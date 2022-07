DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 4/2022

PROCESSO SELETIVO DE NÍVEL SUPERIOR

A PROCURADORIA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM CAXIAS DO SUL, através da Comissão Permanente de Seleção de provimento de Estágio Portaria PSFNCXI/ME Nº 2.696, de 29 de março de 2022, torna pública a realização de processo seletivo para provimento de vagas de estágio remunerado e formação de cadastro de reserva do Curso de nível Superior em Ciências Jurídicas e Sociais e /ou Bacharel em Direito, para atuarem na Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Caxias do Sul, com sede na cidade de Caxias do Sul/RS. O período de inscrições será de 13/07/2022 a 27/07/2022. A íntegra do Edital Nº 04/2022 estará disponível no sítio eletrônico https://www.gov.br/pgfn/pt-br, no menu “Assuntos”, “Programa de Estágio”, “Abertura de Seleção e Resultados”.

Porto Alegre, 7 de julho de 2022.

DENIZ ROCKENBACH ÀVILA

Procurador-Seccional da Fazenda Nacional em Caxias do Sul