Os médicos decidiram manter suspensa a greve até agosto para confirmar se o estado cumprirá com o acordo firmado com a classe. Uma nova assembleia geral extraordinária (AGE) será agendada para avaliar se houve avanços.

Os associados ainda aprovaram indicação para que a Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) continue cobrando a abertura de um número maior de vagas no concurso público, além de cobrar o pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade dos profissionais que relataram não terem recebido.

Os representantes ainda deverão cobrar correção no decreto dos médicos peritos, além de reivindicar melhorias nas condições de trabalho em todas as unidades de saúde. A proposta é levar uma lista de problemas verificados nos hospitais, estabelecendo uma agenda para que o estado possa apresentar maior agilidade na resolução dos problemas.

“Neste momento, uma das nossas preocupações é a falta de condições de trabalho pela ausência de estrutura, de equipamentos e medicamentos. A nossa meta é reforçar as cobranças por melhorias”, finalizou o vice-presidente do Sindmed-AC, Rodrigo Prado.