633, Matheus Lima de Oliveira, 67.00, 589 / 10140847, Gustavo Henrique Savini Silva, 67.00, 590 / 10059892, Julian da Silva Martins Santos, 67.00, 591 / 10024433, Bruno Jardim Pedrosa, 67.00, 592 / 10103835, Frederico Aires Rodrigues da Costa Reis, 67.00, 593 / 10093370, Jean Gonzalez Silva, 67.00, 594 / 10066184, Vitor Guedes dos Reis, 67.00, 595 / 10048057, William Simon, 67.00, 596 / 10022143, Arthur Pandolfo da Veiga, 67.00, 597 / 10087818, Weiller Zanette, 67.00, 598 / 10027899, Lucas Zanatta Manosso, 67.00, 599 / 10004173, Flavio Henrique Pereira da Silva, 67.00, 600 / 10027920, Diego Jorge Maia de Sousa, 67.00, 601 / 10062645, Jamil de Souza Abdalah, 67.00, 602 / 10021966, Alaor Donato dos Santos Junior, 67.00, 603 / 10022548, Amanda Briggs da Silva, 67.00, 604 / 10062758, Andre Eugenio Martins Pontes Lima, 67.00, 605 / 10023271, Gustavo Henrique Moers, 67.00, 606 / 10047020, Rodrigo Augusto Amaral Silva, 67.00, 607 / 10058915, Cassio Rostande Fischoeder, 67.00, 608.

1.1.14.1 ÊNFASE 14: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – MECÂNICA – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10067011, Maikon Bressani, 79.00, 1 / 10149890, Francisco Arthur Costa dos Santos, 70.00, 2 / 10049503, Alexsander Kleber Santana, 66.00, 3 / 10102059, Ronan Cesar Mattedi, 65.00, 4 / 10061774, Leonardo Lannes Vieira, 62.00, 5 / 10081845, Rafael Manasses Lucas, 62.00, 6 / 10058503, Carlos Eduardo Silveira Costa, 60.00, 8 / 10142294, Igor Chieregate Ventura, 60.00, 9 / 10185802, Hugo Ramos Holanda, 58.00, 10 / 10043940, Joao Lucas Cavichiolo, 55.00, 11 / 10132001, Willy Siqueira Puntigam, 55.00, 12 / 10121513, Bruno Fonseca Barbosa, 54.00, 13 / 10136853, Fernando Henrique Souza Silva, 53.00, 14 / 10071186, Lucas Biondine Marriel, 52.00, 15 / 10107445, Matheus Gondim de Oliveira, 51.00, 16 / 10177264, Fabricio Teixeira de Freitas, 48.00, 17 / 10093615, Antonio Favero Filho, 48.00, 18 / 10063825, Matheus Cordeiro da Silva, 47.00, 19 / 10089646, Sergio Augusto de Carvalho Goncalves Nunes Reis, 45.00, 20 / 10062288, Washington Carlos da Silva, 45.00, 21 / 10012256, Cassius Ricardo Nascimento Ferreira, 42.00, 23 / 10115542, Eduardo Dilascio Vial, 42.00, 24 / 10085145, Luiz Guilherme Pereira Ricardo, 37.00, 25.

1.1.14.2 ÊNFASE 14: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – MECÂNICA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10007950, Roderick Gustavo Pivovarski, 87.00, 1 / 10201858, Luccas Pereira Miguel, 87.00, 2 / 10060683, Mariana Tavares Condados, 85.00, 3 / 10084833, Luiz Eduardo Muzzo, 84.00, 4 / 10072348, Luis Fernando dos Anjos, 83.00, 5 / 10000263, Felipe David Rocha de Almeida, 80.00, 6 / 10065722, Ramon Pereira Cerqueira, 79.00, 7 / 10027885, Daniel Oliveira Silva, 75.00, 8 / 10001664, Alan Vitor Santos de Jesus, 74.00, 9 / 10002709, Gustavo Silva Alves, 74.00, 10 / 10054819, Jose Aparecido de Sousa, 73.00, 11 / 10050309, Lucas Daniel Silva Leal, 72.00, 12 / 10135113, Charley Goncalves da Rocha, 71.00, 13 / 10113775, Gabriel Viana Lopes, 71.00, 14 / 10096323, Alistofanes Mingote Viana, 70.00, 15 / 10021610, Tiago Matos dos Santos, 70.00, 16 / 10044364, Edson Benites Pimentel, 70.00, 17 / 10074940, Victor Antonio Romeiro Diniz, 70.00, 18 / 10036075, Marilson Fonseca de Carvalho Almeida, 70.00, 19 / 10030561, Thiago Pereira Brito, 69.00, 20 / 10093439, Guilherme Augusto Requenate Fonseca, 69.00, 21 / 10058583, Joao Damasceno Xavier Neto, 69.00, 22 / 10017443, Breno Marques de Souza, 68.00, 23 / 10021889, Luciano Malta Rodrigues, 68.00, 24 / 10092482, Guilherme Fernandes Ventura, 67.00, 25 / 10093163, Kayque Euclides Moreira Soares, 67.00, 26 / 10066184, Vitor Guedes dos Reis, 67.00, 27 / 10004173, Flavio Henrique Pereira da Silva, 67.00, 28 / 10054028, Cesar Luiz de Moura Cruz, 66.00, 29 / 10093506, Tales Dourado Pereira, 66.00, 30 / 10017269, Isaias Damasceno da Conceicao, 65.00, 31 / 10124966, Robson Oliveira de Souza, 65.00, 32 / 10084508, Antonio Gomes da Silva Filho, 65.00, 33 / 10065623, Marcos Henrique dos Santos, 64.00, 34 / 10100598, Rafaela Brittes Dill, 64.00, 35 / 10083605, Moises da Silva Lima, 64.00, 36 / 10037185, Lucas Aguiar da Silva, 64.00, 37 / 10010036, Cleiton Ferreira, 64.00, 38 / 10069800, William Souza dos Santos, 63.00, 39 / 10125094, Caio Lucena Lima Rodrigues Santos, 63.00, 40 / 10142727, Gabriela Chaves Vieira, 63.00, 41 / 10019879, Lucas Henrique da Silva Santos, 63.00, 42 / 10044578, Leonardo Souza dos Santos, 63.00, 43 / 10065960, Paulo Henrique Barros de Oliveira, 63.00, 44 / 10025754, Samuel da Cruz Gomes Ximenes, 63.00, 45 / 10009522, Luan Junio Rocha Ribeiro, 63.00, 46 / 10158155, Vinicius Matos de Miranda, 63.00, 47 / 10119991, Yuri Diniz da Silva Brandao, 63.00, 48 / 10079044, Hebert Matheus Silva Gomes, 62.00, 49 / 10024498, Ernandes Cecilio da Silva Junior, 61.00, 50 / 10013307, Anilton do Nascimento Viana, 61.00, 51 / 10031790, Henrique Lima da Silva, 61.00, 52 / 10010024, Edson Batista dos Santos Lourenco, 60.00, 53 / 10085371, Julio Cesar Zamana dos Santos, 60.00, 54 / 10000315, Rodrigo da Paixao Estrela, 60.00, 55 / 10159609, Luigi Vinicius Azevedo Bispo de Santana, 60.00, 56 / 10151790, Yuri Niemayer dos Santos, 59.00, 57 / 10038661, Paulo Renato Camera da Silva, 59.00, 58 / 10088188, Joao Gabriel de Oliveira Marques, 59.00, 59 / 10159235, Renato da Silva Moncores, 59.00, 60 / 10045326, Pedro Henrique Vidal Aguiar, 59.00, 61 / 10032268, Fabiola Diamantino Franco, 59.00, 62 / 10073731, Heitor Belfort de Sousa Gama, 59.00, 63 / 10127508, Rafael Augusto Costa Silva, 59.00, 64 / 10045609, Gaspar Pereira de Sousa, 59.00, 65 / 10044241, Rafael da Silva Dantas, 59.00, 66 / 10131246, Sergio Augusto Nascimento de Franca Junior, 59.00, 67 / 10152686, Lucas Spancini Bobbio, 58.00, 68 / 10156781, Itallo Orrico dos Anjos Sampaio, 58.00, 69 / 10048498, Thiago Croisfelt Batista, 58.00, 70 / 10060149, Emenson da Cruz Santos, 58.00, 71 / 10040483, Filipe Rodrigues da Silva, 58.00, 72 / 10140444, Sabrina Domitilha Martins Pereira, 58.00, 73 / 10072824, Iuri da Silva Machado, 58.00, 74 / 10075700, Thiago Cesar Ferreira Rodrigues, 58.00, 75 / 10101392, Alandmara Rosa Dionizio Leoncio, 57.00, 76 / 10027276, Geraldo Sousa de Melo, 57.00, 77 / 10057560, Vicente Carlos Melo da Silva Junior, 57.00, 78 / 10122675, Erbert Barbosa Leite, 57.00, 79 / 10028336, Adriano Vicente dos Santos, 57.00, 80 / 10092092, Jason Leandro Firmino do Nascimento, 57.00, 81 / 10042598, Giovane Wallace Rosa, 56.00, 82 / 10157854, Leandro Ricardo Carlos de Souza, 56.00, 83 / 10059978, Talles Jordan Setubal Carvalho, 56.00, 84 / 10013181, Julio Cesar Costa Nunes, 56.00, 85 / 10079139, Henrique Woldam Clemente, 56.00, 86 / 10138329, Luiz Henrique Santos das Virgens, 56.00, 87 / 10041137, Bruno Rodrigo Liberato da Silva, 56.00, 88 / 10088050, Jessika dos Santos Santana, 56.00, 89 / 10161968, Pedro de Freitas Jacob, 55.00, 90 / 10058518, Ana Carolina Bomfim Rodrigues, 55.00, 91 / 10088415, Samuel Santiago de Jesus, 55.00, 92 / 10036290, Eduardo Gabriel Andrade de Lima, 55.00, 93 / 10119214, Wagner Luis de Souza da Luz, 54.00, 94 / 10098224, Francisco Roger Andrade dos Reis, 54.00, 95 / 10108613, Davi Andrade Fagundes, 54.00, 96 / 10144639, Leandro Rocha de Oliveira, 54.00, 97 / 10001107, Willian Jefferson Araujo dos Santos, 54.00, 98 / 10047874, Sergio Eustaquio Martins, 54.00, 99 / 10046592, Pedro Teixeira Vicente, 54.00, 100 / 10023910, Joao Guilherme Vidal do Nascimento, 54.00, 101 / 10114786, Lucio Gomes Nascimento, 54.00, 102 / 10014239, Aldrey Avundano de Santana, 54.00, 103 / 10167686, Thiago Ferreira Comitra, 54.00, 104 / 10204264, Tiago Oliveira de Siqueira, 54.00, 105 / 10119101, Pedro Victor Valente Liborio, 54.00, 106 / 10198326, Fernando Maximo da Silva Neto, 54.00, 107 / 10043761, Douglas William dos Santos Leal, 54.00, 108 / 10007684, Raniere Gomes da Silva, 53.00, 109 / 10053691, Rogerio Lucas dos Santos Rosa, 53.00, 110 / 10034627, Breno Chagas Moreira, 53.00, 111 / 10007031, Julio Cesar dos Anjos Martins, 53.00, 112 / 10073498, Lazaro Meireles Amaral, 53.00, 113 / 10121644, Barbara Diniz Nins, 53.00, 114 / 10136853, Fernando Henrique Souza Silva, 53.00, 115 / 10122758, Joao Marcos Souza Araujo Domingues, 53.00, 116 / 10083867, Maaseias Barbosa Franca, 52.00, 117 / 10121881, Henrique Fernando Palmeira Filho, 52.00, 118 / 10040769, Joao Paulo Castro do Nascimento, 52.00, 119 / 10102365, Alef Giovane Lima do Nascimento Fernandes, 52.00, 120 / 10137984, Daylan Ferreira de Lana, 52.00, 121 / 10014760, Evellyn da Silva Carvalho, 52.00, 122 / 10023336, Rodolfo Lima Goncalves Santos, 52.00, 123 / 10037385, Everton Taveira Baldes Vieira, 52.00, 124 / 10204574, Micael Martins Silva, 52.00, 125 / 10087685, Marciellyo Ribeiro de Oliveira, 52.00, 126 / 10044946, Francisco Lucas Alves de Lima, 51.00, 127 / 10076081, Hittalo Feliciano Soares, 51.00, 128 / 10001491, Rivson Neves Soares da Silva, 51.00, 129 / 10083664, Aloisio dos Santos Mota, 51.00, 130 / 10022789, Diego Gomes de Santana, 51.00, 131 / 10045595, Peterson da Silva Oliveira, 51.00, 132 / 10016565, Daniel Aurelio dos Santos Castro, 51.00, 133 / 10114831, Rodrigo Santos Silva, 51.00, 134 / 10112628, Dijane dos Santos Ferreira, 51.00, 135 / 10032759, Ulisses Antonio Pereira, 50.00, 136 / 10051156, Marcelo Santos Nery, 50.00, 137 / 10192350, Gilmar Cardoso da Silva, 50.00, 138 / 10074870, Anderson da Cruz Lemos, 50.00, 139 / 10009892, Manuel da Fonseca Junior, 50.00, 140 / 10119727, Lucas Ribeiro Costa, 49.00, 141 / 10045387, Bruno Siqueira Soares, 49.00, 142 / 10013259, Gustavo Taffarel Oliveira Freire, 49.00, 143 / 10103008, Daniel Vieira Batista, 49.00, 144 / 10075306, Fernando da Costa Neto, 49.00, 145 / 10035560, Denis Francisco dos Santos, 48.00, 146 / 10003320, Davi Gadelha Oliveira Silva, 48.00, 147 / 10141823, Uallace Patrick Arnellas Reis, 48.00, 148 / 10011022, Paulo dos Santos Valentim, 48.00, 149 / 10166505, Andre Agner de Souza da Luz, 48.00, 150 / 10086242, Dalton da Silva Ferreira, 48.00, 151 / 10057601, Allan Loureiro Rosalino, 48.00, 152 / 10099214, Rennan de Souza da Silva, 48.00, 153 / 10040021, Thiago Gomes dos Santos, 48.00, 154 / 10011850, Tiago Santos dos Santos, 48.00, 155 / 10185156, Marcos Roberto Misael, 47.00, 156 / 10039066, Marcos Rodrigues de Oliveira, 47.00, 157 / 10168549, Lucas Cota Florio, 47.00, 158 / 10129568, Luiz Alberto Santos Leite, 47.00, 159 / 10036816, Marcos Antonio Abreu Barros, 46.00, 160 / 10089338, Ismael Teixeira da Silva, 46.00, 161 / 10109921, Wagner de Oliveira Araujo, 46.00, 162 / 10039697, Marlon Alves Godinho, 46.00, 163 / 10043952, Victor Hugo Ferreira Fagundes, 46.00, 164 / 10019582, Luiz Fernando Rodrigues Ferreira, 45.00, 165 / 10062288, Washington Carlos da Silva, 45.00, 166 / 10126282, William Moises de Oliveira, 44.00, 167 / 10165417, Ricardo de Souza Chagas, 44.00, 168 / 10091965, Luiz Flavio Costa da Gama, 44.00, 169 / 10044030, Alessandro Gomes da Silva, 44.00, 170 / 10125555, Jose Julio Cesar de Carvalho Silva, 44.00, 171 / 10099633, William Gomes Vianna, 44.00, 172 / 10078249, Renato Coriolano, 44.00, 173 / 10098659, Afranio Marcos Ferreira do Nascimento, 43.00, 174 / 10031321, Ednaldo Severino da Silva Junior, 43.00, 175 / 10036768, Israel dos Santos Leite Junior, 43.00, 176 / 10065346, Erick Bastos da Rosa, 42.00, 177 / 10100666, Flavio Antonio de Faria, 42.00, 178 / 10152235, Jhonatas William de Oliveira Costa, 42.00, 179 / 10086666, Davi Glauber Ferreira da Silva, 42.00, 180 / 10056564, Maisa Figueredo da Silva Brito, 42.00, 181 / 10173984, Igor Maia Ferreira, 42.00, 182 / 10072415, Douglas Ferreira Evangelista, 42.00, 183 / 10158042, Josivaldo dos Santos Matias, 42.00, 184 / 10014833, Giovani Perrota dos Santos, 42.00, 185 / 10152147, Heytor Vitor Souza Bezerra de Azevedo, 42.00, 186.

1.1.14.2 ÊNFASE 14: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – MECÂNICA – SUB JUDICE PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10004699, Thiago Augusto Oliveira Roxo, 61.00, 7 / 10136737, Eduardo Cassius de Souza Amaral, 43.00, 22.

1.1.15 ÊNFASE 15: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – TERMINAIS E DUTOS – AC

10077719, Rodrigo Borges Primieri, 77.00, 1 / 10013819, Lucas de Souza Machado, 73.00, 2 / 10118365, Luis Eduardo Moussa Youssef Castelao, 67.00, 3 / 10128472, George Miranda Alves de Moraes e Silva, 64.00, 4 / 10083518, Jose Ilmar Lima Monteiro Junior, 61.00, 5 / 10207019, Gustavo Brattstroem Wagner, 58.00, 6 / 10208704, Alef Vinicius Ramos Dias, 57.00, 7 / 10124807, Fernando Geremias Toni, 56.00, 8 / 10126704, Fulvio Faria Silva, 56.00, 9 / 10055518, Jonathan Pereira da Silva, 56.00, 10 / 10145776, Carlos Eduardo Rodrigues Correia, 55.00, 11 / 10155284, Diego Fidelis Nunes, 54.00, 12 / 10170089, Gabriel Nunes, 54.00, 13 / 10040873, Ivi Caroline Martins da Costa Silva, 54.00, 14 / 10099436, Icaro Leandro Martins, 54.00, 15 / 10108361, Raissa Batista de Medeiros Araujo, 53.00, 16 / 10074229, Carlos Eduardo Cancellier da Fonseca, 52.00, 17 / 10142137, Lucas Haddad Pelaquin, 50.00, 18 / 10005389, Renan Bohn Schwarzbold, 50.00, 19 / 10206948, Flavio Medeiros Seibt, 50.00, 20 / 10201582, Luiz Fidelis de Sousa, 47.00, 21 / 10018843, Victor Resende Lins, 46.00, 22 / 10137778, Georg Bogel Neto, 45.00, 23 / 10089958, Marcelo Silva Custodio, 44.00, 24 / 10118373, Almerio Jose Venancio Pains Soares Pamplona, 44.00, 25 / 10056205, Philipe de Oliveira Vital, 44.00, 26 / 10009816, Marcos Souza Mendes de Queiroz, 43.00, 27 / 10030981, Gabriel Gustavo de Almeida Santos, 42.00, 28 / 10187859, Vagner Flores de Almeida, 39.00, 29.

