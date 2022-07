Buscando sempre valorizar o servidor, o prefeito Tião Bocalom anunciou, na tarde desta sexta-feira, 8, o pagamento do valor retroativo em relação a sanção do novo piso nacional dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Mais de mil agentes serão contemplados pelo esforço de seu trabalho.

O prefeito explicou que em virtude da economia feita pela prefeitura, nos anos de 2021 e primeiros meses de 2022, o retroativo, que começaria a ser pago apenas no mês de outubro, já estará na conta dos agentes a partir do salário de julho.

“Estamos antecipando o pagamento desses funcionários. A lei saiu no dia 4 de maio, então, a partir desta data pagaremos o retroativo dos meses de maio, junho e julho. Eu fico muito feliz em saber que o retroativo vai dar aproximadamente R$2.400, variando de acordo com o tempo, mas sendo esse o valor base”, disse.

O prefeito aproveitou para falar sobre a importância dos agentes se sentirem valorizados.

“Esses agentes de saúde e de endemias passam a ganhar dois salários mínimos de piso. Eu fico feliz com isso. Porque quando o trabalhador recebe um bom salário, evidentemente ele trabalha com mais vontade e atende melhor as pessoas”.

“O pagamento de julho que estava previsto para o dia 25, foi antecipado para o dia 11, juntamente com o retroativo. Essa é uma política de valorização dos servidores, onde eles vão sentir no bolso aquilo que o município está valorizando, não apenas com palavras. Mas de fato, reconhecendo o trabalho e sua qualidade”, finalizou o secretário Municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago.