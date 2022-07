Nesta semana, uma das principais rodovias de escoamento da produção agrícola para os mercados de Rio Branco, a AC-90, conhecida como Transacreana, recebeu serviços de tapa-buraco nos pontos críticos. O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executa manutenção no trecho do km 9.

De acordo com o diretor de Operações do órgão, Ronan Fonseca, os agentes técnicos do Deracre trabalham promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

As intervenções nas rodovias são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.