1.1.15.1 ÊNFASE 15: ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS – TERMINAIS E DUTOS – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10030981, Gabriel Gustavo de Almeida Santos, 42.00, 1.

1.1.16 ÊNFASE 16: ENGENHARIA DE PETRÓLEO – AC

10061960, Gustavo Gregory, 89.00, 1 / 10123118, Rodrigo Bressianini, 86.00, 2 / 10155186, Lucas Alfredo Issa, 84.00, 3 / 10095857, Marcos Antonio de Araujo Moura Filho, 84.00, 4 / 10108061, Vitor Barbosa Fonseca, 84.00, 5 / 10075084, Tiago Andre Figur Messer, 83.00, 6 / 10058619, Rafael dos Santos, 83.00, 7 / 10057100, Higgs Naconecy de Souza, 82.00, 8 / 10006734, Alexandre Folz de Oliveira, 82.00, 9 / 10098578, Luis Fernando de Souza Moreira, 82.00, 10 / 10000121, Rafael Czepak Amabile, 82.00, 11 / 10006852, Frederico Heloui de Araujo, 81.00, 12 / 10070617, Marcelo Toshimi Honda, 81.00, 13 / 10013104, Geovani Aliatti, 80.00, 14 / 10069716, Gustavo Nogueira Nobrega, 80.00, 15 / 10091381, Paris Cabral Campelo, 80.00, 16 / 10128503, Pedro Augusto Rezende, 80.00, 17 / 10068951, Italo Alcantara Pereira, 80.00, 18 / 10027695, Lucas Fadini Favarato, 79.00, 19 / 10090444, Christian Salaro Bresci, 79.00, 20 / 10100353, Marise Machado Rocha, 79.00, 21 / 10051333, Thiago Marques Esteves Povoa, 79.00, 22 / 10046539, Caio de Souza Moura, 78.00, 23 / 10074073, Luiz Felipe Rodrigues Guimaraes, 78.00, 24 / 10096522, Heitor Anselmo Cruz, 78.00, 25 / 10002226, Matheus Carvalheda Germano, 78.00, 26 / 10002426, Tomas de Paiva Cardoso, 78.00, 27 / 10103622, Joao Victor Gois Silva, 78.00, 28 / 10158618, Rafael Jose Franca Marcondes, 77.00, 29 / 10136895, Leonardo Finotti Brazao, 77.00, 30 / 10035193, Gabriel Agrizzi Sartori, 77.00, 31 / 10032671, Simon Savio Santos, 77.00, 32 / 10116010, Heider de Castro e Andrade, 77.00, 33 / 10019281, Marcos Vinicius Suguino, 77.00, 34 / 10096245, Tatiana Silva Ferreira, 77.00, 35 / 10052231, Gabriel Armando Nicaretta, 76.00, 36 / 10093637, Miguel Martinelli Saldanha, 76.00, 37 / 10030494, Andreia da Silva Paixao, 76.00, 38 / 10038928, Thiago Juvencio de Andrade, 76.00, 39 / 10117436, Eduardo Sarruf Pinheiro, 76.00, 40 / 10066151, Hygor Vinicius Costa Silva, 76.00, 41 / 10007504, Fernando Antonio Simoes Carneiro, 76.00, 42 / 10076419, Paulo Henrique Macedo Varao, 75.00, 43 / 10119543, Gabriel Botinelly Bezerril Ribeiro, 75.00, 44 / 10020814, Davi Pavis Parro, 75.00, 45 / 10022597, Guilherme Galvao D Imperio Teixeira, 75.00, 46 / 10124822, Fernando Saraiva Rocha da Silva, 74.00, 47 / 10208413, Victor Rocha de Freitas, 74.00, 48 / 10056491, Wesley Garcia Soares, 74.00, 49 / 10115822, Alexandre Cantuaria de Araujo, 74.00, 50 / 10143824, Frederico Rezende Rosa, 74.00, 51 / 10056605, Rafael Fabricio Alves, 74.00, 52 / 10061617, Jader Leal Araujo, 74.00, 53 / 10026360, Matheus Lessa Arantes Boy, 74.00, 54 / 10043784, Andre Salvador Ponce da Motta, 74.00, 55 / 10039917, Gustavo Wotkosky Breda, 74.00, 56 / 10055500, Eloi Daniel de Araujo Neto, 74.00, 57 / 10010442, Gustavo Silva de Oliveira, 74.00, 58 / 10033346, Marcelo Henrique Zanella, 73.00, 59 / 10163199, Joao Haroldo Pereira Perez, 73.00, 60 / 10066124, Matheus Henrique Pires Miranda, 73.00, 61 / 10190598, Marcelo Jorge Mendes Spelta, 73.00, 62 / 10025359, Vitor Savagnago, 73.00, 63 / 10040105, Anderson Bandeira Garrido, 73.00, 64 / 10090366, Tainan Gabardo Miranda dos Santos, 73.00, 65 / 10048772, Felipe Coutinho Onofre, 73.00, 66 / 10063563, Henrique Batista Cordeiro, 73.00, 67 / 10151212, Nadia Suemi Nobre Ota, 72.00, 68 / 10156677, Paulo Cezar da Costa Martins Filho, 72.00, 69 / 10091619, Gabriel Goncalves Ribeiro, 72.00, 70 / 10166793, Vitor Rodrigues Gomes, 72.00, 71 / 10128948, Rafael Dacorreia, 72.00, 72 / 10040779, Isabela Bezri Pennini, 72.00, 73 / 10064651, Milena Jordao Rempto, 72.00, 74 / 10046683, Luis Felipe Donati Neiva Medeiros Furtado, 72.00, 75 / 10075571, Gustavo Coqueiro de Araujo, 72.00, 76 / 10034339, Bruno Andrade Trindade, 72.00, 77 / 10006893, Jonathan Alves de Melo, 72.00, 78 / 10107317, Lucas Amador Borges, 71.00, 79 / 10005298, Joao Gabriel Souza Debossam, 71.00, 80 / 10066746, Leonardo Monteiro de Carvalho, 71.00, 81 / 10084461, Jose Antonio Vargas Bazan, 71.00, 82 / 10066065, Daniel Almeida Seixas, 71.00, 83 / 10039305, Joao Paulo Beserra Gomes, 71.00, 84 / 10171589, Marcel Cavallini Barbosa, 71.00, 85 / 10100101, Gabriel Carvalho Albuquerque Cunha, 71.00, 86 / 10026994, Tiago Rodrigo Alves de Souza, 71.00, 87 / 10056790, Thiago Silva Viana, 71.00, 88 / 10055188, Leonardo Esteves Cortes Salvio, 71.00, 89 / 10085599, Renan Godoy Burgos, 71.00, 90 / 10038736, Rafael dos Santos Esteves, 70.00, 91 / 10093167, Gustavo Scarparo Pandolfo, 70.00, 92 / 10005710, Marcelo Pustelnik, 70.00, 93 / 10212732, Andre Tayt Sohn Ferioli, 70.00, 94 / 10007480, Eduardo Silva Oliveira, 70.00, 95 / 10053120, Igor Estolano Pinto Ferreira, 70.00, 96 / 10107322, Ricardo Rodrigues Gitti, 70.00, 97 / 10120163, Sarah Costa Silva, 70.00, 98 / 10110374, Wellington Lombardo Nunes de Mello, 70.00, 99 / 10038479, Eros Barreto Vieira, 70.00, 100 / 10017602, Thais Cunha Sampaio, 70.00, 101 / 10010286, Jonathan Ferreira Francisco, 70.00, 102 / 10137279, Fabio Pereira Fleming, 70.00, 103 / 10183453, Cesar Fernandes Sousa, 70.00, 104 / 10107674, Aline Viana Esteves, 70.00, 105 / 10126564, Wesley Monteiro de Sousa, 70.00, 106 / 10098862, Fernando Henrique Paes de Almeida, 70.00, 107 / 10091463, Luiz Eduardo Scotta Angeli, 69.00, 108 / 10112411, Gabriel Romualdo de Azevedo, 69.00, 109 / 10149857, Ieda Leticia Mendes Silva, 69.00, 110 / 10153240, Oswaldo Mendes Franca Junior, 69.00, 111 / 10096642, Rafael Nunes Raulino de Souza, 69.00, 112 / 10053774, Mateus Pinheiro Ramos, 69.00, 113 / 10144533, Joao Pedro Machado Fao, 69.00, 114 / 10104175, Paulo Ricardo Verissimo Caldovino, 69.00, 115 / 10009930, Gerson Maciel Magalhaes, 69.00, 116 / 10067985, Bianca Groner Queiroz, 69.00, 117 / 10093610, Yan Marques Henriques Goncalves, 68.00, 118 / 10126635, Hermano Lucas Pereira da Silva, 68.00, 119 / 10070100, Ricardo Boeira Ivanov, 68.00, 120 / 10049564, Felipe Carvalho Martins, 68.00, 121 / 10078376, Thiago Campanate Poyares da Rocha, 68.00, 122 / 10088685, Rafael Macedo Bendia, 68.00, 123 / 10003383, Ulisses de Alvarenga Morais Neto, 68.00, 124 / 10102853, Lara Jacobina Reis, 68.00, 125 / 10114925, Victor Hugo de Oliveira da Silva, 68.00, 126 / 10042283, Rafael Dunaiski, 68.00, 127 / 10152857, Nathalia Couto de Oliveira, 68.00, 128 / 10045271, Lucas Bolico Pletz Dias, 68.00, 129 / 10001618, Victor Elias Silva, 68.00, 130 / 10095158, Rafael de Magalhaes Dourado, 68.00, 131 / 10164692, Thaylo Xavier de Freitas, 67.00, 132 / 10088592, Karolinne Oliveira Coelho, 67.00, 133 / 10034821, Joao Paulo Gomes de Souza, 67.00, 134 / 10123213, Keila Karina Luz, 67.00, 135 / 10170217, Mateus Victorio Marques, 67.00, 136 / 10100163, Luis Gustavo Pereira Vicente, 67.00, 137 / 10083615, Rafaela Lima Santos de Souza, 67.00, 138 / 10161217, Gustavo Leandro Loureiro, 67.00, 139 / 10078496, Andre Luis da Silva Gusmao, 67.00, 140 / 10109196, Evila Dinar Nobre Cavalcante, 67.00, 141 / 10076761, Breno Martins dos Santos, 67.00, 142 / 10016862, Jardiel Freitas Cunha, 67.00, 143 / 10027069, Moises Simoes da Silva Filho, 67.00, 144 / 10107157, Paulo Vitor de Oliveira, 67.00, 145 / 10063213, Leandro Victalino Galves, 67.00, 146 / 10086804, Henzo Ventorim Comarella, 67.00, 147 / 10096121, Ivamberg Navarro de Almeida Junior, 67.00, 148 / 10073912, Lucas Emanuel Pereira Cordeiro, 67.00, 149 / 10110588, Julio Fernandes Goncalves, 66.00, 150 / 10113200, Jose Neil de Oliveira Pereira Junior, 66.00, 151 / 10030501, Luiz Henrique Almeida Veras, 66.00, 152 / 10050669, Pedro Henrique Fonseca Duque, 66.00, 153 / 10114097, Emanoelle Ximenes Dias, 66.00, 154 / 10061565, Matheus Henrique Silva Santos, 66.00, 155 / 10110507, Matheus Santinello, 66.00, 156 / 10005945, Eric Freire Sampaio, 66.00, 157 / 10070625, Gabriel Duarte de Andrade, 66.00, 158 / 10028568, Lucas Marques Vicente, 66.00, 159 / 10069899, Marina Barroso Alves, 66.00, 160 / 10070006, Daniel Souza de Almeida, 66.00, 161 / 10132284, Pedro Henrique Pinto Campos, 66.00, 162 / 10099320, Gustavo Willig Quintino Santos, 66.00, 163 / 10024016, Caio Cesar Dias Matos, 66.00, 164 / 10094171, Matheus Bizinotto Rezende, 66.00, 165 / 10034855, Jose Airton Menezes Filho, 66.00, 166 / 10010526, Gustavo de Rezende Dias, 65.00, 167 / 10077336, Renan Mazzini Torres de Souza, 65.00, 168 / 10096995, Bernardo Manica Lima, 65.00, 169 / 10035452, Brian Perecmanis, 65.00, 170 / 10001665, Nikolas Lukin, 65.00, 171 / 10104682, Henrique dos Reis Soares, 65.00, 172 / 10083150, Joao Bosco Maciel Filho, 65.00, 173 / 10102464, Carina Lima de Macedo, 65.00, 174 / 10102680, Vinicius Agostinho de Andrade, 65.00, 175 / 10036887, Vinicios Prestes Morigi, 65.00, 176 / 10062550, Tie Menezes Oliveira, 65.00, 177 / 10053233, Davi Dezerto Ribeiro Borges, 65.00, 178 / 10071453, Mauricio Eduardo Monteiro Costa e Souza, 65.00, 179 / 10088690, Thiago Henrique Campos Bastos, 65.00, 180 / 10147275, Guilherme Henrique Miao, 64.00, 181 / 10067614, Matheus Marins Gonzaga, 64.00, 182 / 10061669, Guilherme Fernandes Braga, 64.00, 183 / 10055748, Lucas Geocze Cotrim, 64.00, 184 / 10096432, Rodrigo Gianni Ferreira, 64.00, 185 / 10105879, Igor Augusto Negri Donini, 64.00, 186 / 10085620, Celso Mascarenhas Coutinho Junior, 64.00, 187 / 10169455, Marcelo Lima Almeida Junior, 64.00, 188 / 10038877, Raniel Deivisson de Alcantara Albuquerque, 64.00, 189 / 10142461, Gabriel Antonio da Silva Lamounier, 64.00, 190 / 10122063, Rodrigo Silva Tavares, 64.00, 191 / 10082919, Keldrin Lima Bianchini, 64.00, 192 / 10088371, Filipe Rafael Tavares Pereira, 64.00, 193 / 10192000, Renato Bonesso de Carvalho e Silva, 64.00, 194 / 10046718, Leonardo Soares Fernandes, 64.00, 195 / 10059538, Alexandre Liberal Cavalcanti, 64.00, 196 / 10112487, Gabriel Vivacqua Badiola, 64.00, 197 / 10138017, Vinicius Paes, 64.00, 198 / 10078570, Davi Fiorese Bissoli, 64.00, 199 / 10035763, Eduardo da Silva Paranhos Sobrinho, 64.00, 200 / 10002461, Augusto Jose Gouveia Carvalho, 64.00, 201 / 10049383, Raphael Murcia Coelho, 64.00, 202 / 10054067, Leandro Jader Trindade Lopes, 64.00, 203 / 10123274, Vanessa Valenca dos Santos, 64.00, 204 / 10072522, Vinicius Mattos de Mello, 64.00, 205 / 10142143, Icaro Ramon Silva de Andrade, 64.00, 206 / 10062035, Carla Signorelli Luizari, 64.00, 207 / 10002269, Livia Minette de Oliveira, 64.00, 208 / 10058422, Roberto Correa Buchala, 64.00, 209 / 10072388, Isabela dos Santos Hoelz, 64.00, 210 / 10041956, Kauwa Miller Barros, 64.00, 211 / 10031120, Luis Henrique Morgado da Cruz Azevedo, 64.00, 212 / 10027438, Gabriel Carvalho Carneiro, 64.00, 213 / 10177054, Victor Cardoso Thiers Vieira, 64.00, 214 / 10066230, Felipe Godoy de Carvalho, 64.00, 215 / 10121335, William Santos da Silva Pereira, 63.00, 216 / 10079502, Carlos Eduardo Silva Rangel, 63.00, 217 / 10145622, Milton Candido Torres da Silva, 63.00, 218 / 10130566, Jose Victor Neves Ibrahim, 63.00, 219 / 10103816, Jonathan Santana Lobo, 63.00, 220 / 10085416, Caio Francisco Vasconcelos de Oliveira, 63.00, 221 / 10055630, Felipe Guimaraes Santos, 63.00, 222 / 10003802, Thyago Alexandre Kufner, 63.00, 223 / 10141787, Giovanni Santos Carvalho, 63.00, 224 / 10020323, Antonio Eduardo Vale de Azeredo, 63.00, 225 / 10106753, Jair Santos Bastos Junior, 63.00, 226 / 10201358, Mariana Vieira Casanova Monteiro, 63.00, 227 / 10002076, Nina Wargas de Faria Roma Bulcao, 63.00, 228 / 10016533, Pedro Raposo Rodrigues Magalhaes, 63.00, 229 / 10124114, Hermelindo de Oliveira Manoel, 63.00, 230 / 10007858, Eros Henrique de Souza Lima, 63.00, 231 / 10007870, Gessica Souza da Silva, 63.00, 232 / 10096506, Guilherme Cesar Ribeiro, 63.00, 233 / 10019600, Julia Almeida Costa Pimentel, 63.00, 234 / 10157302, Jefferson Viana Aguiar, 62.00, 235 / 10124869, Tiago Henrique Leitao Dalcuche, 62.00, 236 / 10142113, Hans Peter Van Putten, 62.00, 237 / 10098208, Alice Barbosa Machado, 62.00, 238 / 10053887, Marco Germano Conte, 62.00, 239 / 10124621, Igor Moura Queiroz, 62.00, 240 / 10187747, Igor Soares Oliveira, 62.00, 241 / 10007300, Mateus Kenji Shimada, 62.00, 242 / 10052794, Joao Henrique Bessa Gomes, 62.00, 243 / 10018626, Joao Marcos Bastos Vieira, 62.00, 244 / 10037740, Francis Diego Moretto Sarturi, 62.00, 245 / 10011012, Thiago Oliveira Marinho, 62.00, 246 / 10109994, Victor Hugo Benicio Pinto, 62.00, 247 / 10068132, Gustavo Setti Ulson de Souza, 62.00, 248 / 10068268, Davi Mario Cunha de Souza, 62.00, 249 / 10048445, Victor Ferreira de Paula, 62.00, 250 / 10048026, Dennys Jose Cavalcante Santana, 62.00, 251 / 10039129, Pedro Santa Rita Siqueira da Silva, 62.00, 252 / 10204075, Joao Vitor Rios Fuck, 62.00, 253 / 10085591, Clara Sabio Cantieri, 62.00, 254 / 10087909, Gilberto de Martin Oliveira, 62.00, 255 / 10192138, Raphael Vasques Fernandes, 62.00, 256 / 10138323, Daniel Moreira dos Santos, 62.00, 257 / 10039937, Joao Cesar Fonseca Onofrio Neto, 62.00, 258 / 10048655, Lucas Antonio Pereira de Melo, 62.00, 259 / 10123390, Withiana Barros de Carvalho, 62.00, 260 / 10096469, Guilherme Lanna Xavier de Carvalho, 62.00, 261 / 10158620, Paulo Iuri de Borba Perin, 62.00, 262 / 10071000, Gabriel Tendrih Castineira, 61.00, 263 / 10043506, Felipe Melo Leite, 61.00, 264 / 10000073, Victor Alexandre Bruzi, 61.00, 265 / 10083534, Marcelo Motta de Castro, 61.00, 266 / 10085209, Luisa Figueiredo Campbell, 61.00, 267 / 10000724, Marcelo Vianna Baiao, 61.00, 268 / 10096297, Murilo Machado Camargo, 61.00, 269 / 10037110, Fidel Fernandes Pereira, 61.00, 270 / 10066881, Erberson Felipe Ribeiro do Nascimento, 61.00, 271 / 10107711, Lucas Garcia Pereira, 61.00, 272 / 10134425, Jose Rafael Vieira Costa Filho, 61.00, 273 / 10101243, Cesar Ricardo Rabahi, 61.00, 274 / 10098160, Lucas Prates Santana, 61.00, 275 / 10117006, Thales Cursino Goncalves, 61.00, 276 / 10127398, Ciro Fraga Alegretti, 61.00, 277 / 10083855, Matheus Ruas Miranda Signorelli, 61.00, 278 / 10198722, Aderson Dionisio Leite Neto, 61.00, 279 / 10115399, Lucas Duarte Pinheiro, 61.00, 280 / 10031157, Leandro Barros Bittar, 61.00, 281 / 10086860, Durval Neves Pimentel, 61.00, 282 / 10032802, Fabiola Imperiano Figueira, 61.00, 283 / 10070260, Paulo Cesar Francisco, 61.00, 284 / 10055333, Allan Coelho de Castro, 61.00, 285 / 10069736, Andre Soares Pires Bueno de Arruda, 61.00, 286 / 10112638, Jonathan Gumz, 61.00, 287 / 10012969, Thiago Sepulveda Suzart, 61.00, 288 / 10030467, Mayara de Jesus Rocha Santos, 61.00, 289 / 10124823, Peter Monteiro dos Santos Junior, 61.00, 290 / 10005618, Nathan Gazon da Silva, 61.00, 291 / 10108525, Ruan Octavio Pimentel Ribeiro, 61.00, 292 / 10079802, Alexandre Vaz Franco Fernandes, 61.00, 293 / 10028167, Sabrina Bugarin Guedes, 61.00, 294 / 10141885, Raphael de Almeida Bernini, 60.00, 295 / 10006548, Bruno Almeida Hortmann, 60.00, 296 / 10126279, Clarissa Andrade Santarem, 60.00, 297 / 10084328, Julio Cesar Gomes de Araujo Filho, 60.00, 298 / 10070194, Luiz Victor Moraes Riba, 60.00, 299 / 10057923, Daniel Guimaraes Alvarenga, 60.00, 300 / 10105747, Andre Mendes Quintino, 60.00, 301 / 10117507, Victor Rafael Lima Souza Franco, 60.00, 302 / 10005404, Meline Rezende Magalhaes, 60.00, 303 / 10109110, Thiago Felipe de Souza Vieira, 60.00, 304 / 10024678, Jorge de Oliveira Brandao, 60.00, 305 / 10209758, Anderson Takeo Tanioka Molossi, 60.00, 306 / 10040728, Antonio Camilo Boaretto Guimaraes, 60.00, 307 / 10148274, Wesley Michael Pereira Silva, 60.00, 308 / 10034625, Igor de Mesquita Figueredo, 60.00, 309 / 10032604, Douglas Ribeiro Antunes, 60.00, 310 / 10215626, Pedro Lima e Silva, 60.00, 311 / 10120026, Silvio Ribeiro Dias Junior, 60.00, 312 / 10009380, Pedro Henrique Barcellos Carmona, 60.00, 313 / 10012218, Bruno Henrique Veras Dantas, 60.00, 314 / 10094211, Claudio Humberto Junqueira de Sousa, 60.00, 315 / 10090988, Deraldo de Carvalho Jacobina de Andrade, 60.00, 316 / 10189386, Carolina Ribeiro Fernandes, 60.00, 317 / 10126937, Michele Maidel, 60.00, 318 / 10183611, Bruna Motta de Carvalho, 60.00, 319 / 10082162, Erijanio Nonato Silva, 60.00, 320 / 10151303, Ary Cardoso de Araujo, 60.00, 321 / 10155650, Alex Denjoy Prado Marques, 60.00, 322 / 10125069, Alexandre Alves Brito Conceicao, 60.00, 323 / 10058717, Rafael Delazeri, 60.00, 324 / 10106615, Vitor Hugo Sattamini Guimaraes de Souza, 60.00, 325 / 10086835, Cassio Rodrigues Mello, 60.00, 326 / 10018676, Igor Vasconcelos de Lacerda, 60.00, 327 / 10029196, Ricardo Luiz Soares Junior, 60.00, 328 / 10025275, Cintia Daniely Pereira Sandes, 60.00, 329 / 10122204, Herica da Vitoria Nunes dos Santos, 60.00, 330 / 10117088, Isabela do Nascimento Borel, 60.00, 331 / 10042761, Marcello Campos de Azevedo, 60.00, 332 / 10000051, Rafael Maia Gomes, 60.00, 333 / 10112849, Pedro Henrique Calazans da Paz, 60.00, 334 / 10115346, Yara Barbosa Franco, 60.00, 335 / 10007271, Rafael Augusto Domingos Pessoa de Melo, 60.00, 336 / 10086889, Aderson de Souza Maia, 59.00, 337 / 10083845, Stella Cristina Pinto Cavalli, 59.00, 338 / 10027091, Gustavo Rech, 59.00, 339 / 10068833, Rodrigo Leonel Sartorato, 59.00, 340 / 10090430, Wanderson Araujo Fernandes, 59.00, 341 / 10017487, Anny Beatriz Cabral de Andrade, 59.00, 342 / 10065176, Ezequiel Breno Rodrigues Reis, 59.00, 343 / 10146146, Alison Leal Arantes, 59.00, 344 / 10001404, Lenon Matos de Menezes, 59.00, 345 / 10013762, Gustavo Spohr Plentz, 59.00, 346 / 10009730, Marcio Valdemar Santana Teixeira, 59.00, 347 / 10048214, Mauricio Bigogno Monteiro, 59.00, 348 / 10060656, Rodrigo Lucas Soares, 59.00, 349 / 10009243, Jean Andrade Barbosa, 59.00, 350 / 10019100, Kelson Monteiro de Paiva, 59.00, 351 / 10104458, Daniel Pereira de Castro, 59.00, 352 / 10054998, Eduardo Buarque de Alcazar, 59.00, 353 / 10106649, Wellington Alvarenga Nunes, 59.00, 354 / 10011458, Ayla Bosso de Souza, 59.00, 355 / 10010304, Julia Trinta Procaci, 59.00, 356 / 10165082, Douglas Ivan Becker, 59.00, 357 / 10098354, Max Henrique Goncalves de Lima, 59.00, 358 / 10088275, Joao Paulo Vargas Tavares Manhaes, 59.00, 359 / 10057296, Renan dos Reis Monteiro, 59.00, 360 / 10040362, Anderson Josue Pantoja Freire, 59.00, 361 / 10008097, Filipe Almeida de Rezende, 59.00, 362 / 10019061, Breno Diego Lopes dos Santos, 59.00, 363 / 10077965, Joao Pedro Schneider Gauer, 59.00, 364 / 10013523, Gabriel Schimit Ribeiro, 59.00, 365 / 10124493, Matheus Vidal Bessa, 59.00, 366 / 10109438, Rafael Louzada Matos, 59.00, 367 / 10068156, Renato Abner Oliveira Silva, 59.00, 368 / 10001687, Ellen Kindermann, 59.00, 369 / 10050004, Gabriel Santos Pereira, 59.00, 370 / 10074769, Lucas Araujo Chiari, 59.00, 371 / 10060253, Andre Victor Aragao Soares, 59.00, 372 / 10034799, Jose Balbino de Jesus Filho, 59.00, 373 / 10070354, Leonardo Santana Silva, 59.00, 374 / 10019604, Breno Eduardo Tavares Soares, 59.00, 375 / 10130279, Kesiany Maxima de Souza, 59.00, 376 / 10088729, Tiago Jose de Menezes Cardoso, 59.00, 377 / 10106822, Augusto Henrique dos Santos, 59.00, 378 / 10143920, Anderson Patricio Resende, 58.00, 379 / 10069858, Savio Izidorio Lima, 58.00, 380 / 10151100, Gabriel Henrique da Cunha, 58.00, 381 / 10127611, Gustavo Santana de Souza, 58.00, 382 / 10176584, Ronaldo Duarte Campos, 58.00, 383 / 10037277, Matheus Henriques Silva Lopes, 58.00, 384 / 10174221, Rodrigo Pimentel Fernandes, 58.00, 385 / 10162580, Joao Pedro Castro de Andrade, 58.00, 386 / 10129815, Lucas Araujo Lima Almeida, 58.00, 387 / 10135908, Tomas de Oliveira Silvany, 58.00, 388 / 10114224, Milena Inez Trindade de Moura, 58.00, 389 / 10125225, Elisa Martins dos Santos Lima, 58.00, 390 / 10167820, Milene Muniz Eloy da Costa, 58.00, 391 / 10021153, Daniel de Rezende Silva, 58.00, 392 / 10114373, Carlos Roberto Neves Junior, 58.00, 393 / 10107988, Yan Trindade Lisboa Gomes, 58.00, 394 / 10068754, Daniel Bussmann Ferreira, 58.00, 395 / 10173451, Rafael Coelho Assuncao, 58.00, 396 / 10059449, Hugo Barbosa Lemos, 58.00, 397 / 10111067, Luis Felipe Alves Paiva de Brito, 58.00, 398 / 10062239, Caio Fragale Pastusiak, 58.00, 399 / 10025118, Gabriel Bessa de Freitas Fuezi Oliva, 58.00, 400 / 10104784, Jeferson Khoury Oliveira, 58.00, 401 / 10196069, Murilo Trevisan Bresci Junior, 58.00, 402 / 10197111, Caio Barbosa Garcia, 58.00,

