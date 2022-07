Estação Espacial cruza o céu de Rio Branco neste domingo (10)

Neste domingo, os rio-branquenses e os moradores de vários municípios do Acre poderão ver, durante seis minutos, com brilho intenso, mais uma vez, a Estação Espacial Internacional cruzando o céu do estado.

O satélite aparecerá, às 18h20min, no horizonte sudoeste (cerca de 45 graus à esquerda do ponto onde o Sol se põe). Em seguida, às 18h23min, estará quase na vertical sobre Rio Branco, sendo que, às 18h27min, desaparecerá no horizonte nordeste.

Além dos rio-branquenses, praticamente no mesmo horário, também poderão ver esse satélite, o maior já construído pelo homem, os moradores de Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil e Sena Madureira.

No dia seguinte, segunda-feira, novamente, a Estação Espacial Internacional poderá ser vista pelos acreanos do leste do estado. Será no fim da tarde, a partir das 17h33min, quando ela aparecerá no horizonte sul. Em seguida, às 17h35min, estará na posição mais próxima de Rio Branco, a cerca de 41 graus acima do horizonte sudeste, à esquerda do ponto onde o Sol nasce, sendo que, às 17h38min, desaparecerá no horizonte nordeste.

Desta vez, além de Rio Branco e cidades próximas, poderá ser vista melhor pelos moradores de Acrelândia e Plácido de Castro.

