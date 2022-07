A deputada Antônia Sales disse nesta terça-feira (12) que o pronunciamento do deputado Daniel Zen impacta a questão da mulher no Acre. “Quem dera nossos gestores tivessem como prioridade melhorar a situação da mulher no que se refere a sua saúde”, disse.

Antônia Sales detalhou as dificuldades que uma mulher que precisa de tratamento de saúde enfrenta para realizar todos os procedimentos.

O tratamento do câncer é o que mais tem sofrido solução de continuidade no Acre. “Todos unidos temos de exigir que o governo coloque recursos para saúde das nossas mulheres, que estão morrendo”, disse, pedindo apoio de todos para cumprimento dessas demandas.