403 / 10005747, Raquel Saito Neris, 58.00, 404 / 10039779, Guilherme dos Santos Roberto Nascimento, 58.00, 405 / 10080476, Mateus Ventura Souza, 58.00, 406 / 10053991, Yamara Matos Oliveira, 58.00, 407 / 10050002, Sara Saraiva de Lira Araujo, 58.00, 408 / 10146611, Caio Eller Pazzini, 58.00, 409 / 10023959, Bruno Pena Modesto, 58.00, 410 / 10062784, Marllon Filipe Quinellato Alves, 58.00, 411 / 10088495, Milena Lima Brandao, 58.00, 412 / 10035981, Luisa Nogueira de Azeredo Coutinho Soares, 58.00, 413 / 10121879, Vinicius Akio Hoshikawa Tsuha, 58.00, 414 / 10006555, Cassio Luis Schneider, 58.00, 415 / 10046412, Gleison Monteiro Alves, 58.00, 416 / 10112316, Jocenrique Carlo de Oliveira Rios Filho, 58.00, 417 / 10150712, Franco Bianchetti Saintyves, 58.00, 418 / 10041605, Henrique Quaresma Gaudeoso, 58.00, 419.

1.1.16.1 ÊNFASE 16: ENGENHARIA DE PETRÓLEO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10084461, Jose Antonio Vargas Bazan, 71.00, 1 / 10096297, Murilo Machado Camargo, 61.00, 2 / 10030215, Joao Bosco de Carvalho Junior, 51.00, 3 / 10085554, Leandro do Nascimento Aragao, 47.00, 4 / 10124074, Luiz Carlos de Sousa Queiroga Junior, 44.00, 5 / 10093772, Pedro Henrique Soares Santos, 44.00, 6 / 10041638, Mauricio Lordello Cortez, 41.00, 7 / 10114531, Luiz Gustavo Oliveira Santos, 41.00, 8 / 10155339, Vanderlei Peres, 39.00, 9.

1.1.16.2 ÊNFASE 16: ENGENHARIA DE PETRÓLEO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10096522, Heitor Anselmo Cruz, 78.00, 1 / 10030494, Andreia da Silva Paixao, 76.00, 2 / 10114925, Victor Hugo de Oliveira da Silva, 68.00, 4 / 10070625, Gabriel Duarte de Andrade, 66.00, 5 / 10041956, Kauwa Miller Barros, 64.00, 6 / 10055630, Felipe Guimaraes Santos, 63.00, 7 / 10007858, Eros Henrique de Souza Lima, 63.00, 8 / 10000073, Victor Alexandre Bruzi, 61.00, 9 / 10098160, Lucas Prates Santana, 61.00, 10 / 10117507, Victor Rafael Lima Souza Franco, 60.00, 11 / 10112849, Pedro Henrique Calazans da Paz, 60.00, 12 / 10019061, Breno Diego Lopes dos Santos, 59.00, 13 / 10050004, Gabriel Santos Pereira, 59.00, 14 / 10034799, Jose Balbino de Jesus Filho, 59.00, 15 / 10127611, Gustavo Santana de Souza, 58.00, 16 / 10114224, Milena Inez Trindade de Moura, 58.00, 17 / 10023959, Bruno Pena Modesto, 58.00, 18 / 10046412, Gleison Monteiro Alves, 58.00, 19 / 10017703, Laura Barrios de Barros Rigo, 58.00, 20 / 10012023, Jefferson Berto Virginio, 57.00, 21 / 10034825, Rafael Menezes Guedes, 56.00, 23 / 10017422, Willian Souza Lima, 56.00, 24 / 10000268, Thiago de Andrade Saldanha, 55.00, 25 / 10127735, Leandro Henrique Alves, 55.00, 26 / 10119083, Leonardo Gomes da Silva, 55.00, 27 / 10036827, Murilo de Almeida Moreira, 55.00, 28 / 10197183, Bruno Souza da Cruz Batista, 54.00, 29 / 10052457, Marcus Vinicius Siqueira de Mendonca, 54.00, 30 / 10098912, Lucas de Miranda Henrique, 54.00, 31 / 10073890, Rodrigo Ferreira dos Santos, 54.00, 32 / 10017968, Edgar Henrique de Souza, 53.00, 33 / 10071184, Guilherme Mauricio Soares de Souza, 52.00, 34 / 10108814, Isaac Conceicao Silva Paixao, 52.00, 35 / 10065716, Walleska Monyele Lopes de Almeida, 51.00, 36 / 10149881, Leticia da Silva dos Santos, 51.00, 37 / 10013854, Caique de Azevedo Ferreira, 50.00, 38 / 10118019, Taylor Hans Ferreira dos Santos, 50.00, 39 / 10066899, Fabiano de Oliveira Ferreira, 49.00, 40 / 10072305, Joao Gabriel do Nascimento Pinto, 49.00, 41 / 10157294, Ingrid Goncalves Carneiro, 48.00, 42 / 10047436, Alana Nascimento da Silva Bentevenga, 48.00, 43 / 10135579, Jorge Chagas de Lira Junior, 47.00, 44 / 10049509, Carlos Eduardo Damasceno Gomes de Matos, 47.00, 45 / 10000360, Samantha Alcantara Fernandes Ramos, 47.00, 46 / 10102472, Leandro Santos da Silva, 47.00, 47 / 10065408, Leonardo Souza Braga, 46.00, 48 / 10030532, Hugo Jose Santos de Oliveira, 46.00, 49 / 10097853, Aloisio Bispo de Jesus Junior, 44.00, 50 / 10121253, Anderson Freitas da Cunha, 44.00, 51 / 10030986, William de Souza Magalhaes, 43.00, 52 / 10070047, Tanure Almeida da Silva, 43.00, 53 / 10160485, Pedro Augusto Silva de Lima, 43.00, 54 / 10182405, Lisyanne Barbosa Santana, 41.00, 55 / 10053294, Osvan Passos Batista, 39.00, 56 / 10008376, Leonardo Rodrigues de Barcelos, 38.00, 57 / 10173579, Aroaldo de Souza Santos, 36.00, 58.

1.1.16.3 ÊNFASE 16: ENGENHARIA DE PETRÓLEO – SUB JUDICE NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10009930, Gerson Maciel Magalhaes, 69.00, 3 / 10108792, Felipe Barbosa Ougano, 57.00, 22.

