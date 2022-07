Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quinta-feira, dia 07/07/2022, a Polícia Civil do Acre apresentou os resultados da “Operação Narco Brasil”, deflagrada no período de 27 de junho a 6 de julho de 2022 em âmbito nacional e que envolveu todas as delegacias de Polícia Civil do Acre.

A Operação Narco Brasil, em sua 2ª edição, ocorre em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, comemorado em 26 de junho de 2022. A dita operação promove o combate ao tráfico de drogas e a incineração de entorpecentes em todo o país.

Coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o trabalho tem parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). A fiscalização, repressão e monitoramento ocorreu em todos os estados e no Distrito Federal.

No Acre, o trabalho investigativo da Polícia Civil resultou em prisões e apreensões em todo o estado. Em balanço, a Policia Civil do Acre utilizou um efetivo de 108 policiais e 30 viaturas, realizou 14 blitz/barreiras, apreendeu 5 armas de fogo e 52 munições, abordou 661 pessoas, fiscalizou 190 veículos, cumpriu 21 mandados de prisão, 46 mandados de busca e apreensão, lavrou 13 autos de prisão em flagrante, resultando em 34 pessoas presas, cerca de 7,59 Kg de entorpecentes apreendidos, 30 inquéritos policiais concluídos e a incineração de 1.150 Kg de entorpecentes.

O resultado exitoso da operação demonstra a eficiência da Polícia Civil e o serviço árduo de seus servidores, que trabalham diuturnamente na busca pela elucidação de crimes, visando a responsabilização de criminosos.

Ressalta-se que neste tipo de crime, além da prisão dos criminosos, a Polícia Civil busca a descapitalização da organização criminosa, retirando de circulação ativos criminais, para que o mal não prospere em meio a sociedade acreana.