O Estado do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, realizou, no sábado, 9, no auditório da Uninorte, em Rio Branco, mais um evento de conclusão de cursos de qualificação profissional, certificando 189 estudantes da rede pública de ensino.

Foram nove os cursos ofertados, entre eles os de assistente administrativo e financeiro, maquiador, operador de computador, auxiliar de nutrição e dietética, recepcionista em serviços de saúde, assistente de produção cultural, confeiteiro e balconista de farmácia. A ação faz parte do Itinerário V de formação profissional do Novo Ensino Médio, que possibilita ao aluno escolher o campo de conhecimento em que deseja se aprofundar. No Acre, esse processo é realizado pelo Ieptec Dom Moacyr.

“É visível a felicidade desses estudantes, em agora poder ter uma função na sociedade. Além de saírem da escola com a grade de ensino regular, também levam uma ou mais formações técnicas ou profissionais. Esta é a primeira formatura dos cursos; essas turmas são pilotos, e a relevância é extrema”, afirmou Lucélia Frota, coordenadora-geral do itinerário no Ieptec.

O presidente do Ieptec, Carlos Peres, relata: “Quando certificamos, concluímos a missão, e isso é o ápice no que se refere ao nosso trabalho. Pretendemos entregar todos os certificados e diplomas pendentes até a primeira quinzena de agosto”.

Emanuela Cristina de Souza, formanda no curso de balconista de farmácia, descreve a oportunidade e seus desdobramentos : “Me identifiquei tanto com o curso que agora estou fazendo o curso técnico em enfermagem”, comemorou a estudante.

As próximas formaturas serão realizadas nos municípios do Alto Acre (Epitaciolância, Brasileia, Sena Madureira) e do Juruá (Cruzeiro do Sul, Santa Rosa, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo), com aproximadamente 700 diplomas a serem entregues até meados de agosto.