1.1.17 ÊNFASE 17: ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO – AC

10064570, Rafael Talyuli Vieira Burlamaqui, 97.00, 1 / 10113724, Lucas Teixeira de Carvalho, 91.00, 2 / 10186852, Guilherme Melgaco de Carvalho, 90.00, 3 / 10210425, Giovana Pinheiro Avelar Costa, 90.00, 4 / 10064033, Luccas de Moura Ribeiro, 89.00, 5 / 10001111, Arthur Mussi Luz, 89.00, 6 / 10090040, Breno Saldanha Sousa, 88.00, 7 / 10072478, Amanda Diniz Quelha de Sa, 88.00, 8 / 10005173, Mateus Costa Pinheiro, 88.00, 9 / 10006939, Giovani Andrade Siqueira, 87.00, 10 / 10057908, Fabricio Jesus dos Reis, 86.00, 11 / 10069898, Igor Falcao de Mattos, 86.00, 12 / 10000676, Marcos Vinicius Almeida Narciso, 86.00, 13 / 10176523, Luis Eduardo Rauber Motta, 86.00, 14 / 10082391, Guilherme Rosa de Toledo, 85.00, 15 / 10064834, Luis Filipe Oliveira Silva, 85.00, 16 / 10003973, Bruno Teixeira Silva, 85.00, 17 / 10036255, Victor Augusto Farias Rocha, 85.00, 18 / 10164203, Joao Ricardo Dias de Souza, 85.00, 19 / 10039734, Emanuelle Dantas de Freitas, 85.00, 20 / 10155073, Pedro Henrique de Jesus Santos, 85.00, 21 / 10137173, Rafael de Oliveira Fonseca, 84.00, 22 / 10101881, Camylla Karen Sales Silva, 84.00, 23 / 10136385, Matheus Henrique Schwarz Silva, 84.00, 24 / 10135159, Dian Celante, 84.00, 25 / 10050638, Adriano Martins Hissanaga, 84.00, 26 / 10044170, Breno Scalco Campagnolo, 83.00, 27 / 10019972, Pedro Ivo Nascimento Maiato Pereira, 83.00, 28 / 10046977, Julia Boechat Celani Zwirman, 83.00, 29 / 10006303, Pedro Maia Araujo, 83.00, 30 / 10026151, Lucas Sugano Botti, 83.00, 31 / 10044263, Thomaz Antonio Godoy Perilli, 83.00, 32 / 10064424, Thiago Ferreira de Almeida, 83.00, 33 / 10090521, Antonio Arriva de Toledo, 83.00, 34 / 10146508, Gustavo Volney Mota Amaral, 83.00, 35 / 10042372, Yuri Guimaraes Parovszky, 82.00, 36 / 10024610, Matheus Novello Favero, 82.00, 37 / 10016851, Vitor Pirovani Paixao, 82.00, 38 / 10064557, Thiago Oliveira Castro, 82.00, 39 / 10207136, Caio Marques Fernandes, 82.00, 40 / 10174279, Renan Vieira Bela, 82.00, 41 / 10097439, Matheus Goncalves da Silva Souza, 82.00, 42 / 10086032, Rodolpho da Cunha Marques, 81.00, 43 / 10068959, Tiago Silva Miranda Lemos, 81.00, 44 / 10145767, Vitor Brandao Boechat, 81.00, 45 / 10016837, Nicholas Camatti Oliveira, 81.00, 46 / 10125537, Camila Pacheco de Araujo, 81.00, 47 / 10063564, Rodrigo Curvelo Santos, 81.00, 48 / 10053247, Maxuel Silva Lemos, 81.00, 49 / 10014711, Luis Felipe Bredaiholi, 81.00, 50 / 10059785, Andre Gomes Cruz, 81.00, 51 / 10176565, Luis Fernando Mercier Franco, 80.00, 52 / 10104808, Bruno Ettore Souza Lagrotta, 80.00, 53 / 10123244, Eduardo Vicente Fernandes, 80.00, 54 / 10066657, Vinicius Gabriel Macedo Cruz, 80.00, 55 / 10093085, Michele Almeida de Aguiar, 80.00, 56 / 10195749, Rodrigo Lucas Tenorio Calazans de Lira, 80.00, 57 / 10038052, Hugo Silva Pereira, 80.00, 58 / 10058271, Bruno Rossetti de Souza, 80.00, 59 / 10040265, Vinicius da Costa Delia, 80.00, 60 / 10017357, Joao Paulo da Silva Queiroz Menezes, 80.00, 61 / 10096624, Luiz Felipe Kusler Possani, 80.00, 62 / 10099144, Lucas Rodrigues Cunha Teixeira, 80.00, 63 / 10093870, Jamille Araujo Fentanes, 80.00, 64 / 10142840, Vitor da Rosa Rohde, 80.00, 65 / 10001385, Everton Geraldo Ladeira de Carvalho, 80.00, 66 / 10002462, Mariana Bittencourt Ribeiro, 80.00, 67 / 10020396, Paulo Eduardo de Morais Gonzales, 79.00, 68 / 10139065, Luiz Henrique Roale Baptista Pereira, 79.00, 69 / 10036741, Paola Rodrigues Bassam, 79.00, 70 / 10035149, Dario Rodrigues do Nascimento Junior, 79.00, 71 / 10070010, Plinio Vinicius Alves dos Santos, 79.00, 72 / 10099573, Natalia Nascimento Tamiozzo, 79.00, 73 / 10001336, Andre Luiz Lourenco Magalhaes, 79.00, 74 / 10084744, Fernando Garcia Friaca, 79.00, 75 / 10106972, Ricardo Gomes Hartung Araujo, 79.00, 76 / 10067220, Ricardo Luiz Fernandes Oliveira, 79.00, 77 / 10058237, Isabela Barreto Tolentino, 79.00, 78 / 10004735, Thales Antonio Amarante, 78.00, 79 / 10101463, Guilherme Bianchin de Camargo, 78.00, 80 / 10033175, Victor Oliveira Alves, 78.00, 81 / 10113583, Mellyssa Soares de Souza, 78.00, 82 / 10040614, Humberto Machado Matos, 78.00, 83 / 10023246, Gustavo Feliciano de Jesus Barcelos, 78.00, 84 / 10185962, Erick Yuki Emori, 78.00, 85 / 10164704, Steffany Targa Kronmeyer, 78.00, 86 / 10097273, Rafael dos Santos Nascimento de Brito, 78.00, 87 / 10194327, Marcus Vinicius Faustino, 78.00, 88 / 10092469, Paula Cintia Pereira Chaves, 78.00, 89 / 10104543, Neide Aparecida Archanjo de Carvalho, 78.00, 90 / 10021891, Daniel Henrique Ortega Buani, 78.00, 91 / 10101086, Luiz Fernando Raposo Junior, 78.00, 92 / 10096570, Felipe Macedo Freitas Siqueira, 77.00, 93 / 10043584, Arthur Duarte de Marins Costa, 77.00, 94 / 10176730, Rodrigo Platt Moreira Ribeiro, 77.00, 95 / 10015890, Pablo Wellington Fernandes, 77.00, 96 / 10028221, Caio Philippe Carvalho Moura, 77.00, 97 / 10032562, Isabella Christina Cavalcante Quaranta, 77.00, 98 / 10069129, Pedro Henrique Davi Constantino, 77.00, 99 / 10084672, Rafael Winkler Andrade, 77.00, 100 / 10132428, Francilio Santos da Cruz, 77.00, 101 / 10041921, Rodrigo Pereira Campelo, 77.00, 102 / 10033353, Renata Domingues Ricco, 77.00, 103 / 10083643, Luan Francisco Alves do Nascimento Pereira, 77.00, 104 / 10055966, Nathalia Teles Gomes Machado, 77.00, 105 / 10040520, Arthur Nevins Castro Bravo, 77.00, 106 / 10159449, Leonardo Tourasse Galdino, 76.00, 107 / 10044236, Jefferson Alves Bezerra, 76.00, 108 / 10029453, Pedro Henrique Cabral de Souza, 76.00, 109 / 10035767, Bruno Celotti, 76.00, 110 / 10031650, Pedro Henrique Sansone Farinazzo, 76.00, 111 / 10111247, Ricardo de Paula Assis, 76.00, 112 / 10068211, Heytor Fabricio Arantes Frauches Reis, 76.00, 113 / 10029994, Bruna de Lima Diniz, 76.00, 114 / 10099516, Breno Guanabara Correa, 76.00, 115 / 10062626, Ana Luiza de Paula Salgado, 76.00, 116 / 10186857, Igor Domingos Rodrigues, 76.00, 117 / 10113225, Natieli Souza de Vargas, 76.00, 118 / 10088286, Moacyr Avellar Rodrigues, 76.00, 119 / 10104968, Vinicius Lima Ferreira, 76.00, 120.

1.1.17.1 ÊNFASE 17: ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10025248, Michael Davis Montani Junior, 65.00, 1 / 10145508, Luan Cassio Barbosa Patricio, 63.00, 2 / 10093215, Roberto Covaleski Zubaran, 57.00, 3 / 10053987, Claudio Mendes Cascaes, 56.00, 4 / 10014915, Murilo Cadamuro Maida, 55.00, 5 / 10090018, Julia Gabriela de Oliveira Dantas, 46.00, 6 / 10163161, Walter Buga Ramos, 45.00, 7 / 10101606, Luciana Cristina de Andrade da Silva, 44.00, 8.

1.1.17.2 ÊNFASE 17: ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10057908, Fabricio Jesus dos Reis, 86.00, 1 / 10019972, Pedro Ivo Nascimento Maiato Pereira, 83.00, 2 / 10068959, Tiago Silva Miranda Lemos, 81.00, 3 / 10093085, Michele Almeida de Aguiar, 80.00, 4 / 10104968, Vinicius Lima Ferreira, 76.00, 5 / 10145402, Daniel Passos Taira, 75.00, 6 / 10009147, Joao Carlos Carneiro da Silva Junior, 75.00, 7 / 10096511, Igor dos Santos Gomes, 73.00, 8 / 10141168, Mateus Battalini Silva, 72.00, 9 / 10079659, Mauricio Rocha de Brito, 71.00, 10 / 10003075, Matheus Caputo Bello, 71.00, 11 / 10014179, Homero Jacinto Sena, 70.00, 12 / 10024926, Vinicius Trindade Maranhao, 70.00, 13 / 10148267, Felipe Barbosa de Souza e Silva, 70.00, 14 / 10023355, Lucas Henrique Ferreira Guerra, 69.00, 15 / 10067024, Eunice Alves Vieira de Andrade, 68.00, 16 / 10081611, Arley Souza Carvalhal, 68.00, 17 / 10035489, Taina da Conceicao Pereira, 68.00, 18 / 10095871, Ricardo Rangel Pinheiro Ramos, 66.00, 19 / 10092016, Renato Rocha Valerio, 65.00, 20 / 10147820, Sabrina Costa Souza Nascimento, 65.00, 21 / 10052459, Guilherme Firmo de Matos, 65.00, 22 / 10097482, Erik Almeida de Souza, 64.00, 23 / 10131238, Erica de Mendonca Pereira, 64.00, 24 / 10011076, Alessandro Santos de Oliveira, 63.00, 25 / 10098497, Arnon Miranda da Silva, 63.00, 26 / 10095843, Cristiano Francisco de Azevedo Junior, 62.00, 27 / 10062951, Leonardo Passos da Silva, 62.00, 28 / 10042214, Luana Izidio Flores, 62.00, 29 / 10023332, Nara Goncalves Macedo, 62.00, 30 / 10046822, Veronica de Jesus Pereira, 61.00, 31 / 10041550, Murilo de Medeiros Augusto, 60.00, 32 / 10157945, Vitor Bastos Silva, 60.00, 33 / 10169341, Thiago Moura da Rocha Bastos, 60.00, 34 / 10038238, Pabllo Leite Andrade Silva, 60.00, 35 / 10000182, Nathalli Meorlluw Mello, 60.00, 36 / 10062001, Anderson Nascimento Prudente, 59.00, 37.

