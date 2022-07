O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre), em parceria com o Banco do Brasil, realiza neste mês duas ações do Circuito de Treinamento Agro BB no Estado. O objetivo da iniciativa é movimentar a economia de cada município, levando informações técnicas, gerenciais e de crédito rural aos produtores rurais para melhorar a gestão da atividade e, com isso, aumentar os resultados econômicos.

O primeiro encontro, voltado para a cadeia produtiva da mandiocultura, foi realizado na última segunda (04/07), no município de Porto Acre, na região da Vila Caquetá (BR 317, km85), e contou com a presença de 18 produtores rurais da região, muitos deles atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENAR. O objetivo do circuito é capacitar produtores rurais de 25 estados. Para 2022 estão programados 300 eventos, sendo que cada encontro tem duração de oito horas com turmas entre 25 a 30 participantes.

Para Maria Cristina Ribeiro da Silva, produtora atendida pela ATeG Mandiocultura e proprietária da “Paraíso Belino” (propriedade onde foi realizado o encontro do Circuito), foi uma honra receber todos e poder tirar dúvidas ligadas às questões de crédito rural: “A presidente da nossa cooperativa, a Sonho Meu, perguntou se poderia sediar a reunião, e para mim foi uma honra ter todos aqui. Tirei não só as minhas dúvidas, mas creio que todos os colegas da comunidade também saíram daqui mais informados. Eu levo até hoje o que aprendi no Negócio Certo Rural, pois graças a ele peguei o hábito de anotar tudo: o que eu compro, o que eu vendo, o que eu faço, na ponta do lápis. Isso faz diferença no final de cada mês.”

Para falar aos participantes sobre a mandiocultura e ações ligadas à assistência técnica, foi convidado Josivan Pereira de Araújo, técnico de campo do SENAR que atualmente acompanha 24 produtores rurais pela ATeG. “Para este encontro, demos destaque para as questões ligadas à gestão e administração financeiras, apresentando o que o Banco do Brasil pode trazer aos produtores para investirem em suas propriedades, aumentando – em qualidade e quantidade – suas produções”, afirmou Josivan.

Representando o Banco do Brasil, estava Romanti Reis, consultor de agronegócio do BB. De acordo com Reis, o evento é importante para se ter contato com a realidade dos trabalhadores rurais, e saber diretamente deles quais as necessidades de cada um. “Prezamos muito por ter contato direto com quem trabalha e tira seu sustento do campo. O banco não quer apenas colocar crédito na mão deles, quer que ele seja bem aplicado, e a orientação do SENAR é essencial pois ele trabalha com orientações ligadas ao empreendedorismo rural”, disse Romanti.

Entre os participantes da comunidade, esteve Paulo Ferreira, que se dedica à produção rural há sete anos: “Sou morador da região do Caquetá, e também atendido pela ATeG. Nunca tinha visto representantes de um banco vindo até nossa comunidade. Pra nós, é mais complicado nos deslocarmos até as agências, e com essa visita foram trazidas informações importantes pra nós”, destacou o produtor rura