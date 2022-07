O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), vistoriou o Hospital Geral Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, no município de Mâncio Lima, nesta quinta-feira, 7, para verificar as condições de funcionalidade após quatro meses da reforma e ampliação executada pelo órgão na unidade existente no Vale do Juruá.

“É dever do Estado retornar ao local em que foi realizada uma obra para verificar se esta assegurou funcionalidade”, explicou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, durante a fiscalização.

A obra de reconstrução dos dois blocos do hospital gerou um investimento de mais de R$ 5 milhões, oriundos de recursos do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), e de emenda parlamentar.

O hospital Abel Pinheiro possui duas alas, Bloco A e Bloco B, separando os pacientes das internações em relação aos usuários do atendimento emergencial, ocorrendo, desta forma, o atendimento específico para cada situação.

Foram reformados e ampliados os setores de farmácia e laboratório, e implantadas novas fachadas, necrotério, cobertura da recepção e do estacionamento para ambulância, entrada de emergência, laboratório e espaço para unidade transfusional, lavanderia e a sala de resíduos. Os equipamentos foram modernizados, entre eles, o aparelho de raio-x.

Em quatro meses, o Hospital Abel Pinheiro realizou mais de 4 mil consultas, mais de 1.200 exames de raio-x, mais de 150 internações e quase 8 mil exames laboratoriais. A central de leitos funciona como uma retaguarda ao hospital do Juruá.