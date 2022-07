Segundo a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.499 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado no sábado, 9 de julho. Com isso, o prêmio pode chegar a R$ 27 milhões na próxima quarta-feira (13).

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 30 apostas acertaram cinco números e receberão o prêmio da quina. Cada uma levará R$ 74,1 mil. A quadra (quatro acertos) saiu para 3.158 apostas. Cada uma receberá R$ 1.006,54.