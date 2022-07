Caminhão Nossa Energia leva conscientização a alunos no Acre

Estudantes de Rio Branco tiveram a oportunidade de maneira lúdica e interativa aprender sobre o uso consciente da energia elétrica, dicas de economia, além de orientações de segurança através da programação do Caminhão Nossa Energia que percorreu quatro escolas mês passado e tem programação intensa para o mês de julho.

Ainda este mês, o Caminhão estará presente em um evento comunitário realizado na Transacreana, no sábado, 09 de julho e na segunda quinzena do mês o veículo estará em Manoel Urbano. Além disso, estão previstas visitas ao colégio Carlos Casavecchia e durante as nove noites da Expoacre 2022.

De acordo com o especialista em eficiência enérgica, Antônio Carlos Alves, as escolas que tiverem interesse em levar o caminhão até seus alunos, basta enviar um ofício solicitando a visita.

“Com o ofício em mãos, analisamos a disponibilidade dentro do cronograma e agendamos a ida do caminhão junto com a direção da escola. Nosso objetivo é levar para o maior número de pessoas as informações sobre o uso eficiente da energia elétrica”, comentou.

O Nossa Energia faz parte do programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de energia por meio de boas práticas de consumo.

Antes da pandemia afetar as ações, o Caminhão Nossa Energia visitou os 18 municípios acreanos com acesso terrestre, levando informação de maneira lúdica e serviços para as comunidades por onde passava. Durante a pandemia, o Projeto atuou na eficientização de instituições como a Associação Amigos do Peito, Lar Vicentino, Creche da Mazé, APAE, Casa de Acolhida Souza Araújo, dentre outras.

Além disso, o Projeto apoiou ações estratégicas e importantes para o estado, como o atendimento à clientes atingidos pelas cheias dos rios e igarapés no primeiro semestre de 2021, assim como na entrega dos equipamentos de apoio à vacinação em todos os 22 municípios acreanos através do Unidos pela Vacina.

…