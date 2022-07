DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 1.235, DE 6 DE JULHO DE 2022

PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a partir de 23/07/2022, pelo período de 06 (seis) meses, o prazo de validade do processo seletivo para provimento de cargo na classe de PROFESSOR SUBSTITUTO do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia da UFMG:

– Área de Conhecimento: Propulsão Aeronáutica e Propulsão Espacial. Edital nº 1484, de 27/09/2021, publicado no DOU de 29/09/2021, Seção 03, páginas 77 e 78; homologado pelo Edital nº 87/2022, de 20/01/2022, publicado no DOU de 22/01/2022, Seção 3, página 58.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA