A Divisão de Promoção do Registro Civil e Documentação da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) está realizando a entrega de mais de 50 certidões de nascimento e casamento solicitadas em ação na Escola Leôncio de Carvalho, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A divisão, que atua por meio da Diretoria de Direitos Humanos, em maio, realizou mais de 70 atendimentos e orientações acerca da primeira e segunda via de certidão de nascimento, de casamento e óbito na 13ª edição do Projeto Defensoria ao seu lado, da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC).

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, exalta a ação que possibilita cidadania para a população: “A certidão de nascimento é essencial para a retirada de demais documentos e por meio dela nos fazemos presentes na sociedade”.