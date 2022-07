Mais de 100 concursos com inscrições abertas nesta 2a semana de julho em todo o País

Os salários chegam a R$ 32 mil no Ministério Público de Contas de Santa Catarina (MPC – SC). Veja aqui o edital .

O concurso com o maior número de vagas abertas é realizado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná – há 4 mil vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade.