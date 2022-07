DNIT para tudo nas BRs do Acre: deputados falam em catástrofe

O deputado Luiz Gonzaga disse nesta terça-feira (12) que o DNIT paralisou obras nas BRs 364 e 317. Remendos profundos, tapa-buracos e defeitos não serão mais realizados a partir do dia 25 de julho.

“Essas BRs tem importância fundamental e a paralisação inclusive ameaça que pare no período invernoso. Será um caos para o Juruá, que depende dessa rodovia”, alertou o parlamentar.

Gonzaga disse ter feito contato com o superintendente em exercício, Thiago Caetano, que afirmou não ter mais recursos para a continuidade dos trabalhos.

“Há uma necessidade urgente de contactar com a bancada federal”, disse, afirmando que já está procedendo pela intervenção do governo na questão.

Em aparte, o deputado Edvaldo Magalhães disse que a notícia é catastrófica. “Nunca tivemos nos últimos 23 anos o episódio de chegar no verão o episódio de ao invés de obras ter paralisação”, disse, criticando o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o relator do OGU, Marcio Bittar, que não garantiu dinheiro para a BR 364 no relatório. O chefe da Casa Civil do Planalto é do partido do governador Gladson Cameli.