Os dias do ano em que o Sol nasce mais tarde no Acre: entre 5 e 22 de julho. Em Rio Branco, nestes dias, nasce às 5h49min e, em Cruzeiro do Sul, às 6h5min.

Os dados são do portal O Tempo Aqui.

Nos últimos dois dias, quarta-feira e quinta-feira, choveu forte em Brasileia, com acumulado de 25,4mm, ou seja mais do que a metade da média para o mês de julho. Choveu intensamente também, na última quinta-feira, dia 7 de junho, em Mâncio Lima, com registro de 46,0mm, ou seja, exatamente a média climatológica para todo o mês.