1.1.18 ÊNFASE 18: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – AC

10014715, Bruno de Freitas Barbosa, 89.00, 1 / 10069617, Victor Peres Santoro Anastacio, 87.00, 2 / 10131664, Vitor Lage de Assis Rocha, 84.00, 3 / 10045250, Ramon Lopes do Nascimento, 84.00, 4 / 10112263, Rafael Travassos Melo, 83.00, 5 / 10014323, Ciro Maia de Souza, 83.00, 6 / 10044237, Raphael de Sousa Barbosa dos Santos, 82.00, 7 / 10002115, Muriel Muller Becker, 82.00, 8 / 10014065, Fernando Henrique Hasegawa, 82.00, 9 / 10010756, Andre Martins Miranda, 82.00, 10 / 10071474, Thiago Machado Leitao, 82.00, 11 / 10118228, Marcelo Hideki Kojima, 82.00, 12 / 10016461, Lucas Frederico Carvalho Runte, 81.00, 13 / 10008694, Massaharu Horie Junior, 81.00, 14 / 10004052, Camila Ganeff Ribeiro Moraes, 81.00, 15 / 10048609, Leonardo Helmer Bremenkamp, 80.00, 16 / 10004737, Patricia de Oliveira Melo, 80.00, 17 / 10101468, Lucas Soares Barreto, 80.00, 18 / 10087291, Jose Carlos Correa Baldez Junior, 80.00, 19 / 10068752, Tiago de Figueiredo Pereira, 79.00, 20 / 10103444, Henrique Alves Goncalves, 79.00, 21 / 10060489, Joao Rafael Corigliano Magalhaes, 79.00, 22 / 10006339, Izabela Aparecida Moreira, 79.00, 23 / 10060818, Ana Carolina Miranda Cardoso Pantaleao, 78.00, 24 / 10039040, Rodrigo Silva da Cruz, 78.00, 25 / 10124482, Henrique Vassali, 78.00, 26 / 10039856, Adriano Martins de Sousa, 78.00, 27 / 10155616, Julia da Matta Oliveira Borsato Pinhao, 78.00, 28 / 10014918, Sergio Augusto Bordalo Raposo, 78.00, 29 / 10003841, Felipe Cunha de Gouvea, 78.00, 30 / 10088573, Caio Cesar de Moraes, 78.00, 31 / 10038599, Veronica de Miranda Prottes, 77.00, 32 / 10112576, Renata Araujo de Oliveira, 77.00, 33 / 10083155, Tiago Cesar Palombo Cabrera, 77.00, 34 / 10092574, Sergio Kempenich, 77.00, 35 / 10036942, Leandro Zaha, 77.00, 36 / 10048025, Gabriel Medrado Assis Acayaba, 77.00, 37 / 10105581, Luciana Machado Kinker Stecconi, 76.00, 38 / 10038649, Pedro Valerio de Mendonca, 76.00, 39 / 10089985, Davi Filipe Vianna Moreira, 76.00, 40 / 10060401, Marcelo Cunha da Cruz e Silva, 76.00, 41 / 10011509, Rafael Pinto de Freitas, 76.00, 42 / 10111916, Caique de Oliveira Fernandes Concolato, 75.00, 43 / 10091400, Vitor Doa Santos Nobrega, 75.00, 44 / 10089021, Jessica Braga Cardoso, 75.00, 45 / 10090711, Rodrigo Couto Tarsitano, 75.00, 46 / 10083952, Lara Luana Cirilo Silva, 75.00, 47 / 10119590, Marcelo Elias Oka de Lima, 75.00, 48 / 10149065, Vinicius Vicentini Carril, 74.00, 49 / 10105886, Fabio Yugo Hayama, 74.00, 50 / 10008847, Filipe de Melo Rodrigues, 74.00, 51 / 10166757, Fabricio Jose de Oliveira, 74.00, 52 / 10056498, Igor Andrade Nunes, 74.00, 53 / 10120375, Lucas Eduardo do Carmo Costa Oliveira Pimentel, 74.00, 54 / 10039959, Gabriel de Lemos Lyra, 74.00, 55 / 10019295, Thais Luany Cardoso Theodoro, 74.00, 56 / 10074656, Estevao Luiz Romao, 74.00, 57 / 10101969, Leonardo Alves Santiago, 74.00, 58 / 10001800, Henrique Hermont Barbosa, 74.00, 59 / 10011348, Lucas Muller Eberhardt, 74.00, 60 / 10046413, Lucas Fray Alves, 74.00, 61 / 10020574, Diego de Oliveira Araujo, 73.00, 62 / 10076763, Rodrigo Bogalheira Lopes, 73.00, 63 / 10032004, Rafael Pires Fialho, 73.00, 64 / 10030921, Thiago Nunes Klojda, 73.00, 65 / 10095677, Paulo Elias Gualandi Filho, 73.00, 66 / 10077871, Mauro Max Studart Feilhaber, 73.00, 67 / 10109185, Luis Felipe Pena Lantos, 73.00, 68 / 10058690, Juliana Monteiro Esteves, 73.00, 69 / 10146375, Adriana Haueisen Pechir, 73.00, 70 / 10194548, Bruna Thiago da Silva, 73.00, 71 / 10041280, Oliver Sanabria de Melo, 73.00, 72 / 10081023, Gustavo Pereira de Souza, 73.00, 73 / 10002049, Carla Geovana Vieira Bento, 73.00, 74 / 10089068, Wanderson Santana Barbosa, 73.00, 75 / 10013695, William Marcelo de Paiva, 73.00, 76 / 10082789, Bruno Luiz da Cruz Barbosa de Souza, 73.00, 77 / 10009811, Lawrence Cezar Medeiros Araujo de Moura, 72.00, 78 / 10070119, Nilson Yuzo Sato, 72.00, 79 / 10017796, Jose Roberto Santos Alves, 72.00, 80 / 10147015, Tullio Camboim Morais, 72.00, 81 / 10053699, Fernanda Silva de Paoli, 72.00, 82 / 10075086, Pedro Henrique Carneiro Loureiro, 72.00, 83 / 10143671, Weslei Ferreira de Oliveira, 72.00, 84 / 10152994, Otavio Mansur Motta, 72.00, 85 / 10056041, Livia Antunes Dutra, 72.00, 86 / 10115104, Aline Sena Santana, 72.00, 87 / 10094431, Vinicius Rossi Oliveira, 72.00, 88 / 10141388, Denis Luque Martins, 72.00, 89 / 10037220, Fernanda Damasceno Correia Goes, 72.00, 90 / 10020714, Suzana Gonzaga da Veiga, 72.00, 91 / 10181340, Leonardo Geremia La Porta, 72.00, 92 / 10025442, Nicolle Costa Buzatto, 72.00, 93 / 10090480, Edward Patrick Early Marques, 72.00, 94 / 10026620, Gabriela Franco dos Santos Vasconcelos Maciel, 72.00, 95 / 10183490, Gabriel Maddalozzo Granemann, 72.00, 96 / 10050372, Ricardo di Lucia Santos, 71.00, 97 / 10095723, Allan dos Anjos Costa Dantas, 71.00, 98 / 10029287, Clarisse Gaia Edais Pepe, 71.00, 99 / 10063175, Filipe Machado Fontes, 71.00, 100 / 10068543, Mayara Vieira Henriques, 71.00, 101 / 10014853, Natalia Marques Malheiros Maia, 71.00, 102 / 10088916, Andre da Silva Menezes, 71.00, 103 / 10101011, Joao Paulo Ferreira Igreja Nascimento, 71.00, 104 / 10086104, Augusto Cesar Klassen Amorim Alves de Lima, 71.00, 105 / 10124834, Thiago de Oliveira Marques, 71.00, 106 / 10015532, Ana Carolina Nunes Perdigao, 71.00, 107 / 10106966, Fernanda Helena de Paula Santos, 71.00, 108 / 10102952, Felipe Klein Soares, 71.00, 109 / 10052099, Karla Lucena da Cunha, 70.00, 110 / 10204066, Jose Tasso Aires de Alencar Filho, 70.00, 111 / 10056546, Octaviano Rojas Luiz, 70.00, 112 / 10016334, Mattheus Gomes Sales, 70.00, 113 / 10015502, Andre Mendes Mesquita, 70.00, 114 / 10120028, Lucas de Barros Pimenta, 70.00, 115 / 10148115, Marcus Vinicius dos Santos Lins, 70.00, 116 / 10076482, Igor Quintanilha Camillo, 70.00, 117 / 10166684, Caio Marcus Andrade de Oliveira, 70.00, 118 / 10088363, Vinicius Braga Rodrigues da Silva, 70.00, 119 / 10029865, Renan Puebla de Souza, 70.00, 120 / 10019131, Lucas Amaro de Lima Santos, 70.00, 121 / 10064969, Thiago Campos Zocolo, 70.00, 122 / 10033429, Renan Souto Rodrigues, 70.00, 123 / 10103721, Andre do Carmo Viceconte Trompieri, 70.00, 124 / 10017670, Bruno Bassani Barreto, 70.00, 125 / 10029471, Jefferson Egidio de Almeida, 70.00, 126 / 10014942, Douglas Teixeira Farias, 70.00, 127 / 10004701, Bruno Cesar Linhares da Costa Silva, 70.00, 128 / 10062804, Robson Alves Araujo, 70.00, 129 / 10100561, Luis Felipe Xavier Augusto de Oliveira, 70.00, 130 / 10068427, Alison Heringer Rocha Moraes, 70.00, 131 / 10052975, Mateus Silva Duraes, 70.00, 132 / 10029295, Luiza Lisboa Naegele e Silva, 70.00, 133 / 10135158, Lucas Nunes Ache Assumpcao, 70.00, 134 / 10009137, Vinicius de Matos Tavares Crecca, 69.00, 135 / 10117344, Tiago Resende Lucinda, 69.00, 136 / 10031202, Bianca Brandao de Paula Antunes, 69.00, 137 / 10141542, Nathalia Tavares da Gama Lima, 69.00, 138 / 10058313, Lucas Gianinni Ramos da Rin, 69.00, 139 / 10171987, Liliane Barbosa de Souza, 69.00, 140 / 10021137, Douglas Coelho da Cruz, 69.00, 141 / 10082960, Anderson Soares da Costa, 69.00, 142 / 10149298, Lucas Fogaca de Sousa, 69.00, 143 / 10008372, Daniele Martini, 69.00, 144 / 10029376, Luis Ricardo Pinheiro Vieira, 69.00, 145 / 10001875, Ruan Carlos Alves Pereira, 69.00, 146 / 10046333, Pedro Henrique Jardim Nunes, 69.00, 147 / 10071245, Thiago Muniz Magnani, 69.00, 148 / 10176390, Rodrigo Cristiano Pires, 69.00, 149 / 10132538, Joao Alberto de Lins Wanderley Hora Batista, 69.00, 150 / 10081464, Weiner Mendonca Nobre Lima, 69.00, 151 / 10136223, Victor Portnoj Cantinho, 68.00, 152 / 10170741, Dasaiev de Marco Ribeiro Guedes, 68.00, 153 / 10052314, Edison Miranda Junior, 68.00, 154 / 10143662, Rafael Valenca Azevedo, 68.00, 155 / 10043536, Pedro Felipi Tavares Prado, 68.00, 156 / 10003413, Daniel Henrique Mandarino Duarte, 68.00, 157 / 10066356, Robison Giovani Malucelli, 68.00, 158 / 10096516, Leonardo de Paula Camargo, 68.00, 159 / 10052559, Felipe Leite Fagundes, 68.00, 160 / 10096473, Pedro Paulo Barbosa Feitosa, 68.00, 161 / 10070241, Caio Mateus Porto Siqueira, 68.00, 162 / 10163720, Mariana Mendes Guimaraes, 68.00, 163 / 10003495, Raul Victor Azevedo Barrozo do Couto, 68.00, 164 / 10138031, Ricardo Reboucas de Alcantara, 68.00, 165 / 10026074, Vitor Santos Aguiar, 68.00, 166 / 10103238, Pedro Henrique Regato Moutinho, 68.00, 167 / 10035081, Tainan de Farias Nogueira, 68.00, 168 / 10143467, Leonardo Ribeiro Arantes, 68.00, 169 / 10017919, Lucas Macos Caseira, 68.00, 170 / 10042120, Marina Gusmao de Oliveira, 68.00, 171 / 10016455, Henrique Vicentin, 68.00, 172 / 10000168, Danilo Caixeta Gomes, 68.00, 173 / 10058021, Romilson Braga Teixeira, 68.00, 174 / 10141901, Renan Moreira Schneider, 68.00, 175 / 10002548, Marcel Ramos Rangel, 68.00, 176 / 10064147, Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida, 68.00, 177 / 10184343, Fernando Cezar Pauletto, 68.00, 178 / 10056981, Louise Carrullo Pumar, 68.00, 179 / 10100487, Mariane Martins de Carvalho, 68.00, 180 / 10001630, Marcos Sivolella do Nascimento, 68.00, 181 / 10086011, Lara de Araujo e Silva, 68.00, 182 / 10060709, Raul Nascimento Rosa da Costa, 68.00, 183 / 10143494, Edson Alves Santos, 68.00, 184 / 10023558, Alexandre Soares Freire, 68.00, 185 / 10009149, Fernando Paes Barreto Machado, 68.00, 186 / 10117116, Levi Ribeiro de Abreu, 67.00, 187 / 10092986, Henrique Laeber Rosa, 67.00, 188 / 10088270, Joao Victor Soares do Amaral, 67.00, 189 / 10099482, Mateus Felipe Nunes Souza, 67.00, 190 / 10088580, Giovana Santos Oliveira, 67.00, 191 / 10031499, Yuri Sa Agle, 67.00, 192 / 10137021, Andre Rohloff Roquette, 67.00, 193 / 10082767, Arthur Besso, 67.00, 194 / 10179189, Yuri Fontenele Moraes, 67.00, 195 / 10188764, Natalia Vidigal de Souza, 67.00, 196 / 10056547, Joao Victor Rojas Luiz, 67.00, 197 / 10097797, Rodrigo Corte Lagazzi, 67.00, 198 / 10137752, Jonas Cadara Pelajo, 67.00, 199 / 10138130, Moacyr Henrique di Palma Cordovil, 67.00, 200 / 10075470, Nathalia Rodrigues Baptista, 67.00, 201 / 10092483, Rodrigo da Rocha Gomes, 67.00, 202 / 10062713, Rafael Carreiro da Silva, 67.00, 203 / 10073636, Hellen dos Santos Brasil, 67.00, 204 / 10054662, Joao Henrique Venancio Goulart, 67.00, 205 / 10122151, Giuliana Romani Rocha, 67.00, 206 / 10095254, Lais Rosa Macena dos Santos, 67.00, 207 / 10074650, Ellery Fernandes Prado Almeida, 67.00, 208 / 10059793, Graciela Magalhaes Castello, 67.00, 209 / 10084429, Rodrigo Ferreira Figueiredo Barbosa, 67.00, 210 / 10088457, Gustavo Amorim Martins, 67.00, 211 / 10054920, Carlos Hashimoto, 67.00, 212 / 10058260, Eduardo Mendonca Barcaro, 67.00, 213 / 10050069, Gustavo Valente Borges, 67.00, 214 / 10035866, Icaro Duarte Martins, 67.00, 215 / 10058938, Flavia Misson Cordeiro, 67.00, 216 / 10072184, Aline Alana Oliveira Silva, 67.00, 217 / 10155411, Alan Jordao Ferreira, 67.00, 218 / 10116285, Bruna Inacio de Castro Gallo, 67.00, 219 / 10090418, Fabio Carvalho Araripe Souza, 67.00, 220 / 10096159, Thamiris Oinquer dos Santos, 67.00, 221 / 10006805, Marina Silva Pereira, 67.00, 222 / 10093532, Gustavo Barroso Sathler, 66.00, 223 / 10100829, Giancarlo Ferreira de Oliveira, 66.00, 224 / 10125810, Raissa de Oliveira Leao, 66.00, 225 / 10107746, Lorena Mazia Enami, 66.00, 226 / 10214665, Jaldo Lima Vieira, 66.00, 227 / 10216030, Joao Paulo Fonseca Costa, 66.00, 228 / 10062139, Raphael Oliveira da Costa Portela, 66.00, 229 / 10000376, Pedro Cunha Schittini, 66.00, 230 / 10139557, Marcelo Vinhas Gabriel, 66.00, 231 / 10076571, Saulo Rodrigo Gomes, 66.00, 232 / 10064994, Janine Oliveira Ferreira, 66.00, 233 / 10031495, Juliana Pinheiro da Cal, 66.00, 234 / 10046651, Matheus Hortas Raposo, 66.00, 235 / 10021993, Ricardo de Oliveira Razuk, 66.00, 236 / 10054950, Felipe Scandiuzzi Valenca de Castro, 66.00, 237 / 10019836, Michele Pinho de Campos, 66.00, 238 / 10110522, Paulo Roberto Rodrigues Junior, 66.00, 239 / 10049835, Fernanda Luz da Silva, 66.00, 240 / 10002962, Loren Mendonca Takaki, 66.00, 241 / 10063475, Larissa Maria Oliveira Mesquita, 66.00, 242 / 10065784, Tayanan Borges Torres, 66.00, 243 / 10032109, Amanda Chousa Ferreira, 66.00, 244 / 10090523, Matheus Scherer do Couto, 66.00, 245 / 10080185, Fernanda Lopes Schuch, 66.00, 246 / 10103654, Eduardo Moura da Silva Ferreira, 66.00, 247 / 10075717, Tiago Ribeiro da Silva, 66.00, 248 / 10049460, Luan Pinho Gadioli, 66.00, 249 / 10041878, Leticia Caldas dos Santos, 66.00, 250 / 10099768, Fernanda Oliveira de Souza, 66.00, 251 / 10065190, Marina Barros Lobo, 66.00, 252 / 10026003, Eduardo Barbosa Ferreira, 66.00, 253 / 10077869, Guilherme Issao Chiba, 66.00, 254 / 10064222, Artur Lima Nascimento, 66.00, 255 / 10077679, Lorena Vieira da Silva, 66.00, 256 / 10063408, Nayara Gomes Silva, 66.00, 257 / 10080234, Arthur Falchetto Vargas, 66.00, 258 / 10074129, Arthur Horacio Farias de Moraes, 66.00, 259 / 10194932, Gabriel Marques de Souza, 66.00, 260 / 10102108, Kelly Baltazar Silva Gama, 66.00, 261 / 10125845, Lauro Bruno Guimaraes e Silva, 66.00, 262 / 10080264, Camila Cristina Nascimento Rodrigues, 66.00, 263 / 10009580, Jorge Andre Vieira Santos, 66.00, 264 / 10105231, Oscar Artur de Sena Paiva, 66.00, 265 / 10083522, Arthur Felipe Ramos Pinheiro, 66.00, 266 / 10133074, Julia Ferreira Lima Cavalheiro, 65.00, 267 / 10075027, Rafael Scarpe Simao, 65.00, 268 / 10075587, Felipe Riff Rattes, 65.00, 269 / 10113397, Mamede Coelho de Matos Neto, 65.00, 270 / 10035121, Sarah de Campos Oliveira, 65.00, 271 / 10097348, Felipe Cometti de Souza, 65.00, 272 / 10070444, Luiz Eduardo Cotta Monteiro, 65.00, 273 / 10076240, Marcelo Leopoldo Sepeda Ferreira, 65.00, 274 / 10103539, Juliana Rodrigues de Souza, 65.00, 275 / 10163317, Roberta Sousa Paiva, 65.00, 276 / 10098256, Lucas Guedes de Oliveira, 65.00, 277 / 10028334, Yasmim Rocha Amorim, 65.00, 278 / 10007365, Daniel Ramos Meotte, 65.00, 279 / 10097406, Maria Carolina Feitosa da Costa Pereira, 65.00, 280 / 10121709, Tiago Paz Lasmar, 65.00, 281 / 10026616, Rodollfo Bernini, 65.00, 282 / 10047942, Rayza Mirelle Francelino Nicacio, 65.00, 283 / 10069466, Adriana Vicente Rodrigues Carelli de Moraes, 65.00, 284 / 10049076, Lilibeth Araujo Bulhoes, 65.00, 285 / 10066261, Joao Marcos Calixto Galvao, 65.00, 286 / 10098306, Jessica Couto Carvalho de Oliveira Gaudencio Nelson, 65.00, 287 / 10075640, Everton Tozzo, 65.00, 288 / 10023158, Jaqueline Souza Goncalves, 65.00, 289 / 10111915, Ozeas Ferreira da Silva, 65.00, 290 / 10039284, Adriano Augusto Boquady Alves, 65.00, 291 / 10089862, Claudio Vitor Maquine Salvador, 65.00, 292 / 10076552, Alan Bessa Gomes Peixoto, 65.00, 293 / 10024168, George Sousa Evangelista, 65.00, 294 / 10102806, Paula Daudt Grativol Keller, 65.00, 295 / 10003718, Lais Alves Garske, 65.00, 296 / 10075739, Laura Wrobel Bonelli, 65.00, 297 / 10037139, Renata Amaral Fonseca, 65.00, 298 / 10044322, Kleber dos Santos Lemos Filho, 65.00, 299 / 10084549, Carlo Rossano Manica, 64.00, 300 / 10123916, Adriano Fonseca da Rocha, 64.00, 301 / 10122984, Gabriel Martins da Silva Pires, 64.00, 302 / 10055972, Guilherme da Silva Goncalves, 64.00, 303 / 10128184, Larissa Goncalves Carvalho, 64.00, 304 / 10213007, Luiz Paulo Gomes Urgal, 64.00, 305 / 10130435, Lucas Nogueira de Lima Maia, 64.00, 306 / 10074961, Flavio Figueiredo Crelier, 64.00, 307 / 10001596, Renata Lo Re, 64.00, 308 / 10094564, Maria Carolina Soriano Freire, 64.00, 309 / 10157834, Gustavo Canabrava Damas Lage, 64.00, 310 / 10098484, Ricardo Moreira Faria, 64.00, 311 / 10160255, Guilherme Gomes Salles, 64.00, 312 / 10056072, Paulo Henrique Baggetti Machay de Oliveira, 64.00, 313 / 10176610, Ana Flavia de Lima Candian, 64.00, 314 / 10029687, Thassiana Silva Caetano, 64.00, 315 / 10106743, Aristides Fraga Neto, 64.00, 316 / 10101542, Gustavo Sartori Petrongari, 64.00, 317 / 10063219, Brenda Sessa Paes, 64.00, 318 / 10030353, Josemir Vilas Boas de Oliveira, 64.00, 319 / 10182129, Gustavo Ribeiro de Siqueira, 64.00, 320 / 10068820, Allan Guerra Macedo, 64.00, 321 / 10092216, Joana Lenhard Bastos Sahlit, 64.00, 322 / 10090394, Maria Gabriela Seleme Fofano, 64.00, 323 / 10064319, Ana Carolina da Silva, 64.00, 324 / 10065630, Rodrigo Franco Grippi Cavalcanti, 64.00, 325 / 10201511, Estevam Luiz Nascimento Lima, 64.00, 326 / 10145373, Fidellis Bitencourt Gonzaga Louzada e Estanislau, 64.00, 327 / 10008357, Patricia Merces Nogueira, 64.00, 328 / 10043571, Alexandre Fabian Guedes, 64.00, 329 / 10054477, Frederico Pessoa de Aguiar Assis, 64.00, 330 / 10031541, Joao Gustavo Ribeiro Correia, 64.00, 331 / 10063228, Davi Porto Figueiredo, 64.00, 332 / 10034972, Fabio Lutgens de Souza, 64.00, 333 / 10138429, Fernanda Otsuka Soares, 64.00, 334 / 10074174, Marianna Iemini Lamosa, 64.00, 335 / 10027196, Fabio Abilel de Melo, 64.00, 336 / 10144986, Lucas de Oliveira Cruz, 64.00, 337 / 10080063, Mariana Imperio Meyrelles Thomaz da Silva, 64.00, 338 / 10071050, Caroline Maruchi de Oliveira, 64.00, 339 / 10024589, Cristiane dos Santos Oliveira, 64.00, 340 / 10050944, Gustavo de Carvalho Tavares, 64.00, 341 / 10122100, Ruben da Cunha Goncalves, 64.00, 342 / 10156700, Andre Alves do Carmo Rodrigues de Almeida, 64.00, 343 / 10033205, Artemas Gouveia Xavier, 64.00, 344 / 10175399, Leonardo Hiraiwa, 64.00, 345 / 10097475, Izabel Cristina da Silva, 64.00, 346 / 10123359, Renata Rocha de Negreiros, 64.00, 347 / 10085884, Eric de Souza Santos, 64.00, 348 / 10067407, Derek Gomes Leite, 64.00, 349 / 10110757, Vinicius Velloso Dias, 64.00, 350 / 10092464, Ana Carolina Wagner, 64.00, 351 / 10073454, Willamy dos Santos Menezes, 63.00, 352 / 10022924, Bruno Ricardo Frota da Silveira, 63.00, 353 / 10109160, Iuri Martins Santos, 63.00, 354 / 10113797, Adrian Mean, 63.00, 355 / 10092201, Vitor Mendes Ribeiro, 63.00, 356 / 10211480, Yuri Alberto Cardozo Nasseh, 63.00, 357 / 10207275, Henrique Brickmann Areno, 63.00, 358 / 10035504, Andrey Felipe de Freitas, 63.00, 359 / 10108195, Tiago Correa Louzada, 63.00, 360 / 10042701, Miriam Cristine de Araujo Assis, 63.00, 361 / 10065001, Nikolas Salles da Silva, 63.00, 362 / 10024829, Jose Henrique Motta Correa de Andrade, 63.00, 363 / 10149507, Rita de Cassia Teixeira Souza, 63.00, 364 / 10099961, Bernardo Correa Barreto, 63.00, 365 / 10083120, Marcos Paulo Peixoto Chiappetta, 63.00, 366 / 10146964, Silvia Rocha de Rezende, 63.00, 367 / 10030516, Pedro Henrique de Souza, 63.00, 368 / 10123188, Rafael Serejo do Nascimento, 63.00, 369 / 10083182, Ramon Savio Moreira Lopes, 63.00, 370 / 10117410, Jeter Maciel Bastos Filho, 63.00, 371 / 10024267, Joaquim Jose de Moura, 63.00, 372 / 10000474, Mike Militello, 63.00, 373 / 10109082, Amanda Aparecida de Siqueira Lemos, 63.00, 374 / 10024049, Gabryelle Silva Ferraz, 63.00, 375 / 10072817, Rodrigo Filgueiras dos Santos, 63.00, 376 / 10096054, Andre Luis de Oliveira Cardoso Coelho, 63.00, 377 / 10006181, Mateus Viard de Medeiros, 63.00, 378 / 10153239, Bernardo Silveira de Medeiros, 63.00, 379 / 10119411, Anna Paula de Carvalho Garcia, 63.00, 380 / 10052176, Larissa Ribeiro Pereira, 63.00, 381 / 10003039, Karine Gomes de Abreu Uliana, 63.00, 382 / 10016361, Ethiene Pereira da Silva, 63.00, 383 / 10197103, Jarbas Alan Kochhann, 63.00, 384 / 10065388, Ana Beatriz Tizuko Mochida Maia, 63.00, 385 / 10043260, Michelle Ferreira Monteiro, 63.00, 386 / 10143997, Renato Baptista Maroja, 63.00, 387 / 10171899, Pedro de Mello Franco Arakaki, 63.00, 388 / 10112617, Rodrigo de Paula Oliveira, 63.00, 389 / 10028864, Pedro Henrique Firmino Pinto da Costa, 63.00, 390 / 10033405, Uryan Augusto Saviotti Cerqueira, 63.00, 391 / 10187936, Gabriel de Araujo Peralta, 63.00, 392 / 10031254, Bruno Humberto Rodrigues Palma, 63.00, 393.

