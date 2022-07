O edital do concurso público da Polícia Civil de Rondônia foi publicado nesta sexta-feira (8). O certame oferece salários de até R$ 15 mil e as inscrições começam no dia 15 de julho.

O concurso oferece 319 vagas, sendo que o cargo de agente de polícia tem o maior número de oportunidades.

Todos os cargos vão exigir formação em nível superior e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será a banca responsável pelo concurso público.

Clique e veja o edital