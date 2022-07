Emendas de relator: Acre tem R$128 milhões em várias áreas

A Comissão Mista de Orçamento divulgou a relação de R$ 12,3 bilhões de emendas de relator deste ano, conhecidas como RP 9, que foram indicadas para execução pelo relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), até dia 4 de julho. Por causa das restrições da legislação eleitoral, outras transferências só poderão ser pagas depois das eleições de outubro. O saldo remanescente para indicações das emendas de relator é de quase R$ 4,2 bilhões.

Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) indicam que, dos R$ 16,5 bilhões de emendas de relator deste ano, R$ 7,7 bilhões já foram empenhados; R$ 6,7 bilhões foram pagos e R$ 1,7 bilhão está bloqueado. Até o momento, são 16.636 indicações para despesas em oito ministérios e 34 ações. Desses pedidos, 11.026 foram feitos por 381 deputados, com R$ 5,7 bilhões. Outras 2.404 indicações têm como origem demandas de 48 senadores, com R$ 2,6 bilhões.

Ainda há 3.207 indicações de 1.716 usuários externos, que em grande parte são prefeitos. Esses pedidos somam quase R$ 4 bilhões. No total, as emendas de relator atendem 8.433 beneficiários diferentes, que podem ser prefeituras, governos estaduais ou mesmo entidades privadas sem fins lucrativos. A grande parte dos recursos, ou R$ 10,6 bilhões, vai para transferências a municípios.

Conheça a distribuição dos recursos das emendas de relator

Indicações para emendas de relator Autores R$ Bilhões Deputados 5,705 Senadores 2,636 Externos 3,978 Tipo de despesa R$ Bilhões Manutenção 8,177 Obras e equipamentos 4,142 Órgão R$ Milhões Saúde 8.074 Desenvolvimento Regional 1.904 Cidadania 1.421 Agricultura 405 Defesa 273 Educação 193 Turismo 25 Mulher, Família e Direitos Humanos 24 Beneficiados R$ Milhões Municípios 10.645 Governos estaduais 814 Aplicação direta 593 Entidade privada sem fins lucrativos 258 Consórcios públicos 9 UF R$ Milhões MG 1.164 BA 1.102 RJ 932 SP 898 MA 847 AL 609 AM 599 PE 562 PA 489 PR 488 PI 477 MT 435 CE 398 PB 398 RS 339 AP 319 TO 283 SC 277 RR 258 GO 257 RO 237 ES 216 SE 193 MS 191 RN 183 AC 128 DF 40 Ação R$ Milhões Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas 4.408,7 Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas 2.600,8 Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social 1.017,6 Implantação e Qualificação Viária 983,4 Desenvolvimento Sustentável Local Integrado 769,7 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde 588,3 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde 430,3 Fomento ao Setor Agropecuário 373,2 Infraestrutura Básica nos Municípios do Calha Norte 273,3 Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer 196,3 Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 159,0 Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica 125,8 Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas 112,5 Hospitais Universitários Federais 54,9 Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar 48,3 Infraestrutura Turística 25,2 Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos 23,6 Esgotamento Sanitário em Municípios 22,7 Consolidação de Assentamentos Rurais 21,6 Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50 mil Habitantes 20,3 Abastecimento de Água em Municípios com até 50 mil Habitantes 14,8 Saneamento Integrado em Municípios com mais de 50 mil Habitantes 10,0 Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações 8,1 Reforma Agrária e Regularização Fundiária 6,0 Educação Profissional, Científica e Tecnológica 5,3 Infraestrutura para Segurança Hídrica 5,0 Instituições Federais de Ensino Superior 4,9 Administração de Unidade 4,2 Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa 2,2 Apoio à Produção Habitacional de Interesse Social 2,0 Qualidade da Água para Consumo Humano 0,6 Fonte: Comissão Mista de Orçamento Com informações da Agência Câmara de Notícias

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

Fonte: Agência Senado