1.1.18.1 ÊNFASE 18: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10052484, Philippe Martins Franco Brito, 62.00, 1 / 10109083, Dominique Santiago Godinho da Rocha, 58.00, 2 / 10016132, Lucas Reuter Carrera Saude, 57.00, 3 / 10187887, Joao Guilherme Lourenco Dantas, 56.00, 4 / 10116989, Tulio Victor Miranda, 49.00, 5 / 10140262, Andieres Lopes da Silva Junior, 48.00, 6 / 10096069, Danielle Menache Nigri Mercante, 48.00, 7 / 10030841, Icaro Ronney Cavalcante Alencar, 46.00, 8 / 10080315, Fernando Marques de Carvalho, 43.00, 9 / 10086255, Robertt Arruda dos Santos, 40.00, 10 / 10156876, Celiano Lavratti, 37.00, 11.

1.1.18.2 ÊNFASE 18: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10083952, Lara Luana Cirilo Silva, 75.00, 1 / 10020714, Suzana Gonzaga da Veiga, 72.00, 2 / 10171987, Liliane Barbosa de Souza, 69.00, 3 / 10062713, Rafael Carreiro da Silva, 67.00, 4 / 10062139, Raphael Oliveira da Costa Portela, 66.00, 5 / 10077679, Lorena Vieira da Silva, 66.00, 6 / 10074129, Arthur Horacio Farias de Moraes, 66.00, 7 / 10080264, Camila Cristina Nascimento Rodrigues, 66.00, 8 / 10113397, Mamede Coelho de Matos Neto, 65.00, 9 / 10069466, Adriana Vicente Rodrigues Carelli de Moraes, 65.00, 10 / 10023158, Jaqueline Souza Goncalves, 65.00, 11 / 10024168, George Sousa Evangelista, 65.00, 12 / 10128184, Larissa Goncalves Carvalho, 64.00, 13 / 10042701, Miriam Cristine de Araujo Assis, 63.00, 14 / 10098868, Fernando Souza de Oliveira, 62.00, 15 / 10059664, Maria Paula Silva Fortes de Almeida, 61.00, 16 / 10060078, Janssen Villian Ramos Costa, 61.00, 17 / 10027901, Nayana Almeida Alves Martins, 61.00, 18 / 10031668, Ana Carolina dos Santos Santana, 61.00, 19 / 10046139, Jackson da Silva Cardoso, 61.00, 20 / 10003852, Debora Amarante Teles, 61.00, 21 / 10009187, Cleyton Dantas dos Santos, 60.00, 22 / 10062389, Fabricio Bernardes de Jesus, 60.00, 23 / 10095490, Mauricio Siqueira de Aguiar, 60.00, 24 / 10114849, Rafael dos Santos Proenca, 60.00, 25 / 10044726, Abner da Conceicao Silva, 60.00, 26 / 10027458, Carlos Roberto da Silva Santos, 60.00, 27 / 10057914, Bruno de Vasconcellos Machado, 59.00, 28 / 10054936, Charles Lima Pantoja, 59.00, 29 / 10098313, Luiz Henrique Pinto de Souza, 59.00, 30 / 10037238, Weverton dos Santos, 59.00, 31 / 10037861, Saulo de Souza Cunha, 59.00, 32 / 10054073, Alisson Lima Santos, 59.00, 33 / 10092445, Julio Augusto Duarte Chagas Junior, 59.00, 34 / 10206134, Carolina Martins Ribeiro, 58.00, 35 / 10090673, Joao Francisco da Fontoura Vieira, 58.00, 36 / 10101611, Joao Antonio Sousa de Argollo, 58.00, 37 / 10103123, Joabe Salles do Nascimento, 58.00, 38 / 10186226, Julio Silva de Oliveira, 57.00, 39 / 10081511, Larissa Santana Nascimento, 57.00, 40 / 10184123, Yuri Meireles Laia, 56.00, 41 / 10004011, Renato Fernandes de Aquino, 56.00, 42 / 10053404, Igor Barros Farias, 56.00, 43 / 10079685, Juliana Damaris Candido de Lima, 56.00, 44 / 10135254, Roberto Moreira Coelho da Silva, 56.00, 45 / 10081697, Leticia Cucelle Torres Soares, 56.00, 46 / 10045717, Lais de Araujo Almeida, 56.00, 47 / 10082462, Neander Rodrigues Candido, 56.00, 48 / 10139865, Lucas Henrique de Oliveira Fonseca Cruz, 55.00, 49 / 10089165, Gilfran dos Santos Assis, 55.00, 50 / 10093751, Luciane Caroline de Souza Ferreira, 55.00, 51 / 10062459, Ana Paula de Souza Santana, 54.00, 52 / 10022716, Luciana Lecio Santos, 54.00, 53 / 10049725, Danillo Santos de Oliveira, 54.00, 54 / 10124642, Frederico Augusto Pereira Batista, 54.00, 55 / 10048608, Jeferson Almeida Ferreira, 54.00, 56 / 10038458, Ewerton Tavares Costa, 54.00, 57 / 10009677, Emerson Torquato Guimaraes, 54.00, 58 / 10191409, Reynaldo Nogueira, 54.00, 59 / 10007001, Luciano Alves Correa, 54.00, 60 / 10036647, Robson Porfirio dos Santos, 54.00, 61 / 10183437, Bernardo Melonio, 53.00, 62 / 10031853, Edmilson Dias Neto, 53.00, 63 / 10050342, Gustavo Oliveira da Conceicao, 53.00, 64 / 10024135, Felipe Roseira Pinheiro, 53.00, 65 / 10117066, Joao Paulo Andrade Silva, 53.00, 66 / 10093386, Silvano Batista dos Santos, 53.00, 67 / 10019297, Daniele Rodrigues dos Santos, 52.00, 68 / 10024991, Rafael Ferreira Almeida, 52.00, 69 / 10031356, Andressa da Mota Ferreira Gonzaga, 52.00, 70 / 10148913, Angelica Alves de Almeida, 52.00, 72 / 10011694, Eveline Rabello Gandolfe, 52.00, 73 / 10077707, Alberico Silva Queiroz Junior, 51.00, 74 / 10036398, Thais de Fatima Veras de Sousa, 51.00, 75 / 10132560, Ibraim Rocha de Santana, 51.00, 76 / 10127479, Ana Carolina de Paula Nunes Pinto, 50.00, 77 / 10075806, Tatiana Ferreira dos Santos, 50.00, 78 / 10059353, Marcos Andre Reis de Carvalho, 50.00, 79 / 10015246, Douglas de Almeida Monteiro, 50.00, 80 / 10149540, Debora Calixto Araujo, 50.00, 81 / 10036868, Jamerson Rafael da Silva, 50.00, 82 / 10124079, Gustavo Oliveira Pinto, 50.00, 83 / 10074537, Fabiano Freitas Rocha, 49.00, 84 / 10043590, Rafael Bessa da Silva, 48.00, 85 / 10144023, Luiz Amancio de Oliveira Filho, 48.00, 86 / 10051221, Walmir dos Santos Cardoso Filho, 48.00, 87 / 10041917, Mariana dos Reis Nunes, 47.00, 88 / 10014482, Roberio Cabral da Silva, 47.00, 89 / 10196775, Pedro Ivo Paulo da Conceicao, 47.00, 90 / 10182113, Adjeison Sebastiao da Silva, 46.00, 91 / 10035934, Mario Victor Augusto Batista, 46.00, 92 / 10065646, Antonio Marcos dos Santos Leite, 46.00, 93 / 10031220, Marceli Regina de Souza Aredes, 46.00, 94 / 10057048, Tarcilla Silva dos Santos, 46.00, 95 / 10085412, Marcelo Miguel da Cruz, 45.00, 96 / 10055266, Ana Carla Santos da Silva, 45.00, 97 / 10020976, Wagner Luiz Pereira de Moura, 45.00, 98 / 10059995, Alberto de Souza Junior, 45.00, 99 / 10061202, Robson Muniz Lima, 45.00, 100 / 10117538, Marcelli Goncalves Chagas Silva, 44.00, 101 / 10063548, Alexander Barbosa, 44.00, 102 / 10118162, Wellington Oliveira Sales Junior, 44.00, 103 / 10005802, Sheila da Silva Viana, 43.00, 104 / 10038956, Lucas Passos Flores, 43.00, 105 / 10142071, Carolina de Lourdes Oliveira Cruz e Silva, 43.00, 106 / 10002852, Valdilene Anita de Campos Ramos, 43.00, 107 / 10056540, Gilmar Simplicio Silva Dantas, 42.00, 108 / 10152963, Raphael Paulo Vieira, 42.00, 109 / 10050595, Debora Paulino Ferreira da Silva, 42.00, 110 / 10152243, Thamires dos Santos Soares, 42.00, 111 / 10072390, Vinicius dos Santos Pereira, 42.00, 112 / 10058856, Leticia Tosta Gomes Figueredo, 42.00, 113 / 10125645, Yuri Ferreira de Moraes Dias, 42.00, 114 / 10136124, Fernanda Damasio Gomes da Silva, 41.00, 115.

1.1.18.3 ÊNFASE 18: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – SUB JUDICE NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10001039, Flavia de Moraes Innocencio, 52.00, 71.

1.1.19 ÊNFASE 19: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE PROCESSO – AC

10088861, Virgilio Jose Martins Ferreira Neto, 92.00, 1 / 10071117, Estevao Gomes da Cruz Barreto, 88.00, 2 / 10022458, Maria Aparecida de Paula Lima, 87.00, 3 / 10024621, Evandro Abramov, 87.00, 4 / 10062535, Caio Cesar Taveira, 85.00, 5 / 10101089, Pedro Gabriel Junqueira Lopes, 85.00, 6 / 10071713, Luisa Menezes Leon Peres, 84.00, 7 / 10062751, Ana Karolina Muniz Figueredo, 84.00, 8 / 10017648, William Ferreira de Salles, 83.00, 9 / 10043440, Pamela Rebeca Giacomeli Oliveira, 83.00, 10 / 10036321, Beatriz de Rezende Alves, 83.00, 11 / 10058278, Luely de Souza Linhares, 82.00, 12 / 10182703, Jose Paulo Margarido Miguens, 81.00, 13 / 10074985, Fabio Ventura Machado, 80.00, 14 / 10091769, Germano Ferreira Candido, 80.00, 15 / 10095607, Julia Pinto Athanazio de Azevedo, 80.00, 16 / 10044325, Matheus Lima da Costa, 80.00, 17 / 10142430, Ana Paula Diniz Oliveira, 79.00, 18 / 10008223, Millene Caroline Albino de Oliveira, 79.00, 19 / 10065945, Fernando Jose Nunes Rodrigues Junior, 78.00, 20 / 10064877, Christian Carlos Candido da Silva, 78.00, 21 / 10148021, Viviane Ferreira, 78.00, 22 / 10187450, Sabrina Tavares Ferreira, 78.00, 23 / 10192964, Mariana Alvarenga Pimenta Sartori, 78.00, 24 / 10182497, Rafaela Resplande do Espirito Santo, 78.00, 25 / 10012951, Walquiria Soares de Souza Franca, 77.00, 26 / 10104579, Gustavo Avelino da Silva, 77.00, 27 / 10106394, Maria das Gracas Ribeiro Contarini, 76.00, 28 / 10102948, Rafael Almeida de Freitas Vaz, 76.00, 29 / 10064872, Nara dos Reis Correia, 76.00, 30 / 10195100, Joao Gabriel Araujo Garcia, 76.00, 31 / 10023728, Marcio Fonseca Granato, 76.00, 32 / 10127718, Lais de Oliveira Gabriel, 76.00, 33 / 10142305, Willy Ferreira Machado, 76.00, 34 / 10090213, Marcos Aurelio Ruiz, 76.00, 35 / 10181947, Gustavo Henrique Lauff Machado, 76.00, 36 / 10101458, Aline Nogueira Costa Siqueira, 76.00, 37 / 10105487, Filipe Silva Pereira, 76.00, 38 / 10102326, Heitor de Souza Lichotti, 75.00, 39 / 10066965, Gabriela Rodrigues de Mendonca Santos, 75.00, 40 / 10155599, Flavia Serrano Lopes, 75.00, 41 / 10178575, Thiago de Andrade Lima Castro, 75.00, 42 / 10009443, Raphael Barroso Coimbra, 75.00, 43 / 10118362, Livia Costa de Carvalho, 75.00, 44 / 10047591, Raquel Marins Azevedo, 75.00, 45 / 10212938, Vinicius da Silva Pereira, 75.00, 46 / 10183943, Barbara Schurmann Sacca, 75.00, 47 / 10085583, Laryssa Damasceno Muniz, 74.00, 48 / 10124690, Maurilio Oliveira Silva, 74.00, 49 / 10067772, Marina Prado Mercado, 74.00, 50 / 10073028, Denis dos Anjos Carvalho, 74.00, 51 / 10114836, Vinicius dos Santos Moraes, 74.00, 52 / 10151660, Rodrigo Sowa, 74.00, 53 / 10165838, Hugo Daniel Carvalho Costa, 73.00, 54 / 10020619, Igor Oliveira Quintao, 73.00, 55 / 10007763, Yuri Batista dos Passos, 73.00, 56 / 10173072, Rosana Machado Galvao Graciliano, 73.00, 57 / 10075858, Akilla Brito Santos, 73.00, 58 / 10143652, Ramon de Argolo Souza, 73.00, 59 / 10024004, Guilherme de Rezende Souza, 73.00, 60 / 10055033, Renato Andrew Nery Pinto, 72.00, 61 / 10000570, Marcelo Mendes Stieger de Sant Anna, 72.00, 62 / 10155483, Lucas do Amaral Mattos, 72.00, 63 / 10007651, Geraldo Marcel Gomes Calil, 72.00, 64 / 10018624, Tanisa Paula Silveira Maleski, 72.00, 65 / 10130264, Marcos Vinicius da Silva Pimenta, 72.00, 66 / 10057942, Renata de La Vega Nascimento, 72.00, 67 / 10098850, Paula Verdant Rodrigues, 72.00, 68 / 10195901, Pedro Igor Almeida Miranda Reis, 72.00, 69 / 10155385, Giovana Paes da Silva Albuquerque, 72.00, 70 / 10116110, Pedro Augusto Pereira Lucchetti, 72.00, 71 / 10072368, Danilo Alexandre Lima Cardoso, 72.00, 72 / 10100401, Deyse Casais Camara, 71.00, 73 / 10120934, Paola Mariana Fernandes Forteza de Souza, 71.00, 74 / 10155295, Ana Paula Guimaraes Pereira, 71.00, 75 / 10093658, Virna Uchoa de Araujo, 71.00, 76 / 10177750, Kelvin Alex Schenkel, 71.00, 77 / 10157676, Vanessa da Silva Gomes, 71.00, 78 / 10199813, Luiz Carlos Fonte Nova de Assumpcao, 71.00, 79 / 10041546, Samuel Basso, 71.00, 80 / 10127320, Kleber Damasceno Sobral, 71.00, 81 / 10137225, Francesco Mendonca de Santis Sica, 71.00, 82 / 10068716, Victor Hugo Gagno de Oliveira, 71.00, 83 / 10042016, Creusa Gomes Bandeira de Melo, 71.00, 84 / 10099032, Felipe de Brito Petit, 71.00, 85 / 10111829, Gabriel Reis Silva, 70.00, 86 / 10170863, Angelo Messias Lopes, 70.00, 87 / 10095463, Marcelo Couto Rocha, 70.00, 88 / 10118258, Guilherme de Azevedo Vale, 70.00, 89 / 10130639, Thales Teixeira de Matos Rocha, 70.00, 90 / 10008738, Charles da Silva Honorio, 70.00, 91 / 10096832, Arthur Prata Parreira Haolla, 70.00, 92 / 10069965, Gabrielly Lima Ribeiro, 70.00, 93 / 10111144, Ioana Porto Fernandes de Moreno, 70.00, 94 / 10209325, Gabriel Alexandre Lima Cardoso, 70.00, 95 / 10114342, Leticia Angelo Carvalho, 70.00, 96 / 10071824, Vivian Carolina Ferreira Muniz, 70.00, 97 / 10066809, Arijuna Marques Costa, 70.00, 98 / 10207127, Thiago Emanuel de Carvalho Souza, 70.00, 99 / 10124515, Patricia Santos Macedo, 70.00, 100 / 10074200, Andre Gallon Barcelos, 70.00, 101 / 10164453, Rodrigo Rodrigues Zanin, 69.00, 102 / 10120250, Rafael Barros Rocha, 69.00, 103 / 10094365, Ricardo dos Santos Bezerra, 69.00, 104 / 10157218, Andre Luis dos Santos Moreira, 69.00, 105 / 10004266, Israel Zirbes de Souza, 69.00, 106 / 10070099, Luis Savio Barreto Alves de Sousa, 68.00, 107 / 10080860, Rodrigo Nogueira Marques Pinto, 68.00, 108 / 10120556, Hellen Rigo Fabricio, 68.00, 109 / 10150256, Anna Carolina Hilario Coser, 68.00, 110 / 10171781, Jorge Luis Siraque, 68.00, 111 / 10086397, Romenil dos Santos Pinto, 68.00, 112 / 10078253, Jessica Silva Lima, 68.00, 113 / 10149133, Mayara Almeida de Oliveira, 68.00, 114 / 10184641, Denis Delgado Kikumoto Gracia, 68.00, 115 / 10045792, Larissa Sales Tavares, 68.00, 116 / 10076108, Carolina Nolasco Loureiro, 68.00, 117 / 10069812, Camila Vieira Ruas, 68.00, 118 / 10047457, Mauricio Xavier Iorio, 68.00, 119 / 10100407, Gusthavo Ribeiro Salomao, 68.00, 120 / 10068235, Vitor Fernandes Machado, 68.00, 121 / 10069163, Henrique Furtado da Silva, 68.00, 122 / 10019741, Diego Cavaliere Ribas, 68.00, 123 / 10183104, Carolina Mariano Domingues da Silva, 68.00, 124 / 10147287, Isabela Alvim Lopes, 67.00, 125 / 10203657, Gabriel Veronese, 67.00, 126 / 10140834, Aida Regina de Oliveira Souza, 67.00, 127 / 10088972, Ana Paula Lopes Ramos, 67.00, 128 / 10188589, Rodrigo Conde de Jesus, 67.00, 129 / 10061448, Marco Antonio de Magalhaes Filho, 67.00, 130 / 10118096, Flavio Alves Zuim, 67.00, 131 / 10052418, Willyam Emmerich Dutra, 67.00, 132 / 10047035, Joao Marcio Almeida Villaca, 67.00, 133 / 10106709, Sandra Vettorazzi Lopez, 67.00, 134 / 10142043, Aldovan Achilles de Rosso, 67.00, 135 / 10197876, Ana Carolina Balarin de Andrade, 67.00, 136 / 10091819, Matheus Millen Correa, 67.00, 137 / 10088016, Jayson de Sousa Freitas, 66.00, 138 / 10195126, Thiago Torres Dias, 66.00, 139 / 10163878, Milena Masuda, 66.00, 140 / 10131361, Ivan Luiz de Andrade, 66.00, 141 / 10039975, Anderson Rodrigues Santos, 66.00, 142 / 10029654, Matheus Calonge Spitale, 66.00, 143 / 10165135, Viviane Lima do Nascimento Alves, 66.00, 144 / 10195669, Ana Paula Ferreira de Magalhaes, 66.00, 145 / 10173271, Gabriella Medeiros Lemes e Silva, 66.00, 146 / 10143540, Adriano Nonato Cruz de Souza, 66.00, 147 / 10054977, Pedro Luis de Lara, 66.00, 148 / 10122426, Gabriela Carvalho Cardoso, 65.00, 149 / 10154022, Alcinda Nathally Nogueira, 65.00, 150 / 10126178, Walfredo da Silva Calmon, 65.00, 151 / 10168339, Isabella Peixoto de Souza, 65.00, 152 / 10095421, Fernando Silva Paulino, 65.00, 153 / 10112149, Claudio Antonio Guzansky Rocha, 65.00, 154 / 10114830, Aluizio Andreatta Junior, 65.00, 155 / 10072788, Sabrina Saraiva Bonafe, 65.00, 156 / 10104167, Diego Violatti Camargo, 65.00, 157 / 10067925, Vanessa Panasco Lengruber, 65.00, 158 / 10097567, Gustavo Lopes Curiel, 65.00, 159 / 10088010, Margareth Fernandez Ribeiro, 64.00, 160 / 10080040, Kamyla Oliveira Rodrigues, 64.00, 161 / 10127556, Rafael Freire Cocuruto, 64.00, 162 / 10180617, Elio Junior Ramos de Novais, 64.00, 163 / 10179101, Thiago Leite Martins Moreira Fernandes, 64.00, 164 / 10135675, Luciano Bianchi, 64.00, 165 / 10111267, Rodrigo Marques Garcia Ferreira, 64.00, 166 / 10115403, Elaine Chrystine da Silva Albuquerque, 64.00, 167 / 10101942, Wilson Silva Oliveira Filho, 64.00, 168 / 10102242, Juliane Caetano Valerio Silva, 64.00, 169 / 10194919, Pedro Paulo Dalia Rodrigues Louro, 64.00, 170 / 10101864, Camila Bueno de Castro, 64.00, 171.

