Jenilson critica indefinição do PT e leva drama do PSB a Alckmim

O deputado Jenilson Leite disse nesta terça-feira (12) que esteve visitando o bairro Calafate e ao conversar com os moradores ouviu diferentes relatos. “Mas tem o mesmo sentido: queixas de precarização ou abandono dos serviços públicos”, relatou, afirmando que a população local abraçou sua pré-candidatura ao governo do Acre.

Ouve-se muito pouco falas defendendo o governo nessas comunidades, segundo Jenilson. Ao contrário, há muitas críticas.

Leite criticou a demora nas definições da ala progressista da política acreana. Leite se refere à postura do PT, que não diz a que Jorge Viana será candidato.

Ele disse ter conversado com Geraldo Alckmim, candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula pelo PSB, e citou as dificuldades encontradas atualmente. “Estamos procurando ser responsáveis, pacientes e cautelosos para que possamos contruir algo que melhore a vida da população”, afirmou.

“Se no Acre não tiver uma ampla composição não será por conta do PSB. Não será por culpa do esforço do PSB que há mais de um ano vem construindo uma candidatura sem imposição mas no sentido de juntar”, relatou.

Todos os movimentos foram feitos para uma aliança plural mas em breve ele anunciará as decisões.