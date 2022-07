Inscriçõe abertas: cursos nas áreas de empreendedorismo e tecnologia

O Núcleo Avançado de Empreendedorismo e Tecnologia do Acre, por meio do projeto de extensão N.A.V.E Tech Acre, está com inscrições abertas para os cursos Empreendendo no Mundo Digital e Empreendedorismo e Tecnologias Avançadas, até sexta-feira, 15 de julho. Os cursos contam com carga horária de 230 horas e são destinados a alunos de Instituições Federais de Ensino.

Com 40 vagas disponíveis para cada curso, os 80 alunos selecionados ainda receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 600 reais durante cinco meses, período de duração do curso. Os interessados podem realizar inscrição no site do projeto: www.ufac.br/nave.