1.1.19.1 ÊNFASE 19: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE PROCESSO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10107389, Ater Galvani Souza Duarte, 62.00, 1 / 10075332, Gustavo de Matos Vieira, 55.00, 2.

1.1.19.2 ÊNFASE 19: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE PROCESSO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10142430, Ana Paula Diniz Oliveira, 79.00, 1 / 10102948, Rafael Almeida de Freitas Vaz, 76.00, 2 / 10181947, Gustavo Henrique Lauff Machado, 76.00, 3 / 10105487, Filipe Silva Pereira, 76.00, 4 / 10085583, Laryssa Damasceno Muniz, 74.00, 5 / 10100401, Deyse Casais Camara, 71.00, 6 / 10120556, Hellen Rigo Fabricio, 68.00, 7 / 10086397, Romenil dos Santos Pinto, 68.00, 8 / 10131361, Ivan Luiz de Andrade, 66.00, 9 / 10039975, Anderson Rodrigues Santos, 66.00, 10 / 10154022, Alcinda Nathally Nogueira, 65.00, 11 / 10111267, Rodrigo Marques Garcia Ferreira, 64.00, 12 / 10191724, Valter Ramos de Sousa Filho, 63.00, 13 / 10186456, Felipe Lima e Silva, 63.00, 14 / 10200660, Ruane das Virgens Azevedo, 62.00, 15 / 10049312, Marcio Valerio Santos da Silva, 61.00, 16 / 10024457, Leonardo Terriaga de Souza Aranha, 59.00, 17 / 10078495, Rafael Gomes de Sousa, 59.00, 18 / 10080086, Samuel Mathias do Amaral Junior, 59.00, 19 / 10122231, Eni de Souza Carvalho, 58.00, 20 / 10091744, Felipe Carvalho de Araujo, 58.00, 21 / 10002340, Fabio Fernandes Silva, 57.00, 22 / 10193993, Andre Luis Andrade dos Santos, 57.00, 23 / 10078652, Lirimar Feliciano Subtil da Silva, 57.00, 24 / 10029591, Ana Paula dos Santos Bruno, 57.00, 25 / 10018109, Thiago da Costa Alves, 56.00, 26 / 10162920, Daniela Caetano Bruno, 55.00, 27 / 10087892, Joao Pedro Gomes Dias, 54.00, 28 / 10067715, Vania Lucia Dantas dos Anjos Racca, 53.00, 29 / 10118758, Andre Vieira da Silva, 52.00, 30.

1.1.20 ÊNFASE 20: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – AC

10027495, Fabio Flores Mata Virgem, 102.00, 1 / 10081266, Flavia de Lima Fernandes, 101.00, 2 / 10125244, Erick Henrique Monteiro, 100.00, 3 / 10031397, Vinicius Ribeiro Moura Ramalho, 99.00, 4 / 10160601, Marcell Henrique Dias, 98.00, 5 / 10061231, Jessica de Moraes Pereira, 97.00, 6 / 10058800, Bernardo Migliora Buhring, 96.00, 7 / 10067899, Felipe Maciel Cabral, 95.00, 8 / 10060942, Eduardo Ravaglia Campos Queiroz, 94.00, 9 / 10105116, Victor da Cruz Coelho, 94.00, 10 / 10019644, Fernanda Wunsch Manika, 94.00, 11 / 10128763, Bruno Gross Xavier, 93.00, 12 / 10047644, Joas Cauan Mamdede dos Santos, 92.00, 13 / 10032919, Jose Wilson Vieira Lima Junior, 92.00, 14 / 10017446, Felipe Machado Vieira, 92.00, 15 / 10044611, Felipe dos Santos Ai, 92.00, 16 / 10007424, Rai Hideki Ribeiro Hanashiro, 92.00, 17 / 10069707, Andre Gomes da Rocha, 92.00, 18 / 10025227, Isabela Berbel Vargas, 92.00, 19 / 10057834, Kaio Carvalho Thomaz, 91.00, 20 / 10009991, Gabriel Guidi Cardoso, 90.00, 21 / 10022946, Eduarda Rodrigues Bianchini, 90.00, 22 / 10053875, Isabela Fernandes de Freitas, 90.00, 23 / 10145080, Marilia Silva Brito, 90.00, 24 / 10125402, Natalia Mattos da Silva, 90.00, 25 / 10152205, Armando Cesar Goncalves de Moraes Junior, 90.00, 26 / 10023622, Joao Lucas Alexandre Nunes Galvao Ferreira, 90.00, 27 / 10098509, Thiago Marques Fagundes, 89.00, 28 / 10070833, Rafael Aguiar Tavolaro Ribeiro, 89.00, 29 / 10196026, Louis Fillipi de Souza Azevedo, 89.00, 30 / 10080796, Daniel di Beo Dioti, 89.00, 31 / 10037722, Phillipe Ferreia da Silva, 89.00, 32 / 10036657, Valmir Rodrigues de Mello, 88.00, 33 / 10019309, Claudemir Jose da Silva, 88.00, 34 / 10048038, Marcelo Martins de Gois, 88.00, 35 / 10127870, Sergio Alencar de Souza, 88.00, 36 / 10061289, Karine Viviane de Araujo Pimentel, 88.00, 37 / 10036437, Arthur Gomes Rosmaninho Filho, 88.00, 38 / 10093131, Cassio Teixeira da Rocha, 88.00, 39 / 10065320, Eduardo Jose do Nascimento Souza, 88.00, 40 / 10169226, Isabela Moreira Pereira de Souza, 88.00, 41 / 10078024, Alline Larissa Stamatto Soares, 88.00, 42 / 10134404, Paula Santos Segalla, 88.00, 43 / 10200656, Luiz Eduardo Nunes de Albuquerque, 88.00, 44 / 10121363, Ailton Correa Sales, 87.00, 45 / 10078423, Lucas Barbosa Ribeiro de Carvalho, 87.00, 46 / 10015176, Marcela Ferreira Murakami, 87.00, 47 / 10088323, Aline Mendonca Magalhaes, 87.00, 48 / 10102477, Marco Antonio Freitas Magnago, 87.00, 49 / 10043717, Paulo Roberto Albuquerque Gouveia, 87.00, 50 / 10065844, Daniel Santos Neiva, 87.00, 51 / 10015390, Bruno Martins Alexandre, 86.00, 52 / 10107432, Joao Paulo Pereira Zandonadi, 86.00, 53 / 10098427, Joice Tiler dos Santos, 86.00, 54 / 10008327, Cristiano Freitas de Oliveira, 86.00, 55 / 10066551, Kaio Buy da Costa, 86.00, 56 / 10111675, Marcel Gonin de Campos, 86.00, 57 / 10071774, Joao Felipe Brandao Castanho Paes, 86.00, 58 / 10126306, Fernando Nogueira Aguas, 86.00, 59 / 10039367, Gabriel do Vale Santos Maia, 86.00, 60 / 10060922, Lais Moraes Teixeira, 86.00, 61 / 10021036, Luana Leite dos Santos, 86.00, 62 / 10007836, Vanessa Cristiane Bilobran Ribeiro, 85.00, 63 / 10064706, Ernani Romeo Junior, 85.00, 64 / 10079263, Jean Nunes Laner, 85.00, 65 / 10075460, Marcel Araujo Rocha, 85.00, 66 / 10027079, Juscelino Mendes Prado, 85.00, 67 / 10074094, Kayo Ronan Macedo Roza, 85.00, 68 / 10054272, Marcelo Moreira Pinto, 85.00, 69 / 10170004, Caroline Gomes Pereira Castelo Branco, 85.00, 70 / 10132298, Roberta dos Santos Peixoto, 85.00, 71 / 10000434, Igor Caminha Fiuza Pequeno Silveira, 85.00, 72 / 10139647, Alex Menani Lingiardi, 85.00, 73 / 10027950, Lucas Albuquerque Lima, 84.00, 74 / 10107972, Jesiel de Andrade Sales, 84.00, 75 / 10118461, Marcelo Pires Dornelas, 84.00, 76 / 10018462, Marcelo Rocha da Silva, 84.00, 77 / 10030242, Eder Soares dos Santos, 84.00, 78 / 10038957, Thaiane de Castro Mello Paraiso, 84.00, 79.

1.1.20.1 ÊNFASE 20: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10045079, Alynne Conceicao Saraiva de Queiroz Oliveira, 75.00, 1 / 10036084, Fabio Mota Ribeiro de Oliveira, 72.00, 2 / 10165698, Rodolfo Ribeiro de Brito, 70.00, 3 / 10030958, Jessica Blenda Martins Teles, 67.00, 4 / 10113739, Wilson Rezende Rodrigues, 60.00, 5 / 10092248, Marilena Vasconcelos de Souza, 51.00, 6 / 10138132, Edna Julia de Oliveira, 50.00, 7 / 10132573, Raphael Ferreira de Carvalho Pimenta, 45.00, 8 / 10166681, Eduardo Vinicius da Silva Cauneto, 44.00, 9.

1.1.20.2 ÊNFASE 20: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10196026, Louis Fillipi de Souza Azevedo, 89.00, 1 / 10019309, Claudemir Jose da Silva, 88.00, 2 / 10065320, Eduardo Jose do Nascimento Souza, 88.00, 3 / 10121363, Ailton Correa Sales, 87.00, 4 / 10065844, Daniel Santos Neiva, 87.00, 5 / 10015390, Bruno Martins Alexandre, 86.00, 6 / 10132298, Roberta dos Santos Peixoto, 85.00, 7 / 10047175, Graciella Amorim da Cruz, 84.00, 8 / 10139844, Rafael de Souza Freitas, 82.00, 9 / 10032796, Helder Augusto Gomes de Melo, 82.00, 10 / 10136179, Mariana Paciencia de Souza, 80.00, 11 / 10092189, Juraci Santos do Nascimento, 79.00, 12 / 10093736, Reginaldo Braga Silva Junior, 78.00, 13 / 10096593, Mariza Teixeira de Souza, 78.00, 14 / 10032897, Lucas da Silva Rosa, 78.00, 15 / 10104639, Alana Raniele Nascimento Araujo, 77.00, 16 / 10026753, Carla Veronica Moreira Duarte, 76.00, 17 / 10006595, Flaviane de Paula Silva, 75.00, 18 / 10043517, Genilson Vitoriano dos Santos Lima, 75.00, 19 / 10001673, Paulo Cesar Lima Pereira, 75.00, 20 / 10003213, Jonas Lima Carvalho, 74.00, 21 / 10108158, Gilbran Vinicius Costa Santos, 74.00, 22 / 10167723, Geovani Marcos de Freitas Goncalves, 74.00, 23 / 10061910, Maria Tereza Dourado Melo, 74.00, 24 / 10062850, Renata Paz Candido Chaves, 73.00, 25 / 10030652, Iury Oliveira Cordeiro, 73.00, 26 / 10071311, Vanessa Felix Gomes, 73.00, 27 / 10048980, Bruno Pimentel dos Anjos, 72.00, 28 / 10086659, Douglas Carvalho de Miranda, 72.00, 29.

