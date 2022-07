Saúde com Agente: inscrição para preceptor até 19 de julho

As inscrições para o processo seletivo para preceptores bolsistas, função temporária, destinadas à profissionais de saúde, que atuarão na equipe multidisciplinar de apoio ao Programa Saúde com Agente foram prorrogadas até o dia 19 de julho.

No total, estão abertas até 16.097 vagas mais cadastro reserva, para atividades presenciais de preceptoria em dois cursos do programa: Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias. O valor previsto de bolsa mensal é de R$1.000,00 (mil reais) por oito meses, podendo ser prorrogada, a critério da coordenação do programa, até o limite de 14 meses.

A função é de bolsista em ações educacionais de orientação pedagógica no âmbito da atuação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias, em consonância com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, além de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) dos cursos técnicos.

Cabe ao preceptor estimular a aprendizagem, acompanhar o desenvolvimento das atividades práticas (atividades de dispersão), avaliar o desempenho dos estudantes de acordo com o plano de ensino de cada disciplina, e com o sistema de notas e conceitos. A estimativa é de que cada preceptor seja responsável por turmas de até 25 estudantes.

Só poderão se inscrever profissionais dos municípios onde há Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias inscritos nos cursos técnicos do Programa Saúde com Agente.

Para saber mais, clique aqui.