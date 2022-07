Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalhou em operação tapa-buracos na rodovia AC-485, em Xapuri. Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia liga o município à BR-317.

De acordo com o diretor de Operações do órgão, Ronan Fonseca, a manutenção da estrada visa melhorar as condições de tráfego da população do município no acesso à cidade.

Os agentes técnicos do Deracre promovem serviços de recuperação dos pontos danificados, retirada e limpeza dos pavimentos quebrados, aplicação e compactação de nova massa asfáltica. A recuperação das rodovias estaduais segue avançando com as ações do Deracre.