1.1.21 ÊNFASE 21: ENGENHARIA NAVAL – AC

10116974, Nicolas Bristot Moretto, 81.00, 1 / 10199351, Vitor Yasu Saito, 80.00, 2 / 10073747, Rayza Yasmin Vicente Cenci, 78.00, 3 / 10176905, Luis Filipe Coutinho Cardoso, 76.00, 4 / 10066872, Mateus Davila Dutra, 75.00, 5 / 10169391, Felipe Daniel Berra, 74.00, 6 / 10053343, Gabriel Alberto Roppa, 74.00, 7 / 10106017, Pedro Henrique Vidal, 73.00, 8 / 10061806, Otavio Araujo Rocha Tavela Alves, 73.00, 9 / 10010920, Mario Barreiro Mazzoni Buchas, 71.00, 10 / 10034754, Leandro Avelar Matos, 71.00, 11 / 10116947, Rafael Flores Lima Porto, 71.00, 12 / 10153545, Julie Ranulfo Azevedo de Souza, 70.00, 13 / 10051283, Icaro da Silva Reis, 70.00, 14 / 10011712, Isadora de Padua Pereira Bessa, 70.00, 15 / 10144377, Erick Allan Bomfim, 70.00, 16 / 10118187, Sergio Cardoso, 70.00, 17 / 10072389, Rafael Fernandes Costa, 70.00, 18 / 10059662, Pedro de Carvalho Castanheira da Silva, 70.00, 19 / 10032612, Pedro Ramalho Fahd, 70.00, 20 / 10156163, Adson de Souza Farias, 69.00, 21 / 10092853, Mateus de Moraes Nobre, 69.00, 22 / 10095897, Vitor Freire Bandeira, 69.00, 23 / 10184980, Bernardo Coelho Tavares da Cunha Mello, 68.00, 24 / 10184815, Rodrigo Michels, 68.00, 25 / 10170504, Carlos Eduardo Soman Moraes, 68.00, 26 / 10063160, Ryan Santos Coutinho, 68.00, 27 / 10146433, Lucas Marques Prata Mesiano, 68.00, 28 / 10150105, Andre Luiz Machado, 68.00, 29 / 10120142, Thalles Carvalho Giangiarulo Rocha de Aguiar, 68.00, 30 / 10008750, Paulo Vitor Reis Guilherme, 67.00, 31 / 10021253, Brunna Fuoco Serpa Ribeiro, 67.00, 32 / 10000697, Carlos Henrique Bittencourt Morais, 67.00, 33 / 10110208, Paulo Gabriel Santos Campos de Siqueira, 66.00, 34 / 10056625, Vitor de Santis Tavares, 66.00, 35 / 10179077, Gabriel Fabiano de Lima, 66.00, 36 / 10184377, Rogerio Pereira Moller, 66.00, 37 / 10149041, Victor Gomes Silva, 66.00, 38 / 10017992, Lucas Vila Verde Frez, 66.00, 39 / 10020242, Filipe Lima Ferreira, 65.00, 40 / 10028115, Bernardo Silveira de Almeida, 65.00, 41 / 10106083, Rodolfo Willy Fernandes Beicht, 65.00, 42 / 10041569, Gabriel Pereira Botelho, 65.00, 43 / 10056822, Renata de Assis Nunes Borher, 65.00, 44 / 10096266, Felipe Jose dos Santos, 64.00, 45 / 10198938, Felipe dos Santos Resende, 64.00, 46 / 10199992, Daniel Nunes da Cunha Oliveira, 64.00, 47 / 10156499, Marcos Costantin Felix de Souza, 64.00, 48 / 10102095, Eduardo do Nascimento Lima, 64.00, 49 / 10112936, Aran Jose do Amaral Santos, 64.00, 50 / 10080802, Heitor Nickel Loose, 63.00, 51 / 10073429, Gustavo de Goes Gomes, 63.00, 52 / 10090935, Moacir Cordeiro Miranda, 63.00, 53 / 10051092, Rodrigo Santos Martinez, 63.00, 54 / 10106116, Carolina de Carvalho Bethlem Chapiewski, 63.00, 55 / 10207216, Caio Moraes Benjamin, 63.00, 56 / 10101377, Romulo Barmaimon Rabetine, 63.00, 57 / 10021888, Andre Luiz Resende Saggin, 63.00, 58 / 10000861, Gelder Guerreiro Costa, 63.00, 59 / 10071154, Marcus Grigorovski Vollmer, 62.00, 60 / 10148243, Carolina Plaster Petris, 62.00, 61 / 10160072, Victor Mello Callil, 62.00, 62 / 10005369, Bruno Guedes Camargo, 62.00, 63 / 10000178, Joao Vitor Marques de Oliveira Moita, 62.00, 64 / 10091060, Daniel Debatin Ferraz de Araujo, 62.00, 65 / 10159110, Nathalia Franca de Azevedo, 62.00, 66 / 10007299, Matheus Freitas Cavalcanti, 62.00, 67 / 10030528, Felipe Barreto Quidet Muniz, 61.00, 68 / 10038003, Julia Araujo Perim, 61.00, 69 / 10066717, Pedro Arthur Pavao de Souza, 61.00, 70 / 10147034, Jorge Donato Silva do Carmo, 61.00, 71 / 10145130, Daniel Kantorowitz, 61.00, 72 / 10016102, Ana Carolina Andrade Moraes, 61.00, 73 / 10064185, Rodrigo Figueiredo Chapouto, 61.00, 74 / 10056384, Victor Magalhaes Teixeira, 60.00, 75 / 10091181, Rafaela Fernandes Motta, 60.00, 76 / 10003819, Joao Victor Padilha de Lima, 60.00, 77 / 10095951, Matheus Conde dos Santos, 60.00, 78 / 10027364, Amanda Will, 60.00, 79 / 10070829, Nicholas Teodoro Dutra, 60.00, 80 / 10101473, Alexandre Cesar dos Santos Pereira, 60.00, 81 / 10215834, Bruno de Aldabalde e Moura, 60.00, 82 / 10099929, Carolina Fernandes Castro Ferreira Moreira, 60.00, 83 / 10092716, Lucas Nascimento da Motta, 60.00, 84 / 10000081, Ruy Sevalho Goncalves, 60.00, 85 / 10149914, Lucas Serodio Ribeiro, 60.00, 86 / 10050711, Monique Galdino Pessanha, 60.00, 87 / 10011134, Lucas Vicente Menezes do Vale, 60.00, 88.

1.1.21.1 ÊNFASE 21: ENGENHARIA NAVAL – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10092853, Mateus de Moraes Nobre, 69.00, 1.

1.1.21.2 ÊNFASE 21: ENGENHARIA NAVAL – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10008750, Paulo Vitor Reis Guilherme, 67.00, 1 / 10090935, Moacir Cordeiro Miranda, 63.00, 2 / 10159110, Nathalia Franca de Azevedo, 62.00, 3 / 10011134, Lucas Vicente Menezes do Vale, 60.00, 4 / 10012331, Tiago Rodrigues dos Santos, 59.00, 5 / 10075978, Julio Cesar Costa da Silva Junior, 56.00, 6 / 10038717, Luis Carlos de Souza Pimenta, 55.00, 7 / 10005804, Eloana Moreira Coutinho Barreto, 54.00, 8 / 10157773, Jose do Nascimento Pantoja Junior, 54.00, 9 / 10071569, Charles Emanuel Ferreira de Oliveira, 52.00, 10 / 10134737, Iago da Silva Santos, 52.00, 11 / 10121402, Ricardo Sheversom da Costa Coelho, 52.00, 12 / 10087175, Kleyphide Pereira da Silva, 40.00, 13 / 10105785, Glauter Moreira Barbosa da Silva, 40.00, 14 / 10176361, Felipe Serra Pimentel, 38.00, 15 / 10044196, Renata Cristina da Costa, 38.00, 16.

1.1.22 ÊNFASE 22: GEOFÍSICA – FÍSICA – AC

10071073, Luis Rodrigo Torres Neves, 99.00, 1 / 10068019, Rafael Sussumu Yamaguti Miada, 95.00, 2 / 10017059, Joao Guilherme Lara Conde, 95.00, 3 / 10172182, Pedro Oscar Souza Livera, 95.00, 4 / 10035974, Guilherme Andretta Faustino, 92.00, 5 / 10131990, Ubiratan Jose Furtado, 91.00, 6 / 10103508, Lucas Silva Bitencourt, 91.00, 7 / 10094990, Vinicius Gabriel Felix Barbosa, 91.00, 8.

1.1.22.1 ÊNFASE 22: GEOFÍSICA – FÍSICA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10103508, Lucas Silva Bitencourt, 91.00, 1 / 10125983, Claiton Pimentel de Oliveira, 70.00, 2 / 10066257, Daniel Souza Lima, 64.00, 3.

1.1.23 ÊNFASE 23: GEOFÍSICA – GEOLOGIA – AC

10078330, Adriano de Souza Junior, 75.00, 1 / 10060196, Marcos Roberto dos Santos Alves, 71.00, 2 / 10190991, Erik Breda Leyen, 71.00, 3 / 10031276, Vanessa Alves da Costa, 70.00, 4 / 10060967, Alana Aderne dos Santos, 70.00, 5 / 10072647, Adler Pereira Soares, 70.00, 6 / 10000416, Junior Cesar Bresolin, 68.00, 7 / 10054536, Anderson Silva Santos, 67.00, 8 / 10018211, Eric Chear Lopes, 67.00, 9 / 10002446, Yuri Cesar Figueiredo Costa, 67.00, 10 / 10103888, Bruno Andrey Fonseca Passos, 67.00, 11 / 10121230, Matheus Radames Silva Barbosa, 66.00, 12 / 10048847, Daniel Walter da Silva Mascarenhas, 66.00, 13 / 10030889, Gleizer Ferreira da Silva, 65.00, 14 / 10048303, Yan Carlos Viegas de Jesus, 65.00, 15 / 10121974, Matheus Felipe Stanfoca Casagrande, 64.00, 16 / 10014650, Vicente Oliveira da Silva Junior, 64.00, 17 / 10120159, Armando Silva de Carvalho, 64.00, 18 / 10093650, Pedro Henrique Cunha de Macedo, 64.00, 19 / 10159751, Tacio Cordeiro Bicudo, 63.00, 20 / 10034916, Claudia Maria Arraes Coutinho, 63.00, 21 / 10107125, Raquel Macedo Dias, 63.00, 22 / 10049736, Marcio Moraes de Almeida, 63.00, 23 / 10054499, Caue Lopes Alencar, 62.00, 24 / 10003323, Vanessa Rodrigues Correia da Silva, 62.00, 25 / 10044520, Romulo Duarte Moreira dos Santos, 61.00, 26 / 10116402, Gustavo Wisinewski Gomes, 61.00, 27 / 10095045, Tulio Maia de Santana, 61.00, 28 / 10148472, Eberton Rodrigues de Oliveira Neto, 60.00, 29 / 10016908, Daniel Bono Ribeiro Vilas Boas, 60.00, 30 / 10028665, Patricia Lopes Menezes Descovi, 60.00, 31 / 10151317, Igor Areas Lopes Ferreira, 60.00, 32 / 10049349, Aireslene Marinarda da Graca Dantas Pereira, 60.00, 33 / 10010568, Rafael Kenzo Yoshizaki, 60.00, 34 / 10156006, Felipe Mesquita de Oliveira, 60.00, 35 / 10027848, Gabriel Neves Costa de Mesquita, 59.00, 36 / 10043186, Ursula Martin Damasceno, 59.00, 37 / 10056556, Jefferson Alves Araujo Junior, 58.00, 38 / 10098071, Theo Alves Cerqueira, 58.00, 39 / 10093291, Murilo Schiavolin Silva, 58.00, 40 / 10104518, Jadson Muniz de Oliveira, 58.00, 41 / 10091511, Joana Nogueira da Cruz, 58.00, 42 / 10022546, Leticia Nigro Pereira Pinheiro, 58.00, 43 / 10115176, Alexandre Luz Campi, 57.00, 44 / 10099969, Denise Silva de Moura, 57.00, 45 / 10067815, Julia Pires de Oliveira Machado, 57.00, 46 / 10100809, Pedro Henrique Albuquerque de Campos Sousa, 57.00, 47 / 10077574, Enio Mascarenhas de Oliveira, 57.00, 48.

1.1.23.1 ÊNFASE 23: GEOFÍSICA – GEOLOGIA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10072647, Adler Pereira Soares, 70.00, 1 / 10054536, Anderson Silva Santos, 67.00, 2 / 10103888, Bruno Andrey Fonseca Passos, 67.00, 3 / 10048303, Yan Carlos Viegas de Jesus, 65.00, 4 / 10003323, Vanessa Rodrigues Correia da Silva, 62.00, 5 / 10049349, Aireslene Marinarda da Graca Dantas Pereira, 60.00, 6 / 10098071, Theo Alves Cerqueira, 58.00, 7 / 10123827, Jose Welington dos Santos Junior, 54.00, 8 / 10151740, Naiane Pereira de Santana, 53.00, 9 / 10057134, Larissa da Silva Piauilino, 50.00, 10 / 10106539, Naira Coutinho Ferreira, 49.00, 11 / 10126789, Vitor Eugenio Costa de Oliveira, 45.00, 12 / 10149998, Marcelo Santana de Souza, 43.00, 13.

1.1.24 ÊNFASE 24: GEOLOGIA – AC

10056807, Geovana Leite Geraldo, 90.00, 1 / 10032856, Arthur Siqueira Reis, 84.00, 2 / 10057310, Henrique Picorelli Ladeira Dutra, 84.00, 3 / 10075166, Pedro Henrique Sulzbach de Andrade, 84.00, 4 / 10036097, Paula Thais da Silva Nascimento, 84.00, 5 / 10005317, Leandro Neves Araujo, 84.00, 6 / 10104207, Flavio Pires Constantino da Silva, 83.00, 7 / 10039269, Luiz Mayrink, 83.00, 8 / 10040211, Pedro Geraldi Angelini, 82.00, 9 / 10060534, Paulo Ricardo Riedel, 81.00, 10 / 10130927, Luanny Barbara de Medeiros Fernandes, 80.00, 11 / 10002289, Arthur Tavora de Mello Soares, 80.00, 12 / 10061210, Amanda Lira Porto, 80.00, 13 / 10135395, Elias Cembrani da Rocha, 79.00, 14 / 10024096, Everton de Lima Batista Silva, 79.00, 15 / 10059632, Anderson Baesso, 79.00, 16 / 10007611, Luis Kennedy Andrade de Sousa, 79.00, 17 / 10042844, Thiago Somolinos Soldani, 79.00, 18 / 10001133, Romero Meyrelles Duarte, 78.00, 19 / 10014324, Noel Teixeira Kuberek, 78.00, 20 / 10123546, Atila Ferreira Pessoa, 77.00, 21 / 10095291, Juliana Ferreira Godot Souza, 77.00, 22 / 10092992, Tomas Nunes Arona, 77.00, 23 / 10138334, Richard William Schuth, 77.00, 24 / 10141665, Joao Pedro Massari de Mello, 76.00, 25 / 10068484, Susan Martins Drago, 76.00, 26 / 10060190, Joao Victor Freire Pereira, 76.00, 27 / 10036238, Caio Cesar Aguiar Borges, 76.00, 28 / 10109433, Josiane Branco Plantz, 76.00, 29 / 10004501, Lucas Agostinho Milani, 76.00, 30 / 10000467, Ciro Duarte de Carvalho, 76.00, 31 / 10078271, Amanda Reiko Oshiro Ceregatti, 76.00, 32 / 10180806, Lucas Lage Guida, 76.00, 33 / 10010496, Fabiana Richter Oliveira da Silva, 76.00, 34 / 10036341, Vanessa Braga do Nascimento, 76.00, 35 / 10003648, Vinicius Godoi Pereira da Cruz, 75.00, 36 / 10131749, Igor Vasconcelos Gomes, 75.00, 37 / 10072655, Roberto Videira Santos, 75.00, 38 / 10067129, Marina Mello Kortchmar, 75.00, 39 / 10134666, Virginia Gazola, 75.00, 40 / 10197344, Gabriel dos Santos Vicente, 75.00, 41 / 10176333, Wagner Andre Gasparotto, 74.00, 42 / 10067061, Matheus Monteiro Werneck de Souza, 74.00, 43 / 10000591, Heloisa Moure Monteiro, 74.00, 44 / 10002513, Pablo Augusto Borges Moura, 74.00, 45 / 10057064, Roseane Bento Cocentino, 74.00, 46 / 10066072, Juliana Fernandes Bonifacio, 74.00, 47 / 10060549, Rodrigo Barao Rossoni, 74.00, 48 / 10086531, Tiago Henrique Ferreira de Jesus, 74.00, 49 / 10135088, Fabio Barros Curado Fleury, 74.00, 50 / 10109332, Luiz Gustavo Pereira, 73.00, 51 / 10176620, Francisco Cordeiro do Nascimento Neto, 73.00, 52 / 10127830, Gabriel Cardoso Leite, 73.00, 53 / 10076937, Marcela Carvalho Lages da Silva, 73.00, 54 / 10011677, Lorena Pastana Martins, 72.00, 55 / 10006027, Silvia Chaucoski de Oliveira, 72.00, 56 / 10029808, Natalia Naches Hilbert, 72.00, 57 / 10139210, Joao Pacifico Silveira Luiz Machado, 72.00, 58 / 10090361, Manuela da Silva Adriano, 72.00, 59 / 10040718, Lucas Lage Machado, 72.00, 60 / 10000732, Piero Azevedo Berquo de Sampaio, 72.00, 61 / 10045949, Larissa de Santana do Nascimento, 72.00, 62 / 10073064, Marcelo de Almeida Freimann, 72.00, 63 / 10094220, Breno Ruiz de Lima Verde da Silva, 72.00, 64 / 10059465, Wanessa dos Santos Neves, 72.00, 65 / 10118725, Vinicius Nogueira da Silva, 72.00, 66 / 10131105, Uesllei Benevides Demani, 72.00, 67 / 10069335, Matheus Alves da Silva, 72.00, 68.

1.1.24.1 ÊNFASE 24: GEOLOGIA – PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10108339, Augustho de Medeiros Mendonca, 57.00, 2 / 10061863, Raissa da Silva Lessa, 54.00, 3 / 10143632, Loren Pinto Martins, 51.00, 4 / 10066825, Danilo Soares Pinto da Silva, 41.00, 5.

1.1.24.2 ÊNFASE 24: GEOLOGIA – NEGROS

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) negros(as), na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10072655, Roberto Videira Santos, 75.00, 1 / 10086531, Tiago Henrique Ferreira de Jesus, 74.00, 2 / 10069335, Matheus Alves da Silva, 72.00, 3 / 10115518, Rebeca de Jesus Barbosa, 71.00, 4 / 10143877, Rodolfo Candido Rosa, 68.00, 5 / 10045256, Clarissa da Silva Bomfim, 66.00, 6 / 10013084, Roney Almeida dos Santos Chagas, 66.00, 7 / 10056215, Lucas dos Anjos Correa do Espirito Santo, 65.00, 8 / 10086360, Carlos Antonio Sao Pedro Cruz Junior, 65.00, 9 / 10024370, Alessandra Alves Pecanha, 65.00, 10 / 10044782, Mariah Borges Vianna, 64.00, 11 / 10104121, Oton Rubio Cunha, 63.00, 12 / 10214919, Matheus da Silva Oliveira, 63.00, 13 / 10049546, Josimar Andre da Silva, 62.00, 14 / 10078396, Sergio Patusco Dias, 62.00, 15 / 10039204, Andre Viana, 62.00, 16 / 10068327, Argel de Assis Nunes Sodre, 62.00, 17 / 10137815, Nelson Ferreira dos Santos Junior, 61.00, 18 / 10030745, Matheus Teixeira do Nascimento, 60.00, 19 / 10039920, Carla Hemillay de Oliveira Santos, 60.00, 20 / 10002677, Odirney Benedito da Silva, 59.00, 21.

1.1.24.3 ÊNFASE 24: GEOLOGIA – SUB JUDICE PCD

Resultado final no processo seletivo público dos(as) candidatos(as) sub judice com deficiência, na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final e classificação final no processo seletivo público.

10098219, Hugo Raphael Gomes Silva, 59.00, 1.

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 O resultado final no processo seletivo público fica devidamente homologado nesta data pelo Gerente Executivo de Recursos Humanos.

JULIANO MESQUITA LOUREIRO

Gerente Executivo de Recursos Humanos