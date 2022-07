Matrícula de aprovados no Sisu começará quarta, 13 de julho

omeçará na próxima quarta-feira, dia 13, o prazo para os selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) efetuarem suas matrículas diretamente na instituição em que foram aprovados. O prazo terminará dia 18 de julho.

Os estudantes aprovados na chamada regular foram selecionados para uma das opções de cursos indicados na hora da inscrição no Sisu, a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

O Sisu é o processo de seleção do Ministério da Educação que disponibiliza vagas em instituições públicas de ensino superior a partir do Enem. As instituições de ensino que ofertam as vagas podem ser universidades e institutos que possuam administração federal, estadual ou municipal.

Os estudantes que não alcançaram nota para serem contemplados na chamada regular podem solicitar sua participação na lista de espera desde o último dia 6 de julho. Esse prazo também vai até o dia 18 de julho. A lista de espera é a chamada feita pelas instituições participantes para garantirem o preenchimento das vagas que não foram ocupadas